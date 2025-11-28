Бельгия упорно отказывается конфисковать российские миллиарды для Украины: Politico

Вмешательство Де Вевера — в виде резкого письма президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, — произошло всего за несколько часов до того, как исполнительный орган ЕС должен был выступить с предложением, учитывающим опасения Бельгии по поводу использования этих средств.

Комиссия настаивает на том, чтобы 27 стран-членов ЕС достигли соглашения на саммите Европейского совета в следующем месяце, с тем чтобы миллиарды евро российских резервов, хранящихся в банке Euroclear в Бельгии, могли быть освобождены для поддержки Киева с помощью репарационного кредита. Де Вевер сопротивляется «фундаментально неправильной» схеме из-за опасений, что Россия подаст иск, и Бельгия будет вынуждена выплатить эти деньги.

«В случае, если Россия в конечном итоге не будет официально признана проигравшей стороной, что весьма вероятно, она, как показывает история в других случаях, будет законно требовать возвращения своих суверенных активов», — продолжил Де Вевер в письме.

Несмотря на растущее дипломатическое давление на Бельгию, Де Вевер в четверг только усилил свою враждебность по отношению к планам Комиссии. Развивая свои предыдущие возражения, бельгийский лидер утверждал, что план Комиссии заблокирует мирное соглашение в Украине. Российские активы могут быть использованы в качестве козыря для привлечения Москвы к переговорам, а не выплачены Киеву, сказал он.

«Поспешное продвижение предлагаемой схемы репарационного кредита приведет к тому, что мы, как ЕС, фактически помешаем достижению окончательного мирного соглашения», — написал Де Вевер в письме.

После длительного противостояния ожидается, что в пятницу или в начале следующей недели Комиссия наконец представит официальное предложение с описанием условий кредита. Не сумев достичь соглашения в октябре, лидеры ЕС намерены решить наиболее деликатные вопросы на следующем саммите в середине декабря.

Бельгийский лидер вновь заявил, что кредит вызовет хаос на финансовых рынках ЕС и подвергнет налогоплательщиков ЕС риску выплаты полной суммы, если активы будут возвращены России.

Вместо использования российских резервов Де Вевер предложил Европейской комиссии выпустить совместный заем на сумму 45 млрд евро для покрытия финансовых потребностей Украины в 2026 году — идея, которая не пользуется популярностью среди большинства правительств ЕС, поскольку предполагает использование денег налогоплательщиков.