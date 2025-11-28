Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Bite Latvija могут оштрафовать за навязанные платные пакеты. Центр защиты прав потребителей начал проверку

Редакция PRESS 28 ноября, 2025 17:25

Важно 0 комментариев

"Bite Latvija" ģenerāldirektors Mindaugs Rakausks.

Центр защиты прав потребителей (PTAC) начал проверку действий телекоммуникационного оператора SIA "Bite Latvija", который, как утверждается, автоматически подключал дополнительные услуги без согласия клиентов, сообщает LETA.

В последние дни в PTAC поступило многочисленное количество жалоб на новую коммерческую практику компании — автоматическое подключение услуги “Bite pamatkomplekts” без подтверждения клиентов.

«Если оператор подключает дополнительные услуги без согласия, это нарушение», — отметили в PTAC.
Центр проверит, насколько действия “Bite Latvija” соответствуют Закону об электронных коммуникациях, который разрешает повышать абонентскую плату, но запрещает навязывать несогласованные услуги, не связанные напрямую с коммуникациями.

Потребителям рекомендовано проверять уведомления на почте и в личном кабинете. Если клиент видит, что ему собираются подключить новый пакет, следует письменно возразить и потребовать сохранить прежний договор без “Bite pamatkomplekts”.

PTAC пообещал опубликовать результаты проверки на официальном сайте и в соцсетях.

Компания “Bite Latvija” в прошлом году зафиксировала оборот 183,75 млн евро, что на 12,5% больше, чем в 2024 году. Прибыль выросла на 1% — до 33,7 млн евро. Владельцем компании является литовская “Bite Group”, принадлежащая Providence Equity Partners.

Бессмертная медуза омолодилась после стресса и начала жизнь заново

Животные 19:25

Животные 0 комментариев

Маленькая медуза Turritopsis dohrnii снова удивила учёных. В лабораторных условиях она пережила стресс, "отмотала" своё старение и вернулась в молодую форму — фактически начав жизнь заново. Это редчайший организм на планете, способный повторять цикл взросления и омоложения без ограничений.

Маленькая медуза Turritopsis dohrnii снова удивила учёных. В лабораторных условиях она пережила стресс, “отмотала” своё старение и вернулась в молодую форму — фактически начав жизнь заново. Это редчайший организм на планете, способный повторять цикл взросления и омоложения без ограничений.

Мертвого мужа деньги. Верховный суд вернул дело о хищении 16 000 евро покойника

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

Верховный суд Латвии направил на повторное рассмотрение в Рижский окружной суд дело, по которому женщина была оправдана в незаконном использовании чужого платёжного средства после смерти мужа. Об этом сообщает LETA.

Верховный суд Латвии направил на повторное рассмотрение в Рижский окружной суд дело, по которому женщина была оправдана в незаконном использовании чужого платёжного средства после смерти мужа. Об этом сообщает LETA.

Кошки чувствуют эмоции хозяина как собаки — учёные удивлены!

Животные 18:44

Животные 0 комментариев

Учёные обнаружили то, что многие владельцы и так знали: кошки умеют распознавать человеческие эмоции — и реагируют на них не хуже собак. В эксперименте животным показывали видео с радостными и расстроенными людьми, а также проигрывали голоса. Коты не просто отличали настроение, но и меняли своё поведение.

Учёные обнаружили то, что многие владельцы и так знали: кошки умеют распознавать человеческие эмоции — и реагируют на них не хуже собак. В эксперименте животным показывали видео с радостными и расстроенными людьми, а также проигрывали голоса. Коты не просто отличали настроение, но и меняли своё поведение.

Силиня: безопасность важнее формальностей демократии

Новости Латвии 18:41

Новости Латвии 0 комментариев

Ситуация с безопасностью в Европе остаётся напряжённой — агрессия России, гибридные атаки со стороны Белоруссии и волны нелегальной миграции требуют решительных действий, заявила премьер-министр Эвика Силиня на дискуссии Конституционного суда, посвящённой 75-летию Европейской конвенции по правам человека.

Ситуация с безопасностью в Европе остаётся напряжённой — агрессия России, гибридные атаки со стороны Белоруссии и волны нелегальной миграции требуют решительных действий, заявила премьер-министр Эвика Силиня на дискуссии Конституционного суда, посвящённой 75-летию Европейской конвенции по правам человека.

Зеленский отправил в отставку Ермака. В офисе президента состоится «перезагрузка»

Мир 18:30

Мир 0 комментариев

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что освободил Андрея Ермака от должности главы офиса президента. По его словам, Ермак подал заявление об отставке по собственному желанию.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что освободил Андрея Ермака от должности главы офиса президента. По его словам, Ермак подал заявление об отставке по собственному желанию.

KNAB объявил набор секретных агентов для борьбы с коррупцией

Новости Латвии 18:25

Новости Латвии 0 комментариев

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) впервые за год объявило открытый набор секретных агентов. Организация ищет людей с безупречной репутацией и готовностью работать под прикрытием.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) впервые за год объявило открытый набор секретных агентов. Организация ищет людей с безупречной репутацией и готовностью работать под прикрытием.

Спасатели подняли тело женщины, но авто останется в реке

Важно 18:00

Важно 0 комментариев

В пятницу днём спасатели подняли тело женщины, которая накануне вечером въехала в Даугаву у Старой Риги, сообщает LETA. Автомобиль пока остаётся под водой — условия слишком опасны для извлечения.

В пятницу днём спасатели подняли тело женщины, которая накануне вечером въехала в Даугаву у Старой Риги, сообщает LETA. Автомобиль пока остаётся под водой — условия слишком опасны для извлечения.

