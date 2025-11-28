"Обращаюсь к общественности с информацией о возможной общественно значимой ситуации в Управлении Рижского Свободного порта. В эту пятницу, 28 ноября, в здании Управления Рижского Свободного порта по адресу бульвар Калпака, 12 состоится прощальный вечер в связи с переездом Управления в новое здание в Новой Ханзе. По имеющейся у меня информации, на мероприятии запланировано около 100 гостей.

Это вызывает ряд вопросов относительно общей стоимости мероприятия, источников финансирования – как эффективности использования государственных средств, так и прозрачности, а также обоснованности организации такого мероприятия.

Хотя вопрос списания долгов сейчас касается другого латвийского порта, а не Управления Рижского Свободного порта, именно сейчас портовый сектор в целом вошел в зону очень активной политической дискуссии – говорят о финансовой дисциплине, бережливости и рациональном использовании государственных средств.

Поэтому столь роскошное мероприятие в компании государственного капитала, которой выделены значительные ресурсы, неизбежно создает контраст с политическим фоном и поднимает вопрос о том, насколько оправдана такая расточительность в настоящее время.

Важно было бы выяснить: сколько стоит этот бал? Из каких статей бюджета он финансируется? Кто приглашенные гости – только сотрудники или также чиновники, партнеры по сотрудничеству, политики? Насколько оправдано проведение мероприятия в условиях, когда государственные и муниципальные учреждения в целом призываются к экономии средств?

Мероприятие будет хорошо видно снаружи через остекление здания со стороны канала. Прибытие приглашенных гостей ко входу в пятницу вечером могло бы дать дополнительный материал...", - пишет читатель портала.