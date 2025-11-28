Силиня: безопасность важнее формальностей демократии

По её словам, Латвия укрепляет оборону, увеличивает военный бюджет, развивает дронные технологии, усиливает границу и кибербезопасность. Одновременно правительство борется с дезинформацией и совместно с союзниками формирует устойчивое военное присутствие в регионе.

«Важно помнить: общая безопасность государства — основа демократии, а стабильность — её гарантия», — отметила Силиня.

Премьер предложила пересмотреть подход к применению Конвенции, чтобы государства могли действовать быстрее и эффективнее в кризисных ситуациях, не нарушая её сути.

Председатель Конституционного суда Ирена Куцина напомнила, что Конвенция помогает строить общество, где права человека — не препятствие, а опора. Она также отметила, что в этом году Латвия отмечает 30-летие вступления в Совет Европы, ставшего важным шагом к укреплению демократии и свободы.