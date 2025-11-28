Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 28. Ноября Завтра: Olita, Rita, Vita
Доступность

Плати или проваливай: мобильный оператор навязал услугу, от которой нельзя отказаться (1)

Редакция PRESS 28 ноября, 2025 09:19

Важно 1 комментариев

Мобильный оператор “Bite Latvija” подготовил для своих клиентов «неожиданный рождественский подарок»: с 1 января 2026 года вводится новый стандарт безопасности и поддержки — “Bite Pamatkomplekts”, в который будет включена страховка от кибермошенничества для всех клиентов-физических лиц. Стоимость — 1,98 евро в месяц. Но, мягко говоря, клиенты этому совсем не рады.

В письме, которое оператор рассылает клиентам, указано: «Если вы не согласны с изменениями, вы имеете право до 31.12.2025 без штрафа расторгнуть договор(-ы) о предоставлении услуг Bite».

Люди возмущены, что такой платеж просто добавляют к счету в обязательном порядке. В соцсетях идут бурные обсуждения. Комментарии уже дали и представители “Bite Latvija”, и Центр по защите прав потребителей (PTAC).

Один из пользователей X пишет:
«Я правильно понимаю — @Bitelv добавит всем почти 2 евро к счёту со следующего года? И отказаться от этого сервиса нельзя».

 

Генеральный директор “Bite Latvija” Миндаугас Ракаускас объясняет:
«Технологии сами по себе не могут остановить психологические манипуляции киберпреступников. Поэтому мы вводим новый стандарт услуг, который обеспечивает более широкую защиту населения от рисков кибермошенничества».

С 1 января 2026 года всем клиентам-физлицам будет автоматически предоставляться защита от кибермошенничества до 1000 евро в год, без заключения дополнительных договоров. Страховка станет одной из составляющих “Bite Pamatkomplekts”. Однако, как отмечают пользователи, идея сама по себе неплохая, но принудительная оплата, от которой невозможно отказаться, — это уже другое дело.

Кто-то пишет: «Это обман и вымогательство». Другие согласны: такая услуга должна быть добровольной. Ещё один пользователь X пишет: «Главное — придумать правдоподобное объяснение, и вот уже ~800 тысяч евро в месяц падает на счёт @Bitelv просто потому, что так захотелось».

PTAC сообщил, что начал проверку практики “Bite Latvija”, связанной с рассылкой уведомлений об изменении условий договора и введением платного пакета дополнительных услуг с нового года.

Ракаускас объясняет позицию компании:
«Киберпреступления в Латвии стали систематическими и организованными атаками, которые каждый месяц причиняют жителям серьёзные убытки. Сегодня мошенники не только взламывают устройства, но и хладнокровно обманывают людей — психологическим давлением, фальшивой идентичностью и введением в заблуждение. Поэтому для безопасности клиентов должен быть создан комплексный “щит”. Мы рады, что станем первым оператором связи в Латвии, который внедрит новый стандарт услуг для всех клиентов-физлиц — встроенную страховку от кибермошенничества».

Страховка покроет убытки, если клиент станет жертвой онлайн-мошенничества. Например, если человек получает ссылку «для отслеживания посылки», вводит данные банковской карты для оплаты доставки, а затем с карты списывается гораздо большая сумма — страховка покроет эти расходы. То же касается покупок в интернет-магазинах, которые исчезают после получения оплаты.

Важно подчеркнуть: чтобы активировать страховку, при столкновении с мошенничеством нужно сначала обратиться в полицию, а затем подать заявление страховщику. Если деньги украдены через мошенническую ссылку, звонок или фальшивый интернет-магазин, страховка компенсирует потери до 1000 евро. Услуга предоставляется совместно со страховой компанией “Compensa Vienna Insurance Group”.

Многие пользователи пишут, что такая услуга им не нужна. Но на данный момент единственный способ отказаться — уйти от “Bite” к другому мобильному оператору.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане
Важно

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане (1)

«В ад тоже надо доехать»: министр объяснил зачем нужны рейсы в Россию
Важно

«В ад тоже надо доехать»: министр объяснил зачем нужны рейсы в Россию

Мужчина погиб прямо на улице: трагедия в Пурвциемсе
Важно

Мужчина погиб прямо на улице: трагедия в Пурвциемсе

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 12:25 28.11.2025
Швейцария: кто дал Трампу «на лапу»?
Sfera.lv 3 часа назад
Латвия: Браже швыряется не своими дронами и деньгами
Sfera.lv 3 часа назад
Нидерланды: радары против дронов
Sfera.lv 4 часа назад
Франция: с собаками тоже можно
Sfera.lv 4 часа назад
Юрмала: праздник в Майори
Sfera.lv 4 часа назад
Испания: Балтия под крылом
Sfera.lv 6 часов назад
Уиткофф советовал Ушакову, как Путину говорить с Трампом и опередить Зеленского
Bitnews.lv 2 дня назад
Урожай под водой: убытки латвийских фермеров превысили 110 миллионов евро
Bitnews.lv 2 дня назад

Есть вопросы к муниципальным службам? Рижане смогут позвонить по короткому номеру (1)

Новости Латвии 11:20

Новости Латвии 1 комментариев

С 5 января жители Риги смогут пользоваться упрощённым единым муниципальным номером телефона 1201, который будет обеспечивать оперативную связь как по повседневным вопросам, так и в кризисных ситуациях, сообщила агентству LETA Отдел внешних коммуникаций Рижской думы.

С 5 января жители Риги смогут пользоваться упрощённым единым муниципальным номером телефона 1201, который будет обеспечивать оперативную связь как по повседневным вопросам, так и в кризисных ситуациях, сообщила агентству LETA Отдел внешних коммуникаций Рижской думы.

Читать
Загрузка

«В ад тоже надо доехать»: министр объяснил зачем нужны рейсы в Россию (1)

Важно 11:06

Важно 1 комментариев

Предвыборная кампания началась необычно рано и теперь только набирает обороты. Разумеется, правая оппозиция — прежде всего в лице Национального объединения, – отчаянно ищет, что бы еще перекрыть и запретить в восточном направлении, пишет портал BB.lv.

Предвыборная кампания началась необычно рано и теперь только набирает обороты. Разумеется, правая оппозиция — прежде всего в лице Национального объединения, – отчаянно ищет, что бы еще перекрыть и запретить в восточном направлении, пишет портал BB.lv.

Читать

«Языĸ — не преступление!» Чулкова вступилась за русских Латвии с трибуны ООН (ВИДЕО) (1)

Стабильности! 11:06

Стабильности! 1 комментариев

В четверг, 27 ноября, депутат Сейма Светлана Чулкова ("Стабильности!") выступила с речью с трибуны ООН на конференции по правам нацменьшинств в Женеве. Политику было предоставлено слово рассказать, что происходит с русскими жителями в Латвии и что происходит в стране с русским языком.

В четверг, 27 ноября, депутат Сейма Светлана Чулкова ("Стабильности!") выступила с речью с трибуны ООН на конференции по правам нацменьшинств в Женеве. Политику было предоставлено слово рассказать, что происходит с русскими жителями в Латвии и что происходит в стране с русским языком.

Читать

Рука Москвы заметна в коррупционном скандале в Украине: мнения в Латвии (1)

Важно 11:02

Важно 1 комментариев

С одной стороны, те, кто стремится как можно сильнее очернить и унизить Украину, подчёркивают, что всплывшее дело — крупнейший коррупционный скандал в истории страны, ведь в нём фигурируют четыре министра украинского правительства и друг президента Владимира Зеленского, бывший бизнес-партнёр Тимур Миндич, который вскоре до начала масштабных обысков сбежал из Украины. С другой стороны, не секрет, что в Украине, к сожалению, всегда был высокий уровень коррупции, с которым трудно бороться. Усилило ли коррупцию вторжение России? Несомненно — да.

С одной стороны, те, кто стремится как можно сильнее очернить и унизить Украину, подчёркивают, что всплывшее дело — крупнейший коррупционный скандал в истории страны, ведь в нём фигурируют четыре министра украинского правительства и друг президента Владимира Зеленского, бывший бизнес-партнёр Тимур Миндич, который вскоре до начала масштабных обысков сбежал из Украины. С другой стороны, не секрет, что в Украине, к сожалению, всегда был высокий уровень коррупции, с которым трудно бороться. Усилило ли коррупцию вторжение России? Несомненно — да.

Читать

Бельгия упорно отказывается конфисковать российские миллиарды для Украины: Politico (1)

Важно 10:47

Важно 1 комментариев

В четверг вечером премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер усилил свои возражения против плана Европейской комиссии использовать около 140 миллиардов евро замороженных российских активов, хранящихся в Брюсселе, для поддержки Украины, разбив надежды ЕС на прорыв в вопросе мобилизации этих активов, пишет Politico.

В четверг вечером премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер усилил свои возражения против плана Европейской комиссии использовать около 140 миллиардов евро замороженных российских активов, хранящихся в Брюсселе, для поддержки Украины, разбив надежды ЕС на прорыв в вопросе мобилизации этих активов, пишет Politico.

Читать

Этот тренд опасен для здоровья: Неймане осудила «чудеса» от инфлюенсеров (1)

Важно 10:43

Важно 1 комментариев

В современном стремительном ритме жизни ни на что не хватает времени — ни на себя, ни на своё здоровье, самочувствие и продуманный, здоровый образ жизни. Особенно когда экраны заполнены людьми, которые предлагают за три недели сбросить 10 килограммов, пить какие-то зелёные напитки и есть розовые порошки. Об этом публично высказалась одна из самых признанных диетологов Латвии — Лолита Неймане.

В современном стремительном ритме жизни ни на что не хватает времени — ни на себя, ни на своё здоровье, самочувствие и продуманный, здоровый образ жизни. Особенно когда экраны заполнены людьми, которые предлагают за три недели сбросить 10 килограммов, пить какие-то зелёные напитки и есть розовые порошки. Об этом публично высказалась одна из самых признанных диетологов Латвии — Лолита Неймане.

Читать

Контрудар по территории Калининграда вполне возможен: Лиепниекс допускает оккупацию Балтии? (1)

Выбор редакции 10:39

Выбор редакции 1 комментариев

Политолог Юргис Лиепниекс один за другим выложил на своей странице в Твиттере/X  публикацию, в которой он допустил мысль, что Россия смогла бы сравнительно легко оккупировать страны Балтии.

Политолог Юргис Лиепниекс один за другим выложил на своей странице в Твиттере/X  публикацию, в которой он допустил мысль, что Россия смогла бы сравнительно легко оккупировать страны Балтии.

Читать