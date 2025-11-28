Как сообщила прокуратура, Бреманис обвиняется в злоупотреблении служебным положением, а также в мошенничестве и присвоении средств в особо крупном размере. Данные обвинения выдвинуты в отношении должностного лица посольства Латвии в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ), где он ранее работал. Об этом агентству LETA сообщила пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска.

Согласно позиции прокуратуры, в период с 2013 по 2016 год, будучи государственным должностным лицом с правом распоряжаться средствами на банковском счёте посольства и сотрудником Министерства иностранных дел Латвии, Бреманис незаконно присвоил и похитил принадлежащие государству финансовые средства на сумму более 102 721 евро. Свои действия он совершал, злоупотребляя служебным положением и действуя вопреки интересам и задачам службы.

В Министерстве иностранных дел Латвии ранее подтвердили агентству LETA, что трудовые отношения с Бреманисом были прекращены 31 января 2017 года по взаимному соглашению сторон.

Согласно архиву агентства LETA, Бреманис ранее занимал должность уполномоченного управляющего и руководил посольством Латвии в Абу-Даби. Также он был постоянным представителем Латвии в Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии. Он также работал начальником отдела развития внешнеэкономических связей Министерства иностранных дел, вторым секретарем посольства Латвии в США и советником по политическим вопросам и развитию Министерства иностранных дел в Афганистане.

Программа Латвийского телевидения «de facto» ранее сообщала, что самым широко освещаемым событием, связанным с Бреманисом во время его работы в ОАЭ, стали организованные им в 2017 году ужины в Дубае. Ему удалось посадить за один стол тогдашнего президента Латвии Раймонда Вейониса, одного из шейхов и предпринимателя Айнара Шлесерса — якобы без предварительного уведомления президента.

Бывший министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич (Новое единство) тогда заявил в эфире передачи, что решение о прекращении трудовых отношений с Бреманисом было принято на основе «достаточно серьёзной информации», находившейся в распоряжении министерства, однако отказался раскрывать подробности.

Кроме того, ссылаясь на данные Регистра предприятий, программа «de facto» сообщала, что в декабре 2018 года Служба государственной безопасности Латвии приняла решение арестовать имущество Бреманиса как подозреваемого. Позднее также был наложен арест на принадлежащие ему доли в компании Middle East Latvia Holding.