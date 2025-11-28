С одной стороны, те, кто стремится как можно сильнее очернить и унизить Украину, подчёркивают, что всплывшее дело — крупнейший коррупционный скандал в истории страны, ведь в нём фигурируют четыре министра украинского правительства и друг президента Владимира Зеленского, бывший бизнес-партнёр Тимур Миндич, который вскоре до начала масштабных обысков сбежал из Украины. С другой стороны, не секрет, что в Украине, к сожалению, всегда был высокий уровень коррупции, с которым трудно бороться. Усилило ли коррупцию вторжение России? Несомненно — да.
