Зеленский отправил в отставку Ермака. В офисе президента состоится «перезагрузка»

Редакция PRESS 28 ноября, 2025 18:30

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что освободил Андрея Ермака от должности главы офиса президента. По его словам, Ермак подал заявление об отставке по собственному желанию.

В своём вечернем обращении Зеленский заявил, что в ближайшее время в офисе президента состоится "перезагрузка". Он подчеркнул, что благодарен Ермаку за годы совместной работы и «патриотическую позицию» в ходе переговоров.

«Украинская позиция в переговорном треке всегда была представлена им так, как надо. Но я хочу, чтобы не было слухов и спекуляций», — сказал Зеленский.
По словам президента, представлять Украину на переговорах теперь будут начальник Генштаба, секретарь СНБО, а также сотрудники МИДа и разведки. Вопрос о назначении нового руководителя офиса Зеленский намерен обсудить с кандидатами на консультациях, которые состоятся завтра.

Сейчас то легко закрыть русские школы, посмотрел бы я на вас в 92-м, когда тут стояла советская армия: Годманис
Сейчас то легко закрыть русские школы, посмотрел бы я на вас в 92-м, когда тут стояла советская армия: Годманис

Тогда богатую Латвию не взяли, а теперь разрушенную вдруг захотели? Кадишс разнёс миф „русские идут!"
Тогда богатую Латвию не взяли, а теперь разрушенную вдруг захотели? Кадишс разнёс миф „русские идут!"

Мертвого мужа деньги. Верховный суд вернул дело о хищении 16 000 евро покойника
Мертвого мужа деньги. Верховный суд вернул дело о хищении 16 000 евро покойника

28.11.2025
Бессмертная медуза омолодилась после стресса и начала жизнь заново

Маленькая медуза Turritopsis dohrnii снова удивила учёных. В лабораторных условиях она пережила стресс, “отмотала” своё старение и вернулась в молодую форму — фактически начав жизнь заново. Это редчайший организм на планете, способный повторять цикл взросления и омоложения без ограничений.

Загрузка

Мертвого мужа деньги. Верховный суд вернул дело о хищении 16 000 евро покойника

Верховный суд Латвии направил на повторное рассмотрение в Рижский окружной суд дело, по которому женщина была оправдана в незаконном использовании чужого платёжного средства после смерти мужа. Об этом сообщает LETA.

Кошки чувствуют эмоции хозяина как собаки — учёные удивлены!

Учёные обнаружили то, что многие владельцы и так знали: кошки умеют распознавать человеческие эмоции — и реагируют на них не хуже собак. В эксперименте животным показывали видео с радостными и расстроенными людьми, а также проигрывали голоса. Коты не просто отличали настроение, но и меняли своё поведение.

Силиня: безопасность важнее формальностей демократии

Ситуация с безопасностью в Европе остаётся напряжённой — агрессия России, гибридные атаки со стороны Белоруссии и волны нелегальной миграции требуют решительных действий, заявила премьер-министр Эвика Силиня на дискуссии Конституционного суда, посвящённой 75-летию Европейской конвенции по правам человека.

KNAB объявил набор секретных агентов для борьбы с коррупцией

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) впервые за год объявило открытый набор секретных агентов. Организация ищет людей с безупречной репутацией и готовностью работать под прикрытием.

Спасатели подняли тело женщины, но авто останется в реке

В пятницу днём спасатели подняли тело женщины, которая накануне вечером въехала в Даугаву у Старой Риги, сообщает LETA. Автомобиль пока остаётся под водой — условия слишком опасны для извлечения.

