Мозг взрослеет только в 32 года, а старость начинается после 80 — учёные обрушили возрастные границы

Исследователи выделили пять “эпох мозга” — детство, юность, зрелость, раннее старение и позднее старение. Самая неожиданная часть: юность, по нейробиологическим данным, длится от 9 до 32 лет. Именно к этому возрасту мозг перестраивается окончательно — сети белого и серого вещества стабилизируются, формируются устойчивые связи, снижается пластичность.

С другой стороны, после 60 лет в мозге происходит не “резкое разрушение”, а мягкий переход в фазу раннего старения. И только после 80 учёные фиксируют изменения, которые раньше считали началом “старости”.

Неврологи предлагают учитывать эти данные при разработке новых возрастных классификаций. Они подчеркивают, что нынешние социальные и демографические нормы основаны на представлениях середины прошлого века — и совершенно не совпадают с тем, как функционирует современный человек.

Новость уже вызвала эффект домино. Социологи говорят, что такие результаты могут повлиять на подходы к образованию, профилактике заболеваний, поддержке долгожителей и даже планированию рынка труда. Но сами учёные осторожны: их задача — показать, как меняется биология, а не переписывать документы.

Тем не менее одно ясно. Если мозг “взрослеет” до 32 и остаётся крепким до 80 — придётся привыкнуть к тому, что возраст больше не работает по старым правилам.