Как сообщает портал ogrenet.lv, ранее муниципалитет хотел разместить похожий символ (шеврон легионеров) в виде каменного изваяния в скульптурном ансамбле на площади Независимости, но тогда Служба государственной безопасности и Латвийский военный музей забраковали эту идею. Причина: рядом с родовым гербом Вилиса Янумса, основателя организации «Daugavas vanagi», это могло быть истолковано как проявление нацистской символики.

Теперь же стилизованный щит установлен на постоянной основе и стал заметным элементом городского ландшафта.

Руководитель бюро председателя думы Огрского края Эгилс Хелманис подчеркнул: «Сильное национальное самосознание и знание истории Латвии важны всегда, особенно сегодня, когда мир нестабилен. Это основа будущего нашего государства. Поэтому в знак уважения к латышским легионерам и как напоминание об истории Латвии, мужестве солдат и значении национальной идентичности мы разместили в центре Огре этот символ идентичности латвийских солдат».

Реакция в соцсетях оказалась полярной: часть пользователей выразила приятное удивление и одобрение, другие — серьёзную обеспокоенность.