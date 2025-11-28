В письме, которое оператор рассылает клиентам, указано: «Если вы не согласны с изменениями, вы имеете право до 31.12.2025 без штрафа расторгнуть договор(-ы) о предоставлении услуг Bite».

Люди возмущены, что такой платеж просто добавляют к счету в обязательном порядке. В соцсетях идут бурные обсуждения. Комментарии уже дали и представители “Bite Latvija”, и Центр по защите прав потребителей (PTAC).

Один из пользователей X пишет:

«Я правильно понимаю — @Bitelv добавит всем почти 2 евро к счёту со следующего года? И отказаться от этого сервиса нельзя».

Генеральный директор “Bite Latvija” Миндаугас Ракаускас объясняет:

«Технологии сами по себе не могут остановить психологические манипуляции киберпреступников. Поэтому мы вводим новый стандарт услуг, который обеспечивает более широкую защиту населения от рисков кибермошенничества».

С 1 января 2026 года всем клиентам-физлицам будет автоматически предоставляться защита от кибермошенничества до 1000 евро в год, без заключения дополнительных договоров. Страховка станет одной из составляющих “Bite Pamatkomplekts”. Однако, как отмечают пользователи, идея сама по себе неплохая, но принудительная оплата, от которой невозможно отказаться, — это уже другое дело.

Кто-то пишет: «Это обман и вымогательство». Другие согласны: такая услуга должна быть добровольной. Ещё один пользователь X пишет: «Главное — придумать правдоподобное объяснение, и вот уже ~800 тысяч евро в месяц падает на счёт @Bitelv просто потому, что так захотелось».

PTAC сообщил, что начал проверку практики “Bite Latvija”, связанной с рассылкой уведомлений об изменении условий договора и введением платного пакета дополнительных услуг с нового года.

Ракаускас объясняет позицию компании:

«Киберпреступления в Латвии стали систематическими и организованными атаками, которые каждый месяц причиняют жителям серьёзные убытки. Сегодня мошенники не только взламывают устройства, но и хладнокровно обманывают людей — психологическим давлением, фальшивой идентичностью и введением в заблуждение. Поэтому для безопасности клиентов должен быть создан комплексный “щит”. Мы рады, что станем первым оператором связи в Латвии, который внедрит новый стандарт услуг для всех клиентов-физлиц — встроенную страховку от кибермошенничества».

Страховка покроет убытки, если клиент станет жертвой онлайн-мошенничества. Например, если человек получает ссылку «для отслеживания посылки», вводит данные банковской карты для оплаты доставки, а затем с карты списывается гораздо большая сумма — страховка покроет эти расходы. То же касается покупок в интернет-магазинах, которые исчезают после получения оплаты.

Важно подчеркнуть: чтобы активировать страховку, при столкновении с мошенничеством нужно сначала обратиться в полицию, а затем подать заявление страховщику. Если деньги украдены через мошенническую ссылку, звонок или фальшивый интернет-магазин, страховка компенсирует потери до 1000 евро. Услуга предоставляется совместно со страховой компанией “Compensa Vienna Insurance Group”.

Многие пользователи пишут, что такая услуга им не нужна. Но на данный момент единственный способ отказаться — уйти от “Bite” к другому мобильному оператору.