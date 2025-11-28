Есть вопросы к муниципальным службам? Рижане смогут позвонить по короткому номеру

Номер совпадает с годом основания Риги.

Короткий номер обеспечивает быструю, узнаваемую и удобную связь. Подобный подход уже используется во многих крупных европейских городах. Муниципальные власти подчеркивают, что у коротких номеров есть важное преимущество — их легко запомнить, особенно в ситуациях, когда мобильный интернет не работает и невозможно быстро найти длинный номер.

С 1 июля Рижская дума уже централизовала систему связи, объединив несколько прежних информационных телефонов в единый бесплатный номер 80001201. Теперь у этого бесплатного телефона появится короткий аналог — 1201, который начнёт работать с начала следующего года. Пока оба номера можно будет использовать параллельно.

Единый муниципальный номер предоставляет информацию о муниципальных услугах в рабочие дни с 8:00 до 18:00, приём сообщений о событиях в городской среде — круглосуточно, а также возможность обратного звонка от оператора.

Обслуживание телефона обеспечивает круглосуточный оператор и несколько операторов в рабочее время, при необходимости привлекая дополнительные ресурсы. Такая система позволяет муниципалитету быстрее координировать информацию и реагировать в кризисные моменты.

Информационные телефоны предприятий Рижской муниципальной собственности — «Rīgas satiksme», «Rīgas ūdens», «Rīgas namu pārvaldnieks» — пока не включены в централизованную систему.