Электротанк не выдумка: Китай представил первый электротанк нового поколения

Главная особенность Type 100 — необитаемая башня и новая система управления, где экипаж получает изображение со всех сторон через AR-очки с «рентгеновским» обзором. Машина буквально видит сквозь препятствия благодаря сенсорному кольцу по периметру корпуса.

Гибридный привод делает танк тише и маневреннее, а электрооборудование позволяет питать целый набор активных защитных систем. По данным китайских военных блогов, комплекс автоматически отслеживает и сбивает дроны, снаряды и низколетящие ракеты.

Type 100 легче классических тяжелых танков, но компенсирует это мощной электроникой, автономными модулями и глубокой интеграцией с беспилотниками. В связке с ZBD-100 эта техника создаёт мобильный комплекс разведки, удара и защиты — с акцентом на скорость развертывания и насыщенность данными.

Эксперты отмечают, что Китай может оказаться ближе всех к серийному внедрению целой линейки бронетехники нового поколения, опирающейся на гибридный привод, сетевые датчики и ИИ-подсистемы.