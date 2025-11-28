Скрылся под водой: подробности поиска автомобиля, затонувшего в Даугаве

Прибывшие на место спасатели увидели, как легковой автомобиль стремительно тонул и вскоре скрылся под водой. С помощью эхолотов было обследовано русло реки, чтобы определить возможное местонахождение машины. Одну из отмеченных зон проверили водолазы, однако автомобиль обнаружить не удалось.

Из-за сильного течения и темного времени суток поиски были прекращены незадолго до трех часов ночи. Работы продолжатся сегодня в светлое время суток.