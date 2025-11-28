Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) утвердила тарифы на передачу электроэнергии AST на ближайшие три года. Для каждой группы пользователей изменение тарифа AST будет разным.

В официальном издании "Latvijas Vēstnesis" опубликовано решение совета КРОУ, согласно которому для пользователей, чьи электроустановки подключены к шинам с номинальным напряжением 330 киловольт (кВ), установлены следующие тарифы: тариф на передачу электроэнергии - 0,00139 евро за киловатт-час (кВт/ч), тариф на поддержание мощности передачи - 6,759 евро за киловатт (кВт) в год.

Для пользователей, чьи электроустановки подключены к линиям с номинальным напряжением 110 киловольт (кВ), установлены следующие тарифы: на передачу электроэнергии - 0,00145 евро за кВт/ч, на поддержание мощности передачи - 11,376 евро за кВт в год.

Для пользователей, чьи электроустановки подключены к шинам с номинальным напряжением 110 кВ, установлены следующие тарифы: на передачу электроэнергии - 0,00198 евро кВт/ч, на поддержание мощности передачи - 12,959 евро за кВт в год.

Для пользователей, чьи электроустановки подключены на стороне трансформатора 6-20 кВ (граница принадлежности 110/6-20 кВ), установлены следующие тарифы: тариф на передачу электроэнергии - 0,00251 евро за кВт/ч, тариф на поддержание мощности передачи - 14,183 евро за кВт в год.

Для производителей электроэнергии и операторов накопления электроэнергии тариф на поддержание мощности составит 0,81018 евро за кВт в год.

В компании отметили, что тарифы на передачу электроэнергии AST удалось сохранить стабильными, несмотря на сложности и амбициозные планы развития. Присоединение балтийской системы передачи к энергосистеме континентальной Европы, а также активное развитие возобновляемых источников энергии существенно расширили обязанности и ответственность AST. При этом в современных геополитических условиях важно продолжать инвестиции в физическую защиту критической инфраструктуры и кибербезопасность.

В ближайшие годы к системе передачи будут подключены более 20 новых подстанций, построенных на средства девелоперов, и на 18% увеличено количество подстанций.

Затраты на работу AST в ближайшие три года уменьшатся благодаря снижению цен на электроэнергию по сравнению с действующим тарифом. В то же время расходы на капитал компании выросли - это связано с увеличением новой ставки отдачи капитала, утвержденной КРОУ в этом году.

AST удалось сохранить стабильность тарифов на передачу в соответствии с первоначальным тарифным проектом, продолжив повышение эффективности управления предприятием и еще больше снизив эксплуатационные издержки, отметили в компании.

Аудированный оборот группы AST в прошлом году составил 258,607 млн евро, что на 5,3% больше, чем в 2023 году, а прибыль группы выросла в 2,2 раза - до 22,672 млн евро. В то же время оборот материнской компании AST сократился на 2,5% - до 154,011 млн евро, а прибыль выросла на 31,6% - до 14,764 млн евро.

AST является независимым оператором системы передачи электроэнергии Латвии и принадлежит государству. Облигации компании котируются в списке долговых ценных бумаг "Nasdaq Riga".

AST также является крупнейшим акционером единого оператора системы передачи и хранения природного газа "Conexus Baltic Grid" ("Conexus"): компании принадлежит 68,46% акций "Conexus".