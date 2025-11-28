Кошки чувствуют эмоции хозяина как собаки — учёные удивлены!

Если голос человек звучал расстроенно, животные подходили ближе, становились тише, меньше играли и чаще искали контакт. При радостных эмоциях — наоборот, проявляли больше активности и интереса. Учёные называют это «социальным считыванием сигналов», которое раньше считалось типичным для собак, но не для кошек.

Результаты ломают старый стереотип о “холодных” котах, которые живут сами по себе. На самом деле они внимательно следят за выражением лица, тоном голоса и даже микропаузами в речи хозяина. Исследователи добавляют, что у некоторых животных реакция была настолько быстрой, что напоминала распознавание эмоций у людей.

Теперь кошек предлагают включить в число животных с развитой эмоциональной эмпатией. И, похоже, у многих это перестанет вызывать удивление.