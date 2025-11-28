Bite Latvija могут оштрафовать за навязанные платные пакеты. Центр защиты прав потребителей начал проверку

В последние дни в PTAC поступило многочисленное количество жалоб на новую коммерческую практику компании — автоматическое подключение услуги “Bite pamatkomplekts” без подтверждения клиентов.

«Если оператор подключает дополнительные услуги без согласия, это нарушение», — отметили в PTAC.

Центр проверит, насколько действия “Bite Latvija” соответствуют Закону об электронных коммуникациях, который разрешает повышать абонентскую плату, но запрещает навязывать несогласованные услуги, не связанные напрямую с коммуникациями.

Потребителям рекомендовано проверять уведомления на почте и в личном кабинете. Если клиент видит, что ему собираются подключить новый пакет, следует письменно возразить и потребовать сохранить прежний договор без “Bite pamatkomplekts”.

PTAC пообещал опубликовать результаты проверки на официальном сайте и в соцсетях.

Компания “Bite Latvija” в прошлом году зафиксировала оборот 183,75 млн евро, что на 12,5% больше, чем в 2024 году. Прибыль выросла на 1% — до 33,7 млн евро. Владельцем компании является литовская “Bite Group”, принадлежащая Providence Equity Partners.