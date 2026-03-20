Пн, 23. Марта
Теперь истолкуют иначе? Огре украсили символом легионеров прямо перед 16 марта (1)

Редакция PRESS 20 марта, 2026 08:27

Важно 1 комментариев

В Огре, на одном из главных круговых перекрёстков, за сутки до 16 марта — неофициального Дня памяти латышских легионеров — появился большой красно-бело-красный щит с надписью «Latvija».

https://ru.wikipedia.org/

Как сообщает портал ogrenet.lv, ранее муниципалитет хотел разместить похожий символ (шеврон легионеров) в виде каменного изваяния в скульптурном ансамбле на площади Независимости, но тогда Служба государственной безопасности и Латвийский военный музей забраковали эту идею. Причина: рядом с родовым гербом Вилиса Янумса, основателя организации «Daugavas vanagi», это могло быть истолковано как проявление нацистской символики.

Теперь же стилизованный щит установлен на постоянной основе и стал заметным элементом городского ландшафта.

Руководитель бюро председателя думы Огрского края Эгилс Хелманис подчеркнул: «Сильное национальное самосознание и знание истории Латвии важны всегда, особенно сегодня, когда мир нестабилен. Это основа будущего нашего государства. Поэтому в знак уважения к латышским легионерам и как напоминание об истории Латвии, мужестве солдат и значении национальной идентичности мы разместили в центре Огре этот символ идентичности латвийских солдат».

Реакция в соцсетях оказалась полярной: часть пользователей выразила приятное удивление и одобрение, другие — серьёзную обеспокоенность.

 

 

Комментарии (1)

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах (1)

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек (1)

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов (1)

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено (1)

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно (1)

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции (1)

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО (1)

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

