Присвоение денег в рамках дипломатии: в чём обвиняют депутата Рижской думы Бреманиса

Редакция PRESS 28 ноября, 2025 13:34

LETA

В пятницу, 28 ноября Рижский суд продолжил рассматривать уголовное дело против депутата  Рижской думы Рудольфа Бреманиса (Суверенная власть/ Младолатыши), который обвиняется в мошенничестве и присвоении государственных средств в размере 102 721 евро в период своей дипломатической карьеры.

Как сообщила прокуратура, Бреманис обвиняется в злоупотреблении служебным положением, а также в мошенничестве и присвоении средств в особо крупном размере. Данные обвинения выдвинуты в отношении должностного лица посольства Латвии в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ), где он ранее работал. Об этом агентству LETA сообщила пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска.

Согласно позиции прокуратуры, в период с 2013 по 2016 год, будучи государственным должностным лицом с правом распоряжаться средствами на банковском счёте посольства и сотрудником Министерства иностранных дел Латвии, Бреманис незаконно присвоил и похитил принадлежащие государству финансовые средства на сумму более 102 721 евро. Свои действия он совершал, злоупотребляя служебным положением и действуя вопреки интересам и задачам службы.

В Министерстве иностранных дел Латвии ранее подтвердили агентству LETA, что трудовые отношения с Бреманисом были прекращены 31 января 2017 года по взаимному соглашению сторон.

Согласно архиву агентства LETA, Бреманис ранее занимал должность уполномоченного управляющего и руководил посольством Латвии в Абу-Даби. Также он был постоянным представителем Латвии в Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии. Он также работал начальником отдела развития внешнеэкономических связей Министерства иностранных дел, вторым секретарем посольства Латвии в США и советником по политическим вопросам и развитию Министерства иностранных дел в Афганистане.

Программа Латвийского телевидения «de facto» ранее сообщала, что самым широко освещаемым событием, связанным с Бреманисом во время его работы в ОАЭ, стали организованные им в 2017 году ужины в Дубае. Ему удалось посадить за один стол тогдашнего президента Латвии Раймонда Вейониса, одного из шейхов и предпринимателя Айнара Шлесерса — якобы без предварительного уведомления президента.

Бывший министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич (Новое единство) тогда заявил в эфире передачи, что решение о прекращении трудовых отношений с Бреманисом было принято на основе «достаточно серьёзной информации», находившейся в распоряжении министерства, однако отказался раскрывать подробности.

Кроме того, ссылаясь на данные Регистра предприятий, программа «de facto» сообщала, что в декабре 2018 года Служба государственной безопасности Латвии приняла решение арестовать имущество Бреманиса как подозреваемого. Позднее также был наложен арест на принадлежащие ему доли в компании Middle East Latvia Holding.

Врачи и чиновники не обязаны знать русский, но должны быть человечны. Но это в Литве

15:46

Важно 1 комментариев

В Литве запрещено дискриминировать людей по языковому признаку, однако этот запрет не абсолютен. Государственные учреждения не обязаны предоставлять услуги на иностранных языках, если законом не предусмотрено иное. При этом юрист Службы омбудсмена по равным возможностям Рената Ванагелене подчёркивает: главное — не оставлять человека без помощи.

В Литве запрещено дискриминировать людей по языковому признаку, однако этот запрет не абсолютен. Государственные учреждения не обязаны предоставлять услуги на иностранных языках, если законом не предусмотрено иное. При этом юрист Службы омбудсмена по равным возможностям Рената Ванагелене подчёркивает: главное — не оставлять человека без помощи.

НДС остаётся главным источником дохода бюджета Латвии

15:40

Новости Латвии 1 комментариев

По данным Министерства финансов, именно налог на добавленную стоимость (НДС) остаётся крупнейшей статьёй доходов государственного бюджета. За десять месяцев 2025 года поступления от НДС достигли 3,3 миллиарда евро, что на 171,4 миллиона евро, или 5,4 %, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным Министерства финансов, именно налог на добавленную стоимость (НДС) остаётся крупнейшей статьёй доходов государственного бюджета. За десять месяцев 2025 года поступления от НДС достигли 3,3 миллиарда евро, что на 171,4 миллиона евро, или 5,4 %, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Расходы на оборону и фонды ЕС резко выросли

15:37

Новости Латвии 1 комментариев

Расходы оборонного сектора за десять месяцев 2025 года выросли на 159,9 миллиона евро, или на 25,8 %, сообщило Министерство финансов. Рост связан с увеличением затрат на противовоздушную оборону и оплату труда военнослужащих Национальных вооружённых сил (НВС), численность которых продолжает расти.

Расходы оборонного сектора за десять месяцев 2025 года выросли на 159,9 миллиона евро, или на 25,8 %, сообщило Министерство финансов. Рост связан с увеличением затрат на противовоздушную оборону и оплату труда военнослужащих Национальных вооружённых сил (НВС), численность которых продолжает расти.

Бюджет Латвии провалился в дефицит более чем на 800 миллионов евро

15:34

Новости Латвии 1 комментариев

Совокупные доходы государственного консолидированного бюджета Латвии за десять месяцев этого года составили 14,61 миллиарда евро, а расходы — 15,421 миллиарда евро, сообщили агентству LETA в Министерстве финансов со ссылкой на данные Государственного казначейства. Таким образом, дефицит бюджета достиг 810,6 миллиона евро.

Совокупные доходы государственного консолидированного бюджета Латвии за десять месяцев этого года составили 14,61 миллиарда евро, а расходы — 15,421 миллиарда евро, сообщили агентству LETA в Министерстве финансов со ссылкой на данные Государственного казначейства. Таким образом, дефицит бюджета достиг 810,6 миллиона евро.

На Центральном вокзале начали устанавливать крышу

15:31

Важно 1 комментариев

В рамках проекта Rail Baltica в Риге начались работы по укладке крыши нового здания Центрального вокзала. Об этом агентству LETA сообщил руководитель строительного объединения BeReRix Гунтис Аболтиньш-Аболиньш.

В рамках проекта Rail Baltica в Риге начались работы по укладке крыши нового здания Центрального вокзала. Об этом агентству LETA сообщил руководитель строительного объединения BeReRix Гунтис Аболтиньш-Аболиньш.

«Депортируем миллионы»: Трамп усиливает миграционный контроль

15:26

Мир 1 комментариев

Президент США Дональд Трамп пообещал «навсегда приостановить» миграцию в страну из «всех стран третьего мира», чтобы, как он выразился, «позволить системе США полностью восстановиться». Об этом он написал в пятницу, 28 ноября, в своём аккаунте на платформе Truth Social.

Президент США Дональд Трамп пообещал «навсегда приостановить» миграцию в страну из «всех стран третьего мира», чтобы, как он выразился, «позволить системе США полностью восстановиться». Об этом он написал в пятницу, 28 ноября, в своём аккаунте на платформе Truth Social.

ТикТок сошёл с ума: инфлюенсеры мажут лицо менструальной кровью, дерматологи в шоке!

15:16

Всюду жизнь 1 комментариев

В сети появилась новая странная бьюти-тенденция. Инфлюенсеры продвигают "menstrual masking" — нанесение менструальной крови на лицо "для сияния кожи". Да, это ровно то, о чём вы подумали.

В сети появилась новая странная бьюти-тенденция. Инфлюенсеры продвигают “menstrual masking” — нанесение менструальной крови на лицо “для сияния кожи”. Да, это ровно то, о чём вы подумали.

