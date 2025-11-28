«В ад тоже надо доехать»: министр объяснил зачем нужны рейсы в Россию

Вчера на пленарном заседании Сейма рассматривался запрос министру сообщений Атису Швинке по поводу автобусных пассажирских перевозок в Россию и Белоруссию. Напомним, что это уже вторая атака оппозиции на главу минсообщений за последние две недели — первая атака была связана с обеспечением пассажирских перевозок в провинции и чуть было не закончилась отставкой А. Швинки. Вчера же депутаты пытались «наказать» министра за то, что Латвия все еще не запретила регулярные перевозки в РФ и РБ.

«Когда речь идет о региональных перевозках и их сокращении, министр принимает решение на 16 процентов с 1 января сократить рейсы… Когда нужно принять решение о регулярном курсировании общественного транспорта в Россию, то министр пытается найти причины, по которым этого не делать (цитирую): «В ад тоже надо доехать», — так министр объяснял существующее сотрудничество в сфере транспорта с Россией. И здесь явно поездка в ад важнее для министра, чем регулярные рейсы в Лестене, Яунпилс, Сунаксте или Пилрундале. И этот список очень длинный. И все края Латвии, очень многие, разные населенные пункты», – рассказывал с трибуны Сейма депутат Национального объединения и бывший министр сообщений Янис Витенбергс.

Как известно, Нацобъединение уже поддержало инициативу о том, чтобы разобрать рельсы в российском направлении, то есть прекратить деятельность широкой железнодорожной колеи, связывающей нас со странами бывшего СССР.

Впрочем, вернемся к негодующему Янису Витенбергсу: «Вопрос нам каждому здесь, в Сейме, сейчас надо задавать о том, хотим ли мы экономического сотрудничества разных видов со странами-агрессорами, с Россией и Белоруссией, или не хотим. И эти вопросы со стороны Национального объединения подготовлены и заданы в разных сферах. Экспорт в Россию – в этом году он достигнет миллиардного объема. Товары российского и белорусского происхождения в наших магазинах до сих пор встречаются. Армия только что попросила снести железнодорожные пути в Россию и Белоруссию. Но ее не услышали. Магазин «Mere» в Латвии продолжает работать. Напомню, что в Польше было довольно жесткое решение и там эта сеть магазинов не работает. В публичных закупках по-прежнему могут участвовать предприниматели, работающие в России и Белоруссии».

«Мы наказываем своих»

Правой оппозиции оппонировала левая: «Очень важный вопрос в том, чего мы добьемся, закрыв границы. Нелегальную иммиграцию остановим...? Так она происходит вне легальных перевозок. Безопасность? Безопасность укрепляется разведкой, контролем, профессиональной работой служб, а не механическим закрытием границ. Экономической безопасности? Чего мы добьемся? Закрытие границ только ухудшит ее. Закрытие границ затрагивает людей Латвии, наших жителей, имеющих семьи, родственников, сделки, имущество или другие виды законных связей. Закрывая границы, мы наказываем своих...».

В итоге запрос министру не поддержали, хотя любопытно, что за этот запрос проголосовал и один из коалиционных депутатов Улдис Аугулис (Союз зеленых и крестьян), который уже на минувшей неделе вместе с оппозицией голосовал за отставку все того же Швинки.

Между тем, сам министр сообщений А. Швинка прямо в день рассмотрения запроса объявил, что руководимым им ведомством подготовлен проект решения правительства о прекращении регулярных автобусных перевозок в РФ и РБ до лучших времен. Можно предположить, что уже в следующем году такие перевозки прекратятся.