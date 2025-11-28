Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 28. Ноября Завтра: Olita, Rita, Vita
Доступность

Объявлены новые цены на электроэнергию: тарифы станут ниже? (1)

Редакция PRESS 28 ноября, 2025 14:31

Новости Латвии 1 комментариев

LETA

Средний тариф на передачу электроэнергии, устанавливаемый латвийским оператором системы передачи АО "Augstsprieguma tīkls" (AST), с 1 января 2026 года снизится на 10%, при этом расходы домохозяйств на передачу электроэнергии останутся неизменными, говорится в сообщении AST бирже "Nasdaq Riga".

Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) утвердила тарифы на передачу электроэнергии AST на ближайшие три года. Для каждой группы пользователей изменение тарифа AST будет разным.

В официальном издании "Latvijas Vēstnesis" опубликовано решение совета КРОУ, согласно которому для пользователей, чьи электроустановки подключены к шинам с номинальным напряжением 330 киловольт (кВ), установлены следующие тарифы: тариф на передачу электроэнергии - 0,00139 евро за киловатт-час (кВт/ч), тариф на поддержание мощности передачи - 6,759 евро за киловатт (кВт) в год.

Для пользователей, чьи электроустановки подключены к линиям с номинальным напряжением 110 киловольт (кВ), установлены следующие тарифы: на передачу электроэнергии - 0,00145 евро за кВт/ч, на поддержание мощности передачи - 11,376 евро за кВт в год.

Для пользователей, чьи электроустановки подключены к шинам с номинальным напряжением 110 кВ, установлены следующие тарифы: на передачу электроэнергии - 0,00198 евро кВт/ч, на поддержание мощности передачи - 12,959 евро за кВт в год.

Для пользователей, чьи электроустановки подключены на стороне трансформатора 6-20 кВ (граница принадлежности 110/6-20 кВ), установлены следующие тарифы: тариф на передачу электроэнергии - 0,00251 евро за кВт/ч, тариф на поддержание мощности передачи - 14,183 евро за кВт в год.

Для производителей электроэнергии и операторов накопления электроэнергии тариф на поддержание мощности составит 0,81018 евро за кВт в год.

В компании отметили, что тарифы на передачу электроэнергии AST удалось сохранить стабильными, несмотря на сложности и амбициозные планы развития. Присоединение балтийской системы передачи к энергосистеме континентальной Европы, а также активное развитие возобновляемых источников энергии существенно расширили обязанности и ответственность AST. При этом в современных геополитических условиях важно продолжать инвестиции в физическую защиту критической инфраструктуры и кибербезопасность.

В ближайшие годы к системе передачи будут подключены более 20 новых подстанций, построенных на средства девелоперов, и на 18% увеличено количество подстанций.

Затраты на работу AST в ближайшие три года уменьшатся благодаря снижению цен на электроэнергию по сравнению с действующим тарифом. В то же время расходы на капитал компании выросли - это связано с увеличением новой ставки отдачи капитала, утвержденной КРОУ в этом году.

AST удалось сохранить стабильность тарифов на передачу в соответствии с первоначальным тарифным проектом, продолжив повышение эффективности управления предприятием и еще больше снизив эксплуатационные издержки, отметили в компании.

Аудированный оборот группы AST в прошлом году составил 258,607 млн евро, что на 5,3% больше, чем в 2023 году, а прибыль группы выросла в 2,2 раза - до 22,672 млн евро. В то же время оборот материнской компании AST сократился на 2,5% - до 154,011 млн евро, а прибыль выросла на 31,6% - до 14,764 млн евро.

AST является независимым оператором системы передачи электроэнергии Латвии и принадлежит государству. Облигации компании котируются в списке долговых ценных бумаг "Nasdaq Riga".

AST также является крупнейшим акционером единого оператора системы передачи и хранения природного газа "Conexus Baltic Grid" ("Conexus"): компании принадлежит 68,46% акций "Conexus".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

«В ад тоже надо доехать»: министр объяснил зачем нужны рейсы в Россию
Важно

«В ад тоже надо доехать»: министр объяснил зачем нужны рейсы в Россию

Плати или проваливай: мобильный оператор навязал услугу, от которой нельзя отказаться
Важно

Плати или проваливай: мобильный оператор навязал услугу, от которой нельзя отказаться (2)

Тогда богатую Латвию не взяли, а теперь разрушенную вдруг захотели? Кадишс разнёс миф „русские идут!“
Важно

Тогда богатую Латвию не взяли, а теперь разрушенную вдруг захотели? Кадишс разнёс миф „русские идут!“ (3)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 17:00 28.11.2025
Рига: на лёд не ходи
Sfera.lv 53 минуты назад
Бельгия: в ЕС что-то подозревают…
Sfera.lv 4 часа назад
Литва: а дайте денежку на борьбу со «Спутником»…
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: вот как бы своих за границу не отпускать – как в СССР?
Sfera.lv 8 часов назад
Уиткофф советовал Ушакову, как Путину говорить с Трампом и опередить Зеленского
Bitnews.lv 2 дня назад
«Пять автоматов с неба»: эксперты о рисках метеозондов из Белоруссии
Bitnews.lv 2 дня назад
В Риге спасли 23 кошки. От хозяйки и антисанитарии
Bitnews.lv 2 дня назад
Урожай под водой: убытки латвийских фермеров превысили 110 миллионов евро
Bitnews.lv 2 дня назад

Врачи и чиновники не обязаны знать русский, но должны быть человечны. Но это в Литве (1)

Важно 15:46

Важно 1 комментариев

В Литве запрещено дискриминировать людей по языковому признаку, однако этот запрет не абсолютен. Государственные учреждения не обязаны предоставлять услуги на иностранных языках, если законом не предусмотрено иное. При этом юрист Службы омбудсмена по равным возможностям Рената Ванагелене подчёркивает: главное — не оставлять человека без помощи.

В Литве запрещено дискриминировать людей по языковому признаку, однако этот запрет не абсолютен. Государственные учреждения не обязаны предоставлять услуги на иностранных языках, если законом не предусмотрено иное. При этом юрист Службы омбудсмена по равным возможностям Рената Ванагелене подчёркивает: главное — не оставлять человека без помощи.

Читать
Загрузка

НДС остаётся главным источником дохода бюджета Латвии (1)

Новости Латвии 15:40

Новости Латвии 1 комментариев

По данным Министерства финансов, именно налог на добавленную стоимость (НДС) остаётся крупнейшей статьёй доходов государственного бюджета. За десять месяцев 2025 года поступления от НДС достигли 3,3 миллиарда евро, что на 171,4 миллиона евро, или 5,4 %, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным Министерства финансов, именно налог на добавленную стоимость (НДС) остаётся крупнейшей статьёй доходов государственного бюджета. За десять месяцев 2025 года поступления от НДС достигли 3,3 миллиарда евро, что на 171,4 миллиона евро, или 5,4 %, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Читать

Расходы на оборону и фонды ЕС резко выросли (1)

Новости Латвии 15:37

Новости Латвии 1 комментариев

Расходы оборонного сектора за десять месяцев 2025 года выросли на 159,9 миллиона евро, или на 25,8 %, сообщило Министерство финансов. Рост связан с увеличением затрат на противовоздушную оборону и оплату труда военнослужащих Национальных вооружённых сил (НВС), численность которых продолжает расти.

Расходы оборонного сектора за десять месяцев 2025 года выросли на 159,9 миллиона евро, или на 25,8 %, сообщило Министерство финансов. Рост связан с увеличением затрат на противовоздушную оборону и оплату труда военнослужащих Национальных вооружённых сил (НВС), численность которых продолжает расти.

Читать

Бюджет Латвии провалился в дефицит более чем на 800 миллионов евро (1)

Новости Латвии 15:34

Новости Латвии 1 комментариев

Совокупные доходы государственного консолидированного бюджета Латвии за десять месяцев этого года составили 14,61 миллиарда евро, а расходы — 15,421 миллиарда евро, сообщили агентству LETA в Министерстве финансов со ссылкой на данные Государственного казначейства. Таким образом, дефицит бюджета достиг 810,6 миллиона евро.

Совокупные доходы государственного консолидированного бюджета Латвии за десять месяцев этого года составили 14,61 миллиарда евро, а расходы — 15,421 миллиарда евро, сообщили агентству LETA в Министерстве финансов со ссылкой на данные Государственного казначейства. Таким образом, дефицит бюджета достиг 810,6 миллиона евро.

Читать

На Центральном вокзале начали устанавливать крышу (1)

Важно 15:31

Важно 1 комментариев

В рамках проекта Rail Baltica в Риге начались работы по укладке крыши нового здания Центрального вокзала. Об этом агентству LETA сообщил руководитель строительного объединения BeReRix Гунтис Аболтиньш-Аболиньш.

В рамках проекта Rail Baltica в Риге начались работы по укладке крыши нового здания Центрального вокзала. Об этом агентству LETA сообщил руководитель строительного объединения BeReRix Гунтис Аболтиньш-Аболиньш.

Читать

«Депортируем миллионы»: Трамп усиливает миграционный контроль (1)

Мир 15:26

Мир 1 комментариев

Президент США Дональд Трамп пообещал «навсегда приостановить» миграцию в страну из «всех стран третьего мира», чтобы, как он выразился, «позволить системе США полностью восстановиться». Об этом он написал в пятницу, 28 ноября, в своём аккаунте на платформе Truth Social.

Президент США Дональд Трамп пообещал «навсегда приостановить» миграцию в страну из «всех стран третьего мира», чтобы, как он выразился, «позволить системе США полностью восстановиться». Об этом он написал в пятницу, 28 ноября, в своём аккаунте на платформе Truth Social.

Читать

ТикТок сошёл с ума: инфлюенсеры мажут лицо менструальной кровью, дерматологи в шоке! (1)

Всюду жизнь 15:16

Всюду жизнь 1 комментариев

В сети появилась новая странная бьюти-тенденция. Инфлюенсеры продвигают “menstrual masking” — нанесение менструальной крови на лицо “для сияния кожи”. Да, это ровно то, о чём вы подумали.

В сети появилась новая странная бьюти-тенденция. Инфлюенсеры продвигают “menstrual masking” — нанесение менструальной крови на лицо “для сияния кожи”. Да, это ровно то, о чём вы подумали.

Читать