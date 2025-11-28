НАБУ проводит обыск Андрея Ермака, главы офиса президента Украины

Издание опубликовало фотографии с территории правительственного квартала, где, по его данным, работают около десяти представителей НАБУ и САП.

Информацию о следственных действиях также подтвердили депутаты Верховной рады Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк. Последний в своем посте призвал «быть готовыми поддержать НАБУ и САП при необходимости». Детали парламентарии не раскрыли. Позже в НАБУ подтвердили проведение обысков, отметив, что они проходят «в рамках расследования».

Чуть позже Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подтвердили информацию об обысках у Андрея Ермака.

Ранее, 10 ноября, сотрудники НАБУ проводили обыски у еще одного близкого к президенту Украины Владимиру Зеленскому человека — бизнес-партнера и совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича. Украинские СМИ сообщали, что за несколько часов до начала следственных действий он покинул страну. По данным «Украинской правды», Миндич может фигурировать в расследовании ФБР США об отмывании средств через офшорные структуры.

После этих событий Владимир Зеленский заявил, что коррупционные подозрения в отношении высокопоставленных чиновников должны быть тщательно расследованы. «Главное — добиться реальных приговоров для виновных. Президент страны, находящейся в состоянии войны, не может иметь друзей», — сказал он в интервью Bloomberg, добавив, что не контактировал с Миндичем после появления обвинений.

Обострение ситуации привело к политическому кризису. Бывший президент Петр Порошенко призвал отправить нынешнее правительство в отставку и сформировать новую парламентскую коалицию. Эту позицию поддержала оппозиционная партия «Голос».