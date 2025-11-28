Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Тогда богатую Латвию не взяли, а теперь разрушенную вдруг захотели? Кадишс разнёс миф „русские идут!“ (4)

Редакция PRESS 28 ноября, 2025 13:52

Важно 4 комментариев

LETA

Бывший предприниматель, писатель и публицист Айнар Кадишс, известный читателю по своей одиночной акции протеста с голодовкой возле Кабинета министров в январе 2020 года, на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором завил, что лозунг "русские идут" придуман для того, что народ не заметил, кто на самом деле грабит их страну.

"Даже среднеразвитый интеллектуально гражданин Латвии давно заметил неизменную, вездесущую парадигму «свободной» латвийской политики — запугивание фразой «русские идут». Как очень точно сказал Айвис Василевский, Латвийская Республика вообще не может существовать без Российской Федерации. Потому что идейной, а теперь, увы, и экономической основой существования ЛР является русофобия. Именно благодаря лозунгу «русские идут» такие политические кенгуру, как Нацблок, когда-то не только дорвались до власти, но и долго при ней удерживались. Сейчас к этим продажным людям примкнули новые политические силы. Но ставят они на ту же лошадку — «русские идут!»

Я пишу это не политикам — апеллировать к их чести и совести бессмысленно. Там просто не к чему апеллировать. Продали, шв*ли…

А я хочу дать «номинальному» жителю Латвии повод немного пошевелить мозгами. Всего одним вопросом. Одним фактом:

В начале 90-х российская армия добровольно и без единого конфликта ушла из Латвии. Оставила казармы, военные городки и всю инфраструктуру неразрушенными.

Тогда в Латвии ещё не были уничтожены рыболовство, сельское хозяйство, промышленность, наука, культура, образование, так называемый «человеческий ресурс». Не было долгов.

ВНИМАНИЕ, ВОПРОС!

КАКОГО ХРЕНА РОССИИ СЕЙЧАС — ПОСЛЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ТРИДЦАТИ ЛЕТ РАЗРУХИ — ПОНАДОБИЛАСЬ ЭТА ДОБРОВОЛЬНО ОСТАВЛЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ С ПОСТАРЕВШИМ НАСЕЛЕНИЕМ, ВЫРУБЛЕННЫМИ ЛЕСАМИ, УНИЧТОЖЕННЫМИ ВСЕМИ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМИ ОТРАСЛЯМИ И ЕЩЁ С МИЛЛИАРДНЫМИ ДОЛГАМИ?!

ТОГДА — БОГАТУЮ — НЕ ЗАБРАЛИ, А ТЕПЕРЬ — РАЗРУШЕННУЮ — ВДРУГ ПОНАДОБИЛАСЬ?!

Не надейтесь, воры-властьимущие, на войну! Большая часть народа уже понимает, что война — единственный «обнулитель» вашего ненормального, воровского размаха. Поэтому вы делаете всё, чтобы она случилась. Иногда даже переусердствуете и бежите впереди паровоза своих хозяев. Как это часто бывает с чрезмерно ретивыми подхалимами.

Вам очень хочется реализовать свой «сценарий мечты»: спровоцировать военный конфликт, беспорядки, переключить внимание на «внешнего врага», мобилизовать и отправить на фронт мужчин и… сесть в заранее подготовленные самолёты. Свободными от мобилизации (благодаря предусмотрительно принятым в Сейме законам), свободными от аудита и отчёта по контрактам с МВФ, Pfizer, ВОЗ и многими-многими другими, свободными от возврата украденных у народа и выведенных через финансовые махинации денег, свободными от суда за преступления времён ковид-террора, за искалеченные судьбы и тысячи смертей… Мечта сбылась!

Я всё-таки надеюсь, что этого не произойдёт. И решающее значение здесь будет иметь позиция народа Латвии. Не зря же в медийном пространстве так упорно транслируется и культивируется образ внешнего врага («русские идут»). Ничего нового — просто отвлечение внимания от врага внутреннего. Всё настолько просто…

И я желаю людям Латвии массово перестать позволять вешать себе на уши лапшу и наконец разглядеть и узнать в лицо своих настоящих ликвидаторов…", - написал Кадишс.

Комментарии (4)
