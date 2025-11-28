Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Этот тренд опасен для здоровья: Неймане осудила «чудеса» от инфлюенсеров

Редакция PRESS 28 ноября, 2025 10:43

LETA

В современном стремительном ритме жизни ни на что не хватает времени — ни на себя, ни на своё здоровье, самочувствие и продуманный, здоровый образ жизни. Особенно когда экраны заполнены людьми, которые предлагают за три недели сбросить 10 килограммов, пить какие-то зелёные напитки и есть розовые порошки. Об этом публично высказалась одна из самых признанных диетологов Латвии — Лолита Неймане.

«В последнее время меня серьёзно тревожит то, что я вижу в социальных сетях. Сегодня на курсе “Питание в профилактике заболеваний” вместе с магистрантами по науке о питании и представителем Инспекции здоровья мы анализировали сайты и советы различных “специалистов” — тренеров по питанию, коучей, нутрициологов и других, которых не найдёшь в классификаторе профессий.

Люди всё чаще доверяют производителям БАДов и авторам “чудо-программ”, “марафонов”, “челленджей”, которые обещают вылечить всё — от гормональных проблем до аутоиммунных заболеваний. И что для этого нужно? Только “правильный” порошок, капсула или дорогой общий план питания.

Но правда болезненна и проста: биодобавки НЕ являются чудо-средством и уж точно не заменяют медицину.

Почему мы так легко доверяем людям без медицинского образования, но так часто сомневаемся во врачах, которые учились годами, проходили резидентуру и продолжают учиться всю жизнь? Так часто приходится слышать: “врачам выгодно, чтобы люди болели”… грустно. Почему мы верим капсуле, а не науке?

Как диетолог я вижу последствия — людей, которые приходят ко мне с подорванным здоровьем, неудавшимися экспериментами и разочарованием. И это больно, потому что всего этого можно избежать. Пожалуйста — будьте критичны. Здоровье — это не область, где можно полагаться на рассказы инфлюенсера или красивую упаковку. Доверяйте специалистам, а не рекламным чудесам. Будьте здоровы!

P.S. Вместе с Инспекцией здоровья мы присмотримся к этим “вестникам чудес”, чтобы не создавалось впечатление полной вседозволенности. Только что заметила ещё одну новую “революционную” профессию — нутрициолог, специалист по рациональному питанию и коррекции лишнего веса.

Создаются новые титулы и “учебные курсы”, которые за несколько месяцев, по нескольку часов несколько раз в неделю, обещают дать профессию… Что касается использования БАДов — они действительно нужны, но важно понимать, зачем, когда и сколько их нужно, чтобы устранить дефициты питательных веществ, а не просто потому, что наступила зима и “всем это нужно”.» - пишет Лолита Неймане в социальной сети Facebook.

Есть вопросы к муниципальным службам? Рижане смогут позвонить по короткому номеру

Новости Латвии 11:20

Новости Латвии 0 комментариев

С 5 января жители Риги смогут пользоваться упрощённым единым муниципальным номером телефона 1201, который будет обеспечивать оперативную связь как по повседневным вопросам, так и в кризисных ситуациях, сообщила агентству LETA Отдел внешних коммуникаций Рижской думы.

«В ад тоже надо доехать»: министр объяснил зачем нужны рейсы в Россию

Важно 11:06

Важно 0 комментариев

Предвыборная кампания началась необычно рано и теперь только набирает обороты. Разумеется, правая оппозиция — прежде всего в лице Национального объединения, – отчаянно ищет, что бы еще перекрыть и запретить в восточном направлении, пишет портал BB.lv.

«Языĸ — не преступление!» Чулкова вступилась за русских Латвии с трибуны ООН (ВИДЕО)

Стабильности! 11:06

Стабильности! 0 комментариев

В четверг, 27 ноября, депутат Сейма Светлана Чулкова ("Стабильности!") выступила с речью с трибуны ООН на конференции по правам нацменьшинств в Женеве. Политику было предоставлено слово рассказать, что происходит с русскими жителями в Латвии и что происходит в стране с русским языком.

Рука Москвы заметна в коррупционном скандале в Украине: мнения в Латвии

Важно 11:02

Важно 0 комментариев

С одной стороны, те, кто стремится как можно сильнее очернить и унизить Украину, подчёркивают, что всплывшее дело — крупнейший коррупционный скандал в истории страны, ведь в нём фигурируют четыре министра украинского правительства и друг президента Владимира Зеленского, бывший бизнес-партнёр Тимур Миндич, который вскоре до начала масштабных обысков сбежал из Украины. С другой стороны, не секрет, что в Украине, к сожалению, всегда был высокий уровень коррупции, с которым трудно бороться. Усилило ли коррупцию вторжение России? Несомненно — да.

Бельгия упорно отказывается конфисковать российские миллиарды для Украины: Politico

Важно 10:47

Важно 0 комментариев

В четверг вечером премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер усилил свои возражения против плана Европейской комиссии использовать около 140 миллиардов евро замороженных российских активов, хранящихся в Брюсселе, для поддержки Украины, разбив надежды ЕС на прорыв в вопросе мобилизации этих активов, пишет Politico.

Контрудар по территории Калининграда вполне возможен: Лиепниекс допускает оккупацию Балтии?

Выбор редакции 10:39

Выбор редакции 0 комментариев

Политолог Юргис Лиепниекс один за другим выложил на своей странице в Твиттере/X  публикацию, в которой он допустил мысль, что Россия смогла бы сравнительно легко оккупировать страны Балтии.

