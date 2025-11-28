ВВП Латвии вырос! ЦСУ поделилось новыми цифрами

Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
ВВП Латвии вырос! ЦСУ поделилась новыми цифрами

28 ноября, 2025

Новости Латвии

За девять месяцев текущего года внутренний валовой продукт (ВВП) Латвии вырос на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, в том числе в третьем квартале, согласно не скорректированным по сезону и календарю данным, ВВП увеличился на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

В то же время в третьем квартале этого года по сравнению со вторым кварталом, согласно скорректированным по сезону и календарю данным, ВВП Латвии увеличился на 0,6%.

В фактических ценах ВВП Латвии за девять месяцев текущего года составил 30,8 млрд евро, в том числе в третьем квартале - 11,192 млрд евро.

В статистическом ведомстве отметили, что в третьем квартале 2025 года наибольший вклад в рост добавленной стоимости внесли обрабатывающая промышленность, строительство, торговля и операции с недвижимостью. Снижение отмечено в сферах здравоохранения, а также сельского, лесного и рыбного хозяйства.

В третьем квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общая добавленная стоимость увеличилась на 2,6%. Добавленная стоимость в производящих отраслях выросла в целом на 5,5%, а в сферах услуг - на 1,6%.

В сельском хозяйстве был прирост на 1,1%, в рыбном хозяйстве - на 7,1%, а добавленная стоимость лесохозяйственной и лесозаготовительной отраслей снизилась на 6,4%.

Неблагоприятные погодные условия, падение цен и спроса на добычу камня, песка и глины, а также торфа негативно сказались на добывающей промышленности, общая добавленная стоимость которой снизилась на 24,2%.

Добавленная стоимость обрабатывающей промышленности показала рост на 7,3%, на что повлияло увеличение в 16 из 22 подотраслей обрабатывающей промышленности.

В производстве древесины и деревянных изделий добавленная стоимость выросла на 9,2%, а в производстве продуктов питания - на 10,7%. Положительно на общую добавленную стоимость отрасли обрабатывающей промышленности повлиял также рост в производстве изделий из неметаллических минералов на 7% и в производстве готовых металлических изделий - на 12,7%. Спад продемонстрировали такие отрасли, как ремонт и установка оборудования и устройств, производство напитков и производство не классифицированного в других местах оборудования, механизмов и рабочих машин.

Добавленная стоимость в отрасли электроэнергии, газоснабжения, теплоснабжения и кондиционирования воздуха увеличилась на 7,3% - в основном благодаря благоприятным для производства электричества на гидроэлектростанциях погодным условиям. При этом добавленная стоимость сферы водоснабжения, сточных вод, обращения с отходами и санации снизилась на 0,4%.

Добавленная стоимость строительства в третьем квартале 2025 года по сравнению с третьим кварталом 2024 года увеличилась на 9%. Положительный результат отрасли главным образом обеспечил стремительный рост инфраструктурных проектов (дороги, мосты, электроснабжение), что способствовало росту добавленной стоимости инженерного строительства на 21,9%. Добавленная стоимость строительства зданий увеличилась на 5,4%, а специализированных строительных работ - на 3,3%.

Добавленная стоимость отрасли розничной торговли за соответствующий период увеличилась на 1,3%. В оптовой торговле был рост на 3,5%.

Объем предоставленных услуг по размещению и питанию вырос на 4,9%, в том числе в размещении был рост на 0,1%, а в услугах общепита - на 7%.

Добавленная стоимость информационно-коммуникационной отрасли увеличилась на 2,6%, в том числе в крупнейших подотраслях - компьютерном программировании и консультировании - был рост на 4,1%, а в оказании телекоммуникационных услуг - на 1,3%. Спад зафиксирован в информационных услугах - на 8,9%.

Добавленная стоимость финансово-страховой отрасли увеличилась на 0,6%, что обеспечила сфера страхования, перестрахования и накопления пенсий, где рост в 14,7% был обусловлен ростом общих взносов в частные пенсионные планы. В сфере финансовых услуг снижение в размере 0,8% было обусловлено деятельностью монетарных финансовых учреждений. На 10,9% снизилась добавленная стоимость финансовых услуг и услуг страхования.

Прирост добавленной стоимости в отрасли профессиональных, научных и технических услуг составил 1,9%, чему способствовал рост активности в сфере архитектуры и инженерно-технических услуг, технических проверок и анализа - на 2,2%, в других профессиональных, научных и технических услугах - на 3,9%. Негативное влияние оказал спад в услугах рекламы и исследования рынка - на 4,9%, а также в юридических и бухгалтерских услугах - на 3,1%.

Объем административных и сервисных услуг увеличился на 3,6%.

Увеличение поступлений налогов на продукты (главным образом, налог на добавленную стоимость, акцизный и таможенный налоги) в размере 3,3% было обусловлен ростом поступлений налога на добавленную стоимость.

Кроме того, по сообщению ЦСУ, в третьем квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года конечное потребление домохозяйств увеличилось на 1,8%. Объем потребления продовольствия увеличился на 0,3%, но на 0,4% уменьшился объем используемых домашними хозяйствами товаров и услуг в группе расходов на жилье, воду, электроэнергию, газ и другое топливо.

В то же время объем использования ресторанных и гостиничных услуг домохозяйствами увеличился на 5,4%. На 3,4% выросли расходы домохозяйств на транспорт, включая общественный транспорт, покупку и эксплуатацию транспортных средств.

Расходы правительства на конечное потребление увеличились на 5,8%.

Общие вложения в формирование основного брутто-капитала выросли на 10,8%. Вложения в жилье, другие здания и сооружения увеличились на 9,6%, в машины и оборудование, в том числе в транспортные средства - на 15,2%. Вложения в продукты интеллектуальной собственности (исследования, компьютерное программное обеспечение, базы данных, авторские права) увеличились на 1,5%.

Объемы экспорта товаров и услуг выросли на 3%, в том числе экспорта товаров - на 2,8%, а экспорта услуг - на 3,2%. Основными экспортными товарами были дерево и деревянные изделия (кроме мебели), электроприборы и электрооборудование, а также минеральные продукты. В третьем квартале этого года основными экспортируемыми услугами были транспортные услуги и другие услуги хозяйственной деятельности.

Импорт товаров и услуг увеличился на 5,8%, в том числе объемы импорта товаров выросли на 4,9%, а импорт услуг увеличился на 8,8%. В основном импортировались минеральные продукты, электроприборы и электрооборудование, наземные транспортные средства и их части. Важнейшими импортными услугами были транспортные услуги и другие услуги хозяйственной деятельности.

В третьем квартале 2025 года по сравнению с третьим кварталом 2024 года общая зарплата работников выросла на 6,5%, в том числе общая заработная плата выросла на 6,7%, а социальные взносы работодателей - на 5,7%.

Наибольший прирост общей зарплаты работников произошел в группе отраслей искусства, развлечений и отдыха, других услуг - в целом на 12,1%, в строительстве - на 12%, а также в операциях с недвижимостью и группах профессиональных, научных и технических услуг - в целом на 7,8%. Зарплата работников в производственных отраслях в среднем выросла на 6,2%, а в отраслях услуг - в среднем на 7,5%.

Совокупный итог валовой деятельности и смешанный доход увеличились на 10,8%, а сальдо налогов и субсидий на производство и импорт - на 4,9%.

«В ад тоже надо доехать»: министр объяснил зачем нужны рейсы в Россию
«В ад тоже надо доехать»: министр объяснил зачем нужны рейсы в Россию

Скандал со Сканстес: кто ответит за провал главного рижского проекта
Скандал со Сканстес: кто ответит за провал главного рижского проекта

Плати или проваливай: мобильный оператор навязал услугу, от которой нельзя отказаться
Плати или проваливай: мобильный оператор навязал услугу, от которой нельзя отказаться

Врачи и чиновники не обязаны знать русский, но должны быть человечны. Но это в Литве

В Литве запрещено дискриминировать людей по языковому признаку, однако этот запрет не абсолютен. Государственные учреждения не обязаны предоставлять услуги на иностранных языках, если законом не предусмотрено иное. При этом юрист Службы омбудсмена по равным возможностям Рената Ванагелене подчёркивает: главное — не оставлять человека без помощи.

В Литве запрещено дискриминировать людей по языковому признаку, однако этот запрет не абсолютен. Государственные учреждения не обязаны предоставлять услуги на иностранных языках, если законом не предусмотрено иное. При этом юрист Службы омбудсмена по равным возможностям Рената Ванагелене подчёркивает: главное — не оставлять человека без помощи.

Загрузка

НДС остаётся главным источником дохода бюджета Латвии

По данным Министерства финансов, именно налог на добавленную стоимость (НДС) остаётся крупнейшей статьёй доходов государственного бюджета. За десять месяцев 2025 года поступления от НДС достигли 3,3 миллиарда евро, что на 171,4 миллиона евро, или 5,4 %, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным Министерства финансов, именно налог на добавленную стоимость (НДС) остаётся крупнейшей статьёй доходов государственного бюджета. За десять месяцев 2025 года поступления от НДС достигли 3,3 миллиарда евро, что на 171,4 миллиона евро, или 5,4 %, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Расходы на оборону и фонды ЕС резко выросли

Расходы оборонного сектора за десять месяцев 2025 года выросли на 159,9 миллиона евро, или на 25,8 %, сообщило Министерство финансов. Рост связан с увеличением затрат на противовоздушную оборону и оплату труда военнослужащих Национальных вооружённых сил (НВС), численность которых продолжает расти.

Расходы оборонного сектора за десять месяцев 2025 года выросли на 159,9 миллиона евро, или на 25,8 %, сообщило Министерство финансов. Рост связан с увеличением затрат на противовоздушную оборону и оплату труда военнослужащих Национальных вооружённых сил (НВС), численность которых продолжает расти.

Бюджет Латвии провалился в дефицит более чем на 800 миллионов евро

Совокупные доходы государственного консолидированного бюджета Латвии за десять месяцев этого года составили 14,61 миллиарда евро, а расходы — 15,421 миллиарда евро, сообщили агентству LETA в Министерстве финансов со ссылкой на данные Государственного казначейства. Таким образом, дефицит бюджета достиг 810,6 миллиона евро.

Совокупные доходы государственного консолидированного бюджета Латвии за десять месяцев этого года составили 14,61 миллиарда евро, а расходы — 15,421 миллиарда евро, сообщили агентству LETA в Министерстве финансов со ссылкой на данные Государственного казначейства. Таким образом, дефицит бюджета достиг 810,6 миллиона евро.

На Центральном вокзале начали устанавливать крышу

В рамках проекта Rail Baltica в Риге начались работы по укладке крыши нового здания Центрального вокзала. Об этом агентству LETA сообщил руководитель строительного объединения BeReRix Гунтис Аболтиньш-Аболиньш.

В рамках проекта Rail Baltica в Риге начались работы по укладке крыши нового здания Центрального вокзала. Об этом агентству LETA сообщил руководитель строительного объединения BeReRix Гунтис Аболтиньш-Аболиньш.

«Депортируем миллионы»: Трамп усиливает миграционный контроль

Президент США Дональд Трамп пообещал «навсегда приостановить» миграцию в страну из «всех стран третьего мира», чтобы, как он выразился, «позволить системе США полностью восстановиться». Об этом он написал в пятницу, 28 ноября, в своём аккаунте на платформе Truth Social.

Президент США Дональд Трамп пообещал «навсегда приостановить» миграцию в страну из «всех стран третьего мира», чтобы, как он выразился, «позволить системе США полностью восстановиться». Об этом он написал в пятницу, 28 ноября, в своём аккаунте на платформе Truth Social.

ТикТок сошёл с ума: инфлюенсеры мажут лицо менструальной кровью, дерматологи в шоке!

В сети появилась новая странная бьюти-тенденция. Инфлюенсеры продвигают "menstrual masking" — нанесение менструальной крови на лицо "для сияния кожи". Да, это ровно то, о чём вы подумали.

В сети появилась новая странная бьюти-тенденция. Инфлюенсеры продвигают “menstrual masking” — нанесение менструальной крови на лицо “для сияния кожи”. Да, это ровно то, о чём вы подумали.

