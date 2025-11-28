Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Мозг взрослеет только в 32 года, а старость начинается после 80 — учёные обрушили возрастные границы

28 ноября, 2025 17:27

Азбука здоровья

Новое масштабное исследование европейских учёных буквально взорвало обсуждение возрастных норм. Анализ более 3 тысяч МРТ-сканов показал: человеческий мозг “доходит” до взрослого состояния только примерно к 32 годам. А настоящие признаки старения начинают проявляться лишь после 80. Всё, что мы знали о «юности» и «зрелости», внезапно оказалось устаревшим.

Исследователи выделили пять “эпох мозга” — детство, юность, зрелость, раннее старение и позднее старение. Самая неожиданная часть: юность, по нейробиологическим данным, длится от 9 до 32 лет. Именно к этому возрасту мозг перестраивается окончательно — сети белого и серого вещества стабилизируются, формируются устойчивые связи, снижается пластичность.

С другой стороны, после 60 лет в мозге происходит не “резкое разрушение”, а мягкий переход в фазу раннего старения. И только после 80 учёные фиксируют изменения, которые раньше считали началом “старости”.

Неврологи предлагают учитывать эти данные при разработке новых возрастных классификаций. Они подчеркивают, что нынешние социальные и демографические нормы основаны на представлениях середины прошлого века — и совершенно не совпадают с тем, как функционирует современный человек.

Новость уже вызвала эффект домино. Социологи говорят, что такие результаты могут повлиять на подходы к образованию, профилактике заболеваний, поддержке долгожителей и даже планированию рынка труда. Но сами учёные осторожны: их задача — показать, как меняется биология, а не переписывать документы.

Тем не менее одно ясно. Если мозг “взрослеет” до 32 и остаётся крепким до 80 — придётся привыкнуть к тому, что возраст больше не работает по старым правилам.

Мертвого мужа деньги. Верховный суд вернул дело о хищении 16 000 евро покойника
Мертвого мужа деньги. Верховный суд вернул дело о хищении 16 000 евро покойника

На полной скорости: полиция опубликовала видео инцидента с утонувшей в Даугаве машиной
На полной скорости: полиция опубликовала видео инцидента с утонувшей в Даугаве машиной

Спасатели подняли тело женщины, но авто останется в реке
Спасатели подняли тело женщины, но авто останется в реке

Бессмертная медуза омолодилась после стресса и начала жизнь заново

19:25

Животные

Маленькая медуза Turritopsis dohrnii снова удивила учёных. В лабораторных условиях она пережила стресс, “отмотала” своё старение и вернулась в молодую форму — фактически начав жизнь заново. Это редчайший организм на планете, способный повторять цикл взросления и омоложения без ограничений.

Маленькая медуза Turritopsis dohrnii снова удивила учёных. В лабораторных условиях она пережила стресс, "отмотала" своё старение и вернулась в молодую форму — фактически начав жизнь заново. Это редчайший организм на планете, способный повторять цикл взросления и омоложения без ограничений.

Мертвого мужа деньги. Верховный суд вернул дело о хищении 16 000 евро покойника

18:49

Важно

Верховный суд Латвии направил на повторное рассмотрение в Рижский окружной суд дело, по которому женщина была оправдана в незаконном использовании чужого платёжного средства после смерти мужа. Об этом сообщает LETA.

Верховный суд Латвии направил на повторное рассмотрение в Рижский окружной суд дело, по которому женщина была оправдана в незаконном использовании чужого платёжного средства после смерти мужа. Об этом сообщает LETA.

Кошки чувствуют эмоции хозяина как собаки — учёные удивлены!

18:44

Животные

Учёные обнаружили то, что многие владельцы и так знали: кошки умеют распознавать человеческие эмоции — и реагируют на них не хуже собак. В эксперименте животным показывали видео с радостными и расстроенными людьми, а также проигрывали голоса. Коты не просто отличали настроение, но и меняли своё поведение.

Учёные обнаружили то, что многие владельцы и так знали: кошки умеют распознавать человеческие эмоции — и реагируют на них не хуже собак. В эксперименте животным показывали видео с радостными и расстроенными людьми, а также проигрывали голоса. Коты не просто отличали настроение, но и меняли своё поведение.

Силиня: безопасность важнее формальностей демократии

18:41

Новости Латвии

Ситуация с безопасностью в Европе остаётся напряжённой — агрессия России, гибридные атаки со стороны Белоруссии и волны нелегальной миграции требуют решительных действий, заявила премьер-министр Эвика Силиня на дискуссии Конституционного суда, посвящённой 75-летию Европейской конвенции по правам человека.

Ситуация с безопасностью в Европе остаётся напряжённой — агрессия России, гибридные атаки со стороны Белоруссии и волны нелегальной миграции требуют решительных действий, заявила премьер-министр Эвика Силиня на дискуссии Конституционного суда, посвящённой 75-летию Европейской конвенции по правам человека.

Зеленский отправил в отставку Ермака. В офисе президента состоится «перезагрузка»

18:30

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что освободил Андрея Ермака от должности главы офиса президента. По его словам, Ермак подал заявление об отставке по собственному желанию.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что освободил Андрея Ермака от должности главы офиса президента. По его словам, Ермак подал заявление об отставке по собственному желанию.

KNAB объявил набор секретных агентов для борьбы с коррупцией

18:25

Новости Латвии

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) впервые за год объявило открытый набор секретных агентов. Организация ищет людей с безупречной репутацией и готовностью работать под прикрытием.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) впервые за год объявило открытый набор секретных агентов. Организация ищет людей с безупречной репутацией и готовностью работать под прикрытием.

Спасатели подняли тело женщины, но авто останется в реке

18:00

Важно

В пятницу днём спасатели подняли тело женщины, которая накануне вечером въехала в Даугаву у Старой Риги, сообщает LETA. Автомобиль пока остаётся под водой — условия слишком опасны для извлечения.

В пятницу днём спасатели подняли тело женщины, которая накануне вечером въехала в Даугаву у Старой Риги, сообщает LETA. Автомобиль пока остаётся под водой — условия слишком опасны для извлечения.

