Бельгия упорно отказывается конфисковать российские миллиарды для Украины: Politico

28 ноября, 2025

Scanpix (Photo by Vincenzo PINTO / AFP)

В четверг вечером премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер усилил свои возражения против плана Европейской комиссии использовать около 140 миллиардов евро замороженных российских активов, хранящихся в Брюсселе, для поддержки Украины, разбив надежды ЕС на прорыв в вопросе мобилизации этих активов, пишет Politico.

Вмешательство Де Вевера — в виде резкого письма президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, — произошло всего за несколько часов до того, как исполнительный орган ЕС должен был выступить с предложением, учитывающим опасения Бельгии по поводу использования этих средств.

Комиссия настаивает на том, чтобы 27 стран-членов ЕС достигли соглашения на саммите Европейского совета в следующем месяце, с тем чтобы миллиарды евро российских резервов, хранящихся в банке Euroclear в Бельгии, могли быть освобождены для поддержки Киева с помощью репарационного кредита. Де Вевер сопротивляется «фундаментально неправильной» схеме из-за опасений, что  Россия подаст иск, и Бельгия будет вынуждена выплатить эти деньги.

«В случае, если Россия в конечном итоге не будет официально признана проигравшей стороной, что весьма вероятно, она, как показывает история в других случаях, будет законно требовать возвращения своих суверенных активов», — продолжил Де Вевер в письме.

Несмотря на растущее дипломатическое давление на Бельгию, Де Вевер в четверг только усилил свою враждебность по отношению к планам Комиссии. Развивая свои предыдущие возражения, бельгийский лидер утверждал, что план Комиссии заблокирует мирное соглашение в Украине. Российские активы могут быть использованы в качестве козыря для привлечения Москвы к переговорам, а не выплачены Киеву, сказал он.

«Поспешное продвижение предлагаемой схемы репарационного кредита приведет к тому, что мы, как ЕС, фактически помешаем достижению окончательного мирного соглашения», — написал Де Вевер в письме.

После длительного противостояния ожидается, что в пятницу или в начале следующей недели Комиссия наконец представит официальное предложение с описанием условий кредита. Не сумев достичь соглашения в октябре, лидеры ЕС намерены решить наиболее деликатные вопросы на следующем саммите в середине декабря.

Бельгийский лидер вновь заявил, что кредит вызовет хаос на финансовых рынках ЕС и подвергнет налогоплательщиков ЕС риску выплаты полной суммы, если активы будут возвращены России.

Вместо использования российских резервов Де Вевер предложил Европейской комиссии выпустить совместный заем на сумму 45 млрд евро для покрытия финансовых потребностей Украины в 2026 году — идея, которая не пользуется популярностью среди большинства правительств ЕС, поскольку предполагает использование денег налогоплательщиков.

 

  Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Олигархи будут против! Откажемся от бизнеса ради безопасности: депутат Сейма
Важно

Олигархи будут против! Откажемся от бизнеса ради безопасности: депутат Сейма

Плати или проваливай: мобильный оператор навязал услугу, от которой нельзя отказаться
Важно

Плати или проваливай: мобильный оператор навязал услугу, от которой нельзя отказаться

Этот тренд опасен для здоровья: Неймане осудила «чудеса» от инфлюенсеров
Важно

Этот тренд опасен для здоровья: Неймане осудила «чудеса» от инфлюенсеров

Есть вопросы к муниципальным службам? Рижане смогут позвонить по короткому номеру

11:20

Новости Латвии 0 комментариев

С 5 января жители Риги смогут пользоваться упрощённым единым муниципальным номером телефона 1201, который будет обеспечивать оперативную связь как по повседневным вопросам, так и в кризисных ситуациях, сообщила агентству LETA Отдел внешних коммуникаций Рижской думы.

С 5 января жители Риги смогут пользоваться упрощённым единым муниципальным номером телефона 1201, который будет обеспечивать оперативную связь как по повседневным вопросам, так и в кризисных ситуациях, сообщила агентству LETA Отдел внешних коммуникаций Рижской думы.

«В ад тоже надо доехать»: министр объяснил зачем нужны рейсы в Россию

11:06

Важно 0 комментариев

Предвыборная кампания началась необычно рано и теперь только набирает обороты. Разумеется, правая оппозиция — прежде всего в лице Национального объединения, – отчаянно ищет, что бы еще перекрыть и запретить в восточном направлении, пишет портал BB.lv.

Предвыборная кампания началась необычно рано и теперь только набирает обороты. Разумеется, правая оппозиция — прежде всего в лице Национального объединения, – отчаянно ищет, что бы еще перекрыть и запретить в восточном направлении, пишет портал BB.lv.

«Языĸ — не преступление!» Чулкова вступилась за русских Латвии с трибуны ООН (ВИДЕО)

11:06

Стабильности! 0 комментариев

В четверг, 27 ноября, депутат Сейма Светлана Чулкова ("Стабильности!") выступила с речью с трибуны ООН на конференции по правам нацменьшинств в Женеве. Политику было предоставлено слово рассказать, что происходит с русскими жителями в Латвии и что происходит в стране с русским языком.

В четверг, 27 ноября, депутат Сейма Светлана Чулкова ("Стабильности!") выступила с речью с трибуны ООН на конференции по правам нацменьшинств в Женеве. Политику было предоставлено слово рассказать, что происходит с русскими жителями в Латвии и что происходит в стране с русским языком.

Рука Москвы заметна в коррупционном скандале в Украине: мнения в Латвии

11:02

Важно 0 комментариев

С одной стороны, те, кто стремится как можно сильнее очернить и унизить Украину, подчёркивают, что всплывшее дело — крупнейший коррупционный скандал в истории страны, ведь в нём фигурируют четыре министра украинского правительства и друг президента Владимира Зеленского, бывший бизнес-партнёр Тимур Миндич, который вскоре до начала масштабных обысков сбежал из Украины. С другой стороны, не секрет, что в Украине, к сожалению, всегда был высокий уровень коррупции, с которым трудно бороться. Усилило ли коррупцию вторжение России? Несомненно — да.

С одной стороны, те, кто стремится как можно сильнее очернить и унизить Украину, подчёркивают, что всплывшее дело — крупнейший коррупционный скандал в истории страны, ведь в нём фигурируют четыре министра украинского правительства и друг президента Владимира Зеленского, бывший бизнес-партнёр Тимур Миндич, который вскоре до начала масштабных обысков сбежал из Украины. С другой стороны, не секрет, что в Украине, к сожалению, всегда был высокий уровень коррупции, с которым трудно бороться. Усилило ли коррупцию вторжение России? Несомненно — да.

Этот тренд опасен для здоровья: Неймане осудила «чудеса» от инфлюенсеров

10:43

Важно 0 комментариев

В современном стремительном ритме жизни ни на что не хватает времени — ни на себя, ни на своё здоровье, самочувствие и продуманный, здоровый образ жизни. Особенно когда экраны заполнены людьми, которые предлагают за три недели сбросить 10 килограммов, пить какие-то зелёные напитки и есть розовые порошки. Об этом публично высказалась одна из самых признанных диетологов Латвии — Лолита Неймане.

В современном стремительном ритме жизни ни на что не хватает времени — ни на себя, ни на своё здоровье, самочувствие и продуманный, здоровый образ жизни. Особенно когда экраны заполнены людьми, которые предлагают за три недели сбросить 10 килограммов, пить какие-то зелёные напитки и есть розовые порошки. Об этом публично высказалась одна из самых признанных диетологов Латвии — Лолита Неймане.

Контрудар по территории Калининграда вполне возможен: Лиепниекс допускает оккупацию Балтии?

10:39

Выбор редакции 0 комментариев

Политолог Юргис Лиепниекс один за другим выложил на своей странице в Твиттере/X  публикацию, в которой он допустил мысль, что Россия смогла бы сравнительно легко оккупировать страны Балтии.

Политолог Юргис Лиепниекс один за другим выложил на своей странице в Твиттере/X  публикацию, в которой он допустил мысль, что Россия смогла бы сравнительно легко оккупировать страны Балтии.

