Где найти рождественское настроение? На Домской площади открылся базарчик

В честь открытия базарчика 30 ноября в 17 часов состоится концерт.

На базарчике будут продаваться изделия народных промыслов и домашняя продукция, в том числе плетеные изделия, деревянные изделия и игрушки, вязаные вещи, янтарные и серебряные украшения, изделия из кожи, свечи, разнообразные продукты питания и напитки - мед, пряники, мясные продукты, варенья, соусы, сиропы, горячие и холодные напитки.

На базарчике также будут организованы развлечения для детей, а по выходным будет проходить разнообразная культурная программа.