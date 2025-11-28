Если не дадут денег, блокировка российской пропаганды прекратится: Литва

Блокировка осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным Министерством культуры с Telecentras, и финансируется из средств министерства. Однако, по данным новостного портала LRT, Министерство культуры не получило запрошенные 60 тыс. евро на обеспечение этой услуги в следующем году. Министерство обещает изыскать средства для продолжения блокировки.

«В целях обеспечения безопасности информационного пространства Литвы и Европейского союза (ЕС), включая защиту общественности от контента программ, находящихся под санкциями ЕС, Министерство культуры будет изыскивать ресурсы для обеспечения предоставления и финансирования вышеупомянутой услуги в будущем году», — сообщили в министерстве порталу LRT.

Как отметила общественная телерадиокомпания, с весны 2024 года вещание станции слышно в приморских и западных районах Литвы, после чего были приняты меры по её блокировке. Некоторое время в Литве также действовал новостной портал Sputnik, который в настоящее время закрыт.

В марте 2022 года в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину Европейский союз запретил вещание российских государственных СМИ RT и Sputnik на всей территории ЕС. Эти медиа считаются инструментами пропаганды режима президента России Владимира Путина. Их обвиняют в распространении ложной информации о войне Москвы в Украине.