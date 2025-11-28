ВВП Латвии вырос! ЦСУ поделилось новыми цифрами

В то же время в третьем квартале этого года по сравнению со вторым кварталом, согласно скорректированным по сезону и календарю данным, ВВП Латвии увеличился на 0,6%.

В фактических ценах ВВП Латвии за девять месяцев текущего года составил 30,8 млрд евро, в том числе в третьем квартале - 11,192 млрд евро.

В статистическом ведомстве отметили, что в третьем квартале 2025 года наибольший вклад в рост добавленной стоимости внесли обрабатывающая промышленность, строительство, торговля и операции с недвижимостью. Снижение отмечено в сферах здравоохранения, а также сельского, лесного и рыбного хозяйства.

В третьем квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общая добавленная стоимость увеличилась на 2,6%. Добавленная стоимость в производящих отраслях выросла в целом на 5,5%, а в сферах услуг - на 1,6%.

В сельском хозяйстве был прирост на 1,1%, в рыбном хозяйстве - на 7,1%, а добавленная стоимость лесохозяйственной и лесозаготовительной отраслей снизилась на 6,4%.

Неблагоприятные погодные условия, падение цен и спроса на добычу камня, песка и глины, а также торфа негативно сказались на добывающей промышленности, общая добавленная стоимость которой снизилась на 24,2%.

Добавленная стоимость обрабатывающей промышленности показала рост на 7,3%, на что повлияло увеличение в 16 из 22 подотраслей обрабатывающей промышленности.

В производстве древесины и деревянных изделий добавленная стоимость выросла на 9,2%, а в производстве продуктов питания - на 10,7%. Положительно на общую добавленную стоимость отрасли обрабатывающей промышленности повлиял также рост в производстве изделий из неметаллических минералов на 7% и в производстве готовых металлических изделий - на 12,7%. Спад продемонстрировали такие отрасли, как ремонт и установка оборудования и устройств, производство напитков и производство не классифицированного в других местах оборудования, механизмов и рабочих машин.

Добавленная стоимость в отрасли электроэнергии, газоснабжения, теплоснабжения и кондиционирования воздуха увеличилась на 7,3% - в основном благодаря благоприятным для производства электричества на гидроэлектростанциях погодным условиям. При этом добавленная стоимость сферы водоснабжения, сточных вод, обращения с отходами и санации снизилась на 0,4%.

Добавленная стоимость строительства в третьем квартале 2025 года по сравнению с третьим кварталом 2024 года увеличилась на 9%. Положительный результат отрасли главным образом обеспечил стремительный рост инфраструктурных проектов (дороги, мосты, электроснабжение), что способствовало росту добавленной стоимости инженерного строительства на 21,9%. Добавленная стоимость строительства зданий увеличилась на 5,4%, а специализированных строительных работ - на 3,3%.

Добавленная стоимость отрасли розничной торговли за соответствующий период увеличилась на 1,3%. В оптовой торговле был рост на 3,5%.

Объем предоставленных услуг по размещению и питанию вырос на 4,9%, в том числе в размещении был рост на 0,1%, а в услугах общепита - на 7%.

Добавленная стоимость информационно-коммуникационной отрасли увеличилась на 2,6%, в том числе в крупнейших подотраслях - компьютерном программировании и консультировании - был рост на 4,1%, а в оказании телекоммуникационных услуг - на 1,3%. Спад зафиксирован в информационных услугах - на 8,9%.

Добавленная стоимость финансово-страховой отрасли увеличилась на 0,6%, что обеспечила сфера страхования, перестрахования и накопления пенсий, где рост в 14,7% был обусловлен ростом общих взносов в частные пенсионные планы. В сфере финансовых услуг снижение в размере 0,8% было обусловлено деятельностью монетарных финансовых учреждений. На 10,9% снизилась добавленная стоимость финансовых услуг и услуг страхования.

Прирост добавленной стоимости в отрасли профессиональных, научных и технических услуг составил 1,9%, чему способствовал рост активности в сфере архитектуры и инженерно-технических услуг, технических проверок и анализа - на 2,2%, в других профессиональных, научных и технических услугах - на 3,9%. Негативное влияние оказал спад в услугах рекламы и исследования рынка - на 4,9%, а также в юридических и бухгалтерских услугах - на 3,1%.

Объем административных и сервисных услуг увеличился на 3,6%.

Увеличение поступлений налогов на продукты (главным образом, налог на добавленную стоимость, акцизный и таможенный налоги) в размере 3,3% было обусловлен ростом поступлений налога на добавленную стоимость.

Кроме того, по сообщению ЦСУ, в третьем квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года конечное потребление домохозяйств увеличилось на 1,8%. Объем потребления продовольствия увеличился на 0,3%, но на 0,4% уменьшился объем используемых домашними хозяйствами товаров и услуг в группе расходов на жилье, воду, электроэнергию, газ и другое топливо.

В то же время объем использования ресторанных и гостиничных услуг домохозяйствами увеличился на 5,4%. На 3,4% выросли расходы домохозяйств на транспорт, включая общественный транспорт, покупку и эксплуатацию транспортных средств.

Расходы правительства на конечное потребление увеличились на 5,8%.

Общие вложения в формирование основного брутто-капитала выросли на 10,8%. Вложения в жилье, другие здания и сооружения увеличились на 9,6%, в машины и оборудование, в том числе в транспортные средства - на 15,2%. Вложения в продукты интеллектуальной собственности (исследования, компьютерное программное обеспечение, базы данных, авторские права) увеличились на 1,5%.

Объемы экспорта товаров и услуг выросли на 3%, в том числе экспорта товаров - на 2,8%, а экспорта услуг - на 3,2%. Основными экспортными товарами были дерево и деревянные изделия (кроме мебели), электроприборы и электрооборудование, а также минеральные продукты. В третьем квартале этого года основными экспортируемыми услугами были транспортные услуги и другие услуги хозяйственной деятельности.

Импорт товаров и услуг увеличился на 5,8%, в том числе объемы импорта товаров выросли на 4,9%, а импорт услуг увеличился на 8,8%. В основном импортировались минеральные продукты, электроприборы и электрооборудование, наземные транспортные средства и их части. Важнейшими импортными услугами были транспортные услуги и другие услуги хозяйственной деятельности.

В третьем квартале 2025 года по сравнению с третьим кварталом 2024 года общая зарплата работников выросла на 6,5%, в том числе общая заработная плата выросла на 6,7%, а социальные взносы работодателей - на 5,7%.

Наибольший прирост общей зарплаты работников произошел в группе отраслей искусства, развлечений и отдыха, других услуг - в целом на 12,1%, в строительстве - на 12%, а также в операциях с недвижимостью и группах профессиональных, научных и технических услуг - в целом на 7,8%. Зарплата работников в производственных отраслях в среднем выросла на 6,2%, а в отраслях услуг - в среднем на 7,5%.

Совокупный итог валовой деятельности и смешанный доход увеличились на 10,8%, а сальдо налогов и субсидий на производство и импорт - на 4,9%.