Американская блогерша, утверждающая, что жена Макрона — мужчина, заявила, что Макроны её «заказали»

Оуэнс известна утверждением, что первая леди Франции - трансгендер. По словам Оуэнс, с ней связался "высокопоставленный сотрудник французского правительства". "Небольшой группе из GIGN был дан зелёный свет", - пояснила она. "Мне сказали, что в отряде убийц есть один израильтянин, и планы были официально утверждены". Никаких других доказательтсв она, впрочем, не предоставила.



Скриншот вирусного поста Кэндис Оуэн на XX

GIGN - Группа вмешательства Национальной жандармерии Франции (Groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale) - заявила французским СМИ, что эти утверждения являются фальшивыми новостями, добавив, что деятельность ведомства сосредоточена на контртеррористических операциях, борьбе с преступностью и спасении заложников.

Оуэнс также утверждала, что Ксавье Пуссар - бывший редактор ультраправого журнала "Faits et documents" и одна из ключевых фигур, распространяющих теории заговора о том, что Брижит Макрон - мужчина, - также находится под угрозой убийства.

В июле Макроны подали иск о клевете против Оуэнс.

"То, что Кэндис Оуэнс с головой ушла в самые радикальные теории заговора, вероятно, связано с судебным разбирательством по делу о клевете, начатым в её отношении несколько месяцев назад по иску господина и госпожи Макрон в суде штата Делавэр в США", - сказал Руди Райхштадт, директор организации Conspiracy Watch, которая отслеживает теории заговора, в интервью The Cube, команде Euronews по проверке фактов. "Она начинала как деятель американских консервативных правых, но затем стала занимать всё более противоречивые позиции, распространяя теории заговора и антисемитские заявления".

"Она утверждала, что динозавров никогда не существовало, что люди никогда не ходили по Луне. Она также распространяла ряд безумных теорий об убийстве Чарли Кирка и деле Джеффри Эпштейна", - добавил он.