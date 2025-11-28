Этот тренд опасен для здоровья: Неймане осудила «чудеса» от инфлюенсеров

«В последнее время меня серьёзно тревожит то, что я вижу в социальных сетях. Сегодня на курсе “Питание в профилактике заболеваний” вместе с магистрантами по науке о питании и представителем Инспекции здоровья мы анализировали сайты и советы различных “специалистов” — тренеров по питанию, коучей, нутрициологов и других, которых не найдёшь в классификаторе профессий.

Люди всё чаще доверяют производителям БАДов и авторам “чудо-программ”, “марафонов”, “челленджей”, которые обещают вылечить всё — от гормональных проблем до аутоиммунных заболеваний. И что для этого нужно? Только “правильный” порошок, капсула или дорогой общий план питания.

Но правда болезненна и проста: биодобавки НЕ являются чудо-средством и уж точно не заменяют медицину.

Почему мы так легко доверяем людям без медицинского образования, но так часто сомневаемся во врачах, которые учились годами, проходили резидентуру и продолжают учиться всю жизнь? Так часто приходится слышать: “врачам выгодно, чтобы люди болели”… грустно. Почему мы верим капсуле, а не науке?

Как диетолог я вижу последствия — людей, которые приходят ко мне с подорванным здоровьем, неудавшимися экспериментами и разочарованием. И это больно, потому что всего этого можно избежать. Пожалуйста — будьте критичны. Здоровье — это не область, где можно полагаться на рассказы инфлюенсера или красивую упаковку. Доверяйте специалистам, а не рекламным чудесам. Будьте здоровы!

P.S. Вместе с Инспекцией здоровья мы присмотримся к этим “вестникам чудес”, чтобы не создавалось впечатление полной вседозволенности. Только что заметила ещё одну новую “революционную” профессию — нутрициолог, специалист по рациональному питанию и коррекции лишнего веса.

Создаются новые титулы и “учебные курсы”, которые за несколько месяцев, по нескольку часов несколько раз в неделю, обещают дать профессию… Что касается использования БАДов — они действительно нужны, но важно понимать, зачем, когда и сколько их нужно, чтобы устранить дефициты питательных веществ, а не просто потому, что наступила зима и “всем это нужно”.» - пишет Лолита Неймане в социальной сети Facebook.