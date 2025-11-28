Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«В ад тоже надо доехать»: министр объяснил зачем нужны рейсы в Россию

Редакция PRESS 28 ноября, 2025 11:06

Важно 0 комментариев

LETA

Предвыборная кампания началась необычно рано и теперь только набирает обороты. Разумеется, правая оппозиция — прежде всего в лице Национального объединения, – отчаянно ищет, что бы еще перекрыть и запретить в восточном направлении, пишет портал BB.lv.

Вчера на пленарном заседании Сейма рассматривался запрос министру сообщений Атису Швинке по поводу автобусных пассажирских перевозок в Россию и Белоруссию. Напомним, что это уже вторая атака оппозиции на главу минсообщений за последние две недели — первая атака была связана с обеспечением пассажирских перевозок в провинции и чуть было не закончилась отставкой А. Швинки. Вчера же депутаты пытались «наказать» министра за то, что Латвия все еще не запретила регулярные перевозки в РФ и РБ.

«Когда речь идет о региональных перевозках и их сокращении, министр принимает решение на 16 процентов с 1 января сократить рейсы… Когда нужно принять решение о регулярном курсировании общественного транспорта в Россию, то министр пытается найти причины, по которым этого не делать (цитирую): «В ад тоже надо доехать», — так министр объяснял существующее сотрудничество в сфере транспорта с Россией. И здесь явно поездка в ад важнее для министра, чем регулярные рейсы в Лестене, Яунпилс, Сунаксте или Пилрундале. И этот список очень длинный. И все края Латвии, очень многие, разные населенные пункты», – рассказывал с трибуны Сейма депутат Национального объединения и бывший министр сообщений Янис Витенбергс.

Как известно, Нацобъединение уже поддержало инициативу о том, чтобы разобрать рельсы в российском направлении, то есть прекратить деятельность широкой железнодорожной колеи, связывающей нас со странами бывшего СССР.

Впрочем, вернемся к негодующему Янису Витенбергсу: «Вопрос нам каждому здесь, в Сейме, сейчас надо задавать о том, хотим ли мы экономического сотрудничества разных видов со странами-агрессорами, с Россией и Белоруссией, или не хотим. И эти вопросы со стороны Национального объединения подготовлены и заданы в разных сферах. Экспорт в Россию – в этом году он достигнет миллиардного объема. Товары российского и белорусского происхождения в наших магазинах до сих пор встречаются. Армия только что попросила снести железнодорожные пути в Россию и Белоруссию. Но ее не услышали. Магазин «Mere» в Латвии продолжает работать. Напомню, что в Польше было довольно жесткое решение и там эта сеть магазинов не работает. В публичных закупках по-прежнему могут участвовать предприниматели, работающие в России и Белоруссии».

«Мы наказываем своих»

Правой оппозиции оппонировала левая: «Очень важный вопрос в том, чего мы добьемся, закрыв границы. Нелегальную иммиграцию остановим...? Так она происходит вне легальных перевозок. Безопасность? Безопасность укрепляется разведкой, контролем, профессиональной работой служб, а не механическим закрытием границ. Экономической безопасности? Чего мы добьемся? Закрытие границ только ухудшит ее. Закрытие границ затрагивает людей Латвии, наших жителей, имеющих семьи, родственников, сделки, имущество или другие виды законных связей. Закрывая границы, мы наказываем своих...».

В итоге запрос министру не поддержали, хотя любопытно, что за этот запрос проголосовал и один из коалиционных депутатов Улдис Аугулис (Союз зеленых и крестьян), который уже на минувшей неделе вместе с оппозицией голосовал за отставку все того же Швинки.

Между тем, сам министр сообщений А. Швинка прямо в день рассмотрения запроса объявил, что руководимым им ведомством подготовлен проект решения правительства о прекращении регулярных автобусных перевозок в РФ и РБ до лучших времен. Можно предположить, что уже в следующем году такие перевозки прекратятся.

Есть вопросы к муниципальным службам? Рижане смогут позвонить по короткому номеру

Новости Латвии 11:20

Новости Латвии 0 комментариев

С 5 января жители Риги смогут пользоваться упрощённым единым муниципальным номером телефона 1201, который будет обеспечивать оперативную связь как по повседневным вопросам, так и в кризисных ситуациях, сообщила агентству LETA Отдел внешних коммуникаций Рижской думы.

Читать

«Языĸ — не преступление!» Чулкова вступилась за русских Латвии с трибуны ООН (ВИДЕО)

Стабильности! 11:06

Стабильности! 0 комментариев

В четверг, 27 ноября, депутат Сейма Светлана Чулкова ("Стабильности!") выступила с речью с трибуны ООН на конференции по правам нацменьшинств в Женеве. Политику было предоставлено слово рассказать, что происходит с русскими жителями в Латвии и что происходит в стране с русским языком.

Читать

Рука Москвы заметна в коррупционном скандале в Украине: мнения в Латвии

Важно 11:02

Важно 0 комментариев

С одной стороны, те, кто стремится как можно сильнее очернить и унизить Украину, подчёркивают, что всплывшее дело — крупнейший коррупционный скандал в истории страны, ведь в нём фигурируют четыре министра украинского правительства и друг президента Владимира Зеленского, бывший бизнес-партнёр Тимур Миндич, который вскоре до начала масштабных обысков сбежал из Украины. С другой стороны, не секрет, что в Украине, к сожалению, всегда был высокий уровень коррупции, с которым трудно бороться. Усилило ли коррупцию вторжение России? Несомненно — да.

Читать

Бельгия упорно отказывается конфисковать российские миллиарды для Украины: Politico

Важно 10:47

Важно 0 комментариев

В четверг вечером премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер усилил свои возражения против плана Европейской комиссии использовать около 140 миллиардов евро замороженных российских активов, хранящихся в Брюсселе, для поддержки Украины, разбив надежды ЕС на прорыв в вопросе мобилизации этих активов, пишет Politico.

Читать

Этот тренд опасен для здоровья: Неймане осудила «чудеса» от инфлюенсеров

Важно 10:43

Важно 0 комментариев

В современном стремительном ритме жизни ни на что не хватает времени — ни на себя, ни на своё здоровье, самочувствие и продуманный, здоровый образ жизни. Особенно когда экраны заполнены людьми, которые предлагают за три недели сбросить 10 килограммов, пить какие-то зелёные напитки и есть розовые порошки. Об этом публично высказалась одна из самых признанных диетологов Латвии — Лолита Неймане.

Читать

Контрудар по территории Калининграда вполне возможен: Лиепниекс допускает оккупацию Балтии?

Выбор редакции 10:39

Выбор редакции 0 комментариев

Политолог Юргис Лиепниекс один за другим выложил на своей странице в Твиттере/X  публикацию, в которой он допустил мысль, что Россия смогла бы сравнительно легко оккупировать страны Балтии.

Читать