"Даже среднеразвитый интеллектуально гражданин Латвии давно заметил неизменную, вездесущую парадигму «свободной» латвийской политики — запугивание фразой «русские идут». Как очень точно сказал Айвис Василевский, Латвийская Республика вообще не может существовать без Российской Федерации. Потому что идейной, а теперь, увы, и экономической основой существования ЛР является русофобия. Именно благодаря лозунгу «русские идут» такие политические кенгуру, как Нацблок, когда-то не только дорвались до власти, но и долго при ней удерживались. Сейчас к этим продажным людям примкнули новые политические силы. Но ставят они на ту же лошадку — «русские идут!»

Я пишу это не политикам — апеллировать к их чести и совести бессмысленно. Там просто не к чему апеллировать. Продали, шв*ли…

А я хочу дать «номинальному» жителю Латвии повод немного пошевелить мозгами. Всего одним вопросом. Одним фактом:

В начале 90-х российская армия добровольно и без единого конфликта ушла из Латвии. Оставила казармы, военные городки и всю инфраструктуру неразрушенными.

Тогда в Латвии ещё не были уничтожены рыболовство, сельское хозяйство, промышленность, наука, культура, образование, так называемый «человеческий ресурс». Не было долгов.

ВНИМАНИЕ, ВОПРОС!

КАКОГО ХРЕНА РОССИИ СЕЙЧАС — ПОСЛЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ТРИДЦАТИ ЛЕТ РАЗРУХИ — ПОНАДОБИЛАСЬ ЭТА ДОБРОВОЛЬНО ОСТАВЛЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ С ПОСТАРЕВШИМ НАСЕЛЕНИЕМ, ВЫРУБЛЕННЫМИ ЛЕСАМИ, УНИЧТОЖЕННЫМИ ВСЕМИ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМИ ОТРАСЛЯМИ И ЕЩЁ С МИЛЛИАРДНЫМИ ДОЛГАМИ?!

ТОГДА — БОГАТУЮ — НЕ ЗАБРАЛИ, А ТЕПЕРЬ — РАЗРУШЕННУЮ — ВДРУГ ПОНАДОБИЛАСЬ?!

Не надейтесь, воры-властьимущие, на войну! Большая часть народа уже понимает, что война — единственный «обнулитель» вашего ненормального, воровского размаха. Поэтому вы делаете всё, чтобы она случилась. Иногда даже переусердствуете и бежите впереди паровоза своих хозяев. Как это часто бывает с чрезмерно ретивыми подхалимами.

Вам очень хочется реализовать свой «сценарий мечты»: спровоцировать военный конфликт, беспорядки, переключить внимание на «внешнего врага», мобилизовать и отправить на фронт мужчин и… сесть в заранее подготовленные самолёты. Свободными от мобилизации (благодаря предусмотрительно принятым в Сейме законам), свободными от аудита и отчёта по контрактам с МВФ, Pfizer, ВОЗ и многими-многими другими, свободными от возврата украденных у народа и выведенных через финансовые махинации денег, свободными от суда за преступления времён ковид-террора, за искалеченные судьбы и тысячи смертей… Мечта сбылась!

Я всё-таки надеюсь, что этого не произойдёт. И решающее значение здесь будет иметь позиция народа Латвии. Не зря же в медийном пространстве так упорно транслируется и культивируется образ внешнего врага («русские идут»). Ничего нового — просто отвлечение внимания от врага внутреннего. Всё настолько просто…

И я желаю людям Латвии массово перестать позволять вешать себе на уши лапшу и наконец разглядеть и узнать в лицо своих настоящих ликвидаторов…", - написал Кадишс.