Как ледяной душ! Синоптики предупреждают: в конце недели мерзкая погода

В пятницу днем будет облачно. Местами ожидаются осадки: на западе преимущественно дождь, а на востоке - мокрый снег и ледяной дождь. Утром и в первой половине дня в Видземе образуется сильный гололед. Будет дуть юго-западный, южный ветер от слабого до умеренного, на побережье - умеренно сильный с порывами до 15-17 метров в секунду. Воздух прогреется до 0...+4 градусов, во многих местах на побережье - даже до +4...+7 градусов.

В Риге днем будет пасмурно, временами ожидаются небольшие осадки - дождь, в утренние часы также мокрый снег или ледяной дождь. На отдельных участках улицы и тротуары обледенеют. Будет дуть юго-западный, южный ветер от слабого до умеренного, температура воздуха поднимется до +1...+2 градусов.