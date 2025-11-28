Зеленский отправил в отставку Ермака. В офисе президента состоится «перезагрузка»

В своём вечернем обращении Зеленский заявил, что в ближайшее время в офисе президента состоится "перезагрузка". Он подчеркнул, что благодарен Ермаку за годы совместной работы и «патриотическую позицию» в ходе переговоров.

«Украинская позиция в переговорном треке всегда была представлена им так, как надо. Но я хочу, чтобы не было слухов и спекуляций», — сказал Зеленский.

По словам президента, представлять Украину на переговорах теперь будут начальник Генштаба, секретарь СНБО, а также сотрудники МИДа и разведки. Вопрос о назначении нового руководителя офиса Зеленский намерен обсудить с кандидатами на консультациях, которые состоятся завтра.