НАБУ проводит обыск Андрея Ермака, главы офиса президента Украины

Редакция PRESS 28 ноября, 2025 09:33

0 комментариев

Утром 28 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) совместно с прокурорами Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) провели обыски у главы Офиса президента Андрея Ермака. Об этом сообщает «Украинская правда», чей корреспондент присутствовал на месте.

Издание опубликовало фотографии с территории правительственного квартала, где, по его данным, работают около десяти представителей НАБУ и САП.

Информацию о следственных действиях также подтвердили депутаты Верховной рады Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк. Последний в своем посте призвал «быть готовыми поддержать НАБУ и САП при необходимости». Детали парламентарии не раскрыли. Позже в НАБУ подтвердили проведение обысков, отметив, что они проходят «в рамках расследования». 

Чуть позже Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подтвердили информацию об обысках у Андрея Ермака. 

Ранее, 10 ноября, сотрудники НАБУ проводили обыски у еще одного близкого к президенту Украины Владимиру Зеленскому человека — бизнес-партнера и совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича. Украинские СМИ сообщали, что за несколько часов до начала следственных действий он покинул страну. По данным «Украинской правды», Миндич может фигурировать в расследовании ФБР США об отмывании средств через офшорные структуры.

После этих событий Владимир Зеленский заявил, что коррупционные подозрения в отношении высокопоставленных чиновников должны быть тщательно расследованы. «Главное — добиться реальных приговоров для виновных. Президент страны, находящейся в состоянии войны, не может иметь друзей», — сказал он в интервью Bloomberg, добавив, что не контактировал с Миндичем после появления обвинений.

Обострение ситуации привело к политическому кризису. Бывший президент Петр Порошенко призвал отправить нынешнее правительство в отставку и сформировать новую парламентскую коалицию. Эту позицию поддержала оппозиционная партия «Голос».

Этот тренд опасен для здоровья: Неймане осудила «чудеса» от инфлюенсеров
Важно

Этот тренд опасен для здоровья: Неймане осудила «чудеса» от инфлюенсеров

Плати или проваливай: мобильный оператор навязал услугу, от которой нельзя отказаться
Важно

Плати или проваливай: мобильный оператор навязал услугу, от которой нельзя отказаться (1)

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане
Важно

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане (1)

Есть вопросы к муниципальным службам? Рижане смогут позвонить по короткому номеру

Новости Латвии 11:20

0 комментариев

С 5 января жители Риги смогут пользоваться упрощённым единым муниципальным номером телефона 1201, который будет обеспечивать оперативную связь как по повседневным вопросам, так и в кризисных ситуациях, сообщила агентству LETA Отдел внешних коммуникаций Рижской думы.

С 5 января жители Риги смогут пользоваться упрощённым единым муниципальным номером телефона 1201, который будет обеспечивать оперативную связь как по повседневным вопросам, так и в кризисных ситуациях, сообщила агентству LETA Отдел внешних коммуникаций Рижской думы.

«В ад тоже надо доехать»: министр объяснил зачем нужны рейсы в Россию

Важно 11:06

0 комментариев

Предвыборная кампания началась необычно рано и теперь только набирает обороты. Разумеется, правая оппозиция — прежде всего в лице Национального объединения, – отчаянно ищет, что бы еще перекрыть и запретить в восточном направлении, пишет портал BB.lv.

Предвыборная кампания началась необычно рано и теперь только набирает обороты. Разумеется, правая оппозиция — прежде всего в лице Национального объединения, – отчаянно ищет, что бы еще перекрыть и запретить в восточном направлении, пишет портал BB.lv.

Читать

«Языĸ — не преступление!» Чулкова вступилась за русских Латвии с трибуны ООН (ВИДЕО)

Стабильности! 11:06

0 комментариев

В четверг, 27 ноября, депутат Сейма Светлана Чулкова ("Стабильности!") выступила с речью с трибуны ООН на конференции по правам нацменьшинств в Женеве. Политику было предоставлено слово рассказать, что происходит с русскими жителями в Латвии и что происходит в стране с русским языком.

В четверг, 27 ноября, депутат Сейма Светлана Чулкова ("Стабильности!") выступила с речью с трибуны ООН на конференции по правам нацменьшинств в Женеве. Политику было предоставлено слово рассказать, что происходит с русскими жителями в Латвии и что происходит в стране с русским языком.

Читать

Рука Москвы заметна в коррупционном скандале в Украине: мнения в Латвии

Важно 11:02

0 комментариев

С одной стороны, те, кто стремится как можно сильнее очернить и унизить Украину, подчёркивают, что всплывшее дело — крупнейший коррупционный скандал в истории страны, ведь в нём фигурируют четыре министра украинского правительства и друг президента Владимира Зеленского, бывший бизнес-партнёр Тимур Миндич, который вскоре до начала масштабных обысков сбежал из Украины. С другой стороны, не секрет, что в Украине, к сожалению, всегда был высокий уровень коррупции, с которым трудно бороться. Усилило ли коррупцию вторжение России? Несомненно — да.

С одной стороны, те, кто стремится как можно сильнее очернить и унизить Украину, подчёркивают, что всплывшее дело — крупнейший коррупционный скандал в истории страны, ведь в нём фигурируют четыре министра украинского правительства и друг президента Владимира Зеленского, бывший бизнес-партнёр Тимур Миндич, который вскоре до начала масштабных обысков сбежал из Украины. С другой стороны, не секрет, что в Украине, к сожалению, всегда был высокий уровень коррупции, с которым трудно бороться. Усилило ли коррупцию вторжение России? Несомненно — да.

Читать

Бельгия упорно отказывается конфисковать российские миллиарды для Украины: Politico

Важно 10:47

0 комментариев

В четверг вечером премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер усилил свои возражения против плана Европейской комиссии использовать около 140 миллиардов евро замороженных российских активов, хранящихся в Брюсселе, для поддержки Украины, разбив надежды ЕС на прорыв в вопросе мобилизации этих активов, пишет Politico.

В четверг вечером премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер усилил свои возражения против плана Европейской комиссии использовать около 140 миллиардов евро замороженных российских активов, хранящихся в Брюсселе, для поддержки Украины, разбив надежды ЕС на прорыв в вопросе мобилизации этих активов, пишет Politico.

Читать

Этот тренд опасен для здоровья: Неймане осудила «чудеса» от инфлюенсеров

Важно 10:43

0 комментариев

В современном стремительном ритме жизни ни на что не хватает времени — ни на себя, ни на своё здоровье, самочувствие и продуманный, здоровый образ жизни. Особенно когда экраны заполнены людьми, которые предлагают за три недели сбросить 10 килограммов, пить какие-то зелёные напитки и есть розовые порошки. Об этом публично высказалась одна из самых признанных диетологов Латвии — Лолита Неймане.

В современном стремительном ритме жизни ни на что не хватает времени — ни на себя, ни на своё здоровье, самочувствие и продуманный, здоровый образ жизни. Особенно когда экраны заполнены людьми, которые предлагают за три недели сбросить 10 килограммов, пить какие-то зелёные напитки и есть розовые порошки. Об этом публично высказалась одна из самых признанных диетологов Латвии — Лолита Неймане.

Читать

Контрудар по территории Калининграда вполне возможен: Лиепниекс допускает оккупацию Балтии?

Выбор редакции 10:39

0 комментариев

Политолог Юргис Лиепниекс один за другим выложил на своей странице в Твиттере/X  публикацию, в которой он допустил мысль, что Россия смогла бы сравнительно легко оккупировать страны Балтии.

Политолог Юргис Лиепниекс один за другим выложил на своей странице в Твиттере/X  публикацию, в которой он допустил мысль, что Россия смогла бы сравнительно легко оккупировать страны Балтии.

Читать