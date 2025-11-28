Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 28. Ноября Завтра: Olita, Rita, Vita
Доступность

Есть вопросы к муниципальным службам? Рижане смогут позвонить по короткому номеру

© LETA 28 ноября, 2025 11:20

Новости Латвии 0 комментариев

С 5 января жители Риги смогут пользоваться упрощённым единым муниципальным номером телефона 1201, который будет обеспечивать оперативную связь как по повседневным вопросам, так и в кризисных ситуациях, сообщила агентству LETA Отдел внешних коммуникаций Рижской думы.

Номер совпадает с годом основания Риги.

Короткий номер обеспечивает быструю, узнаваемую и удобную связь. Подобный подход уже используется во многих крупных европейских городах. Муниципальные власти подчеркивают, что у коротких номеров есть важное преимущество — их легко запомнить, особенно в ситуациях, когда мобильный интернет не работает и невозможно быстро найти длинный номер.

С 1 июля Рижская дума уже централизовала систему связи, объединив несколько прежних информационных телефонов в единый бесплатный номер 80001201. Теперь у этого бесплатного телефона появится короткий аналог — 1201, который начнёт работать с начала следующего года. Пока оба номера можно будет использовать параллельно.

Единый муниципальный номер предоставляет информацию о муниципальных услугах в рабочие дни с 8:00 до 18:00, приём сообщений о событиях в городской среде — круглосуточно, а также возможность обратного звонка от оператора.

Обслуживание телефона обеспечивает круглосуточный оператор и несколько операторов в рабочее время, при необходимости привлекая дополнительные ресурсы. Такая система позволяет муниципалитету быстрее координировать информацию и реагировать в кризисные моменты.

Информационные телефоны предприятий Рижской муниципальной собственности — «Rīgas satiksme», «Rīgas ūdens», «Rīgas namu pārvaldnieks» — пока не включены в централизованную систему.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Плати или проваливай: мобильный оператор навязал услугу, от которой нельзя отказаться
Важно

Плати или проваливай: мобильный оператор навязал услугу, от которой нельзя отказаться (2)

Тогда богатую Латвию не взяли, а теперь разрушенную вдруг захотели? Кадишс разнёс миф „русские идут!“
Важно

Тогда богатую Латвию не взяли, а теперь разрушенную вдруг захотели? Кадишс разнёс миф „русские идут!“ (3)

«В ад тоже надо доехать»: министр объяснил зачем нужны рейсы в Россию
Важно

«В ад тоже надо доехать»: министр объяснил зачем нужны рейсы в Россию

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 17:00 28.11.2025
Рига: на лёд не ходи
Sfera.lv 52 минуты назад
Латвия: дотации всё же будут?
Sfera.lv 4 часа назад
Литва: а дайте денежку на борьбу со «Спутником»…
Sfera.lv 4 часа назад
Таллин: Кылварт возглавит горсобрание
Sfera.lv 4 часа назад
Люксембург: шведский террор Евровидения
Sfera.lv 9 часов назад
Уиткофф советовал Ушакову, как Путину говорить с Трампом и опередить Зеленского
Bitnews.lv 2 дня назад
«Пять автоматов с неба»: эксперты о рисках метеозондов из Белоруссии
Bitnews.lv 2 дня назад
Конец ноября: синоптики обещают снег, дождь и ветер до 19 м/с
Bitnews.lv 2 дня назад

Врачи и чиновники не обязаны знать русский, но должны быть человечны. Но это в Литве

Важно 15:46

Важно 0 комментариев

В Литве запрещено дискриминировать людей по языковому признаку, однако этот запрет не абсолютен. Государственные учреждения не обязаны предоставлять услуги на иностранных языках, если законом не предусмотрено иное. При этом юрист Службы омбудсмена по равным возможностям Рената Ванагелене подчёркивает: главное — не оставлять человека без помощи.

В Литве запрещено дискриминировать людей по языковому признаку, однако этот запрет не абсолютен. Государственные учреждения не обязаны предоставлять услуги на иностранных языках, если законом не предусмотрено иное. При этом юрист Службы омбудсмена по равным возможностям Рената Ванагелене подчёркивает: главное — не оставлять человека без помощи.

Читать
Загрузка

НДС остаётся главным источником дохода бюджета Латвии

Новости Латвии 15:40

Новости Латвии 0 комментариев

По данным Министерства финансов, именно налог на добавленную стоимость (НДС) остаётся крупнейшей статьёй доходов государственного бюджета. За десять месяцев 2025 года поступления от НДС достигли 3,3 миллиарда евро, что на 171,4 миллиона евро, или 5,4 %, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным Министерства финансов, именно налог на добавленную стоимость (НДС) остаётся крупнейшей статьёй доходов государственного бюджета. За десять месяцев 2025 года поступления от НДС достигли 3,3 миллиарда евро, что на 171,4 миллиона евро, или 5,4 %, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Читать

Расходы на оборону и фонды ЕС резко выросли

Новости Латвии 15:37

Новости Латвии 0 комментариев

Расходы оборонного сектора за десять месяцев 2025 года выросли на 159,9 миллиона евро, или на 25,8 %, сообщило Министерство финансов. Рост связан с увеличением затрат на противовоздушную оборону и оплату труда военнослужащих Национальных вооружённых сил (НВС), численность которых продолжает расти.

Расходы оборонного сектора за десять месяцев 2025 года выросли на 159,9 миллиона евро, или на 25,8 %, сообщило Министерство финансов. Рост связан с увеличением затрат на противовоздушную оборону и оплату труда военнослужащих Национальных вооружённых сил (НВС), численность которых продолжает расти.

Читать

Бюджет Латвии провалился в дефицит более чем на 800 миллионов евро

Новости Латвии 15:34

Новости Латвии 0 комментариев

Совокупные доходы государственного консолидированного бюджета Латвии за десять месяцев этого года составили 14,61 миллиарда евро, а расходы — 15,421 миллиарда евро, сообщили агентству LETA в Министерстве финансов со ссылкой на данные Государственного казначейства. Таким образом, дефицит бюджета достиг 810,6 миллиона евро.

Совокупные доходы государственного консолидированного бюджета Латвии за десять месяцев этого года составили 14,61 миллиарда евро, а расходы — 15,421 миллиарда евро, сообщили агентству LETA в Министерстве финансов со ссылкой на данные Государственного казначейства. Таким образом, дефицит бюджета достиг 810,6 миллиона евро.

Читать

На Центральном вокзале начали устанавливать крышу

Важно 15:31

Важно 0 комментариев

В рамках проекта Rail Baltica в Риге начались работы по укладке крыши нового здания Центрального вокзала. Об этом агентству LETA сообщил руководитель строительного объединения BeReRix Гунтис Аболтиньш-Аболиньш.

В рамках проекта Rail Baltica в Риге начались работы по укладке крыши нового здания Центрального вокзала. Об этом агентству LETA сообщил руководитель строительного объединения BeReRix Гунтис Аболтиньш-Аболиньш.

Читать

«Депортируем миллионы»: Трамп усиливает миграционный контроль

Мир 15:26

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп пообещал «навсегда приостановить» миграцию в страну из «всех стран третьего мира», чтобы, как он выразился, «позволить системе США полностью восстановиться». Об этом он написал в пятницу, 28 ноября, в своём аккаунте на платформе Truth Social.

Президент США Дональд Трамп пообещал «навсегда приостановить» миграцию в страну из «всех стран третьего мира», чтобы, как он выразился, «позволить системе США полностью восстановиться». Об этом он написал в пятницу, 28 ноября, в своём аккаунте на платформе Truth Social.

Читать

ТикТок сошёл с ума: инфлюенсеры мажут лицо менструальной кровью, дерматологи в шоке!

Всюду жизнь 15:16

Всюду жизнь 0 комментариев

В сети появилась новая странная бьюти-тенденция. Инфлюенсеры продвигают “menstrual masking” — нанесение менструальной крови на лицо “для сияния кожи”. Да, это ровно то, о чём вы подумали.

В сети появилась новая странная бьюти-тенденция. Инфлюенсеры продвигают “menstrual masking” — нанесение менструальной крови на лицо “для сияния кожи”. Да, это ровно то, о чём вы подумали.

Читать