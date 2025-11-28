Спасатели подняли тело женщины, но авто останется в реке

После более чем пяти часов поисков водолазы обнаружили утонувшую машину и тело погибшей, которое доставили на берег. Сам автомобиль решили не поднимать: на улице стемнело, а глубина в месте происшествия достигает девяти метров, пояснили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

«Поисковые условия в этом районе чрезвычайно сложные — сильное течение уносит предметы далеко от места погружения», — отметили спасатели.

Под водой почти полная темнота: даже прожекторы дают видимость не более 30 сантиметров, поэтому водолазы ощупывают дно сантиметр за сантиметром. Это делает поиски долгими и рискованными.

Личность погибшей установлена, заявила представитель Государственной полиции Гита Гжибовска. В рамках начатого уголовного процесса выясняются обстоятельства трагедии. Для поисков автомобиля полиция использовала подводный дрон.

Машина съехала в воду вечером в четверг со стороны набережной 11 Ноября, недалеко от причала катеров. По данным полиции, авто двигалось от Вантового моста, совершило резкий манёвр и упало в реку. Спасатели видели, как оно быстро погрузилось и исчезло под водой.