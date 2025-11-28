Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Это так мы экономим? Чиновники устроили бал по случаю переезда в другое здание

Читатель портала pietiek.com озабочен тем, что, несмотря на заявленную программу тотальной экономии, чиновники всё ещё продолжают устраивать балы. Одна из вечеринок запланирована на эту пятницу.

"Обращаюсь к общественности с информацией о возможной общественно значимой ситуации в Управлении Рижского Свободного порта. В эту пятницу, 28 ноября, в здании Управления Рижского Свободного порта по адресу бульвар Калпака, 12 состоится прощальный вечер в связи с переездом Управления в новое здание в Новой Ханзе. По имеющейся у меня информации, на мероприятии запланировано около 100 гостей.

Это вызывает ряд вопросов относительно общей стоимости мероприятия, источников финансирования – как эффективности использования государственных средств, так и прозрачности, а также обоснованности организации такого мероприятия.

Хотя вопрос списания долгов сейчас касается другого латвийского порта, а не Управления Рижского Свободного порта, именно сейчас портовый сектор в целом вошел в зону очень активной политической дискуссии – говорят о финансовой дисциплине, бережливости и рациональном использовании государственных средств.

Поэтому столь роскошное мероприятие в компании государственного капитала, которой выделены значительные ресурсы, неизбежно создает контраст с политическим фоном и поднимает вопрос о том, насколько оправдана такая расточительность в настоящее время.

Важно было бы выяснить: сколько стоит этот бал? Из каких статей бюджета он финансируется? Кто приглашенные гости – только сотрудники или также чиновники, партнеры по сотрудничеству, политики? Насколько оправдано проведение мероприятия в условиях, когда государственные и муниципальные учреждения в целом призываются к экономии средств?

Мероприятие будет хорошо видно снаружи через остекление здания со стороны канала. Прибытие приглашенных гостей ко входу в пятницу вечером могло бы дать дополнительный материал...", - пишет читатель портала.

Плати или проваливай: мобильный оператор навязал услугу, от которой нельзя отказаться
Плати или проваливай: мобильный оператор навязал услугу, от которой нельзя отказаться

Тогда богатую Латвию не взяли, а теперь разрушенную вдруг захотели? Кадишс разнёс миф „русские идут!"
Тогда богатую Латвию не взяли, а теперь разрушенную вдруг захотели? Кадишс разнёс миф „русские идут!"

«В ад тоже надо доехать»: министр объяснил зачем нужны рейсы в Россию
«В ад тоже надо доехать»: министр объяснил зачем нужны рейсы в Россию

Врачи и чиновники не обязаны знать русский, но должны быть человечны. Но это в Литве

В Литве запрещено дискриминировать людей по языковому признаку, однако этот запрет не абсолютен. Государственные учреждения не обязаны предоставлять услуги на иностранных языках, если законом не предусмотрено иное. При этом юрист Службы омбудсмена по равным возможностям Рената Ванагелене подчёркивает: главное — не оставлять человека без помощи.

НДС остаётся главным источником дохода бюджета Латвии

По данным Министерства финансов, именно налог на добавленную стоимость (НДС) остаётся крупнейшей статьёй доходов государственного бюджета. За десять месяцев 2025 года поступления от НДС достигли 3,3 миллиарда евро, что на 171,4 миллиона евро, или 5,4 %, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Расходы на оборону и фонды ЕС резко выросли

Расходы оборонного сектора за десять месяцев 2025 года выросли на 159,9 миллиона евро, или на 25,8 %, сообщило Министерство финансов. Рост связан с увеличением затрат на противовоздушную оборону и оплату труда военнослужащих Национальных вооружённых сил (НВС), численность которых продолжает расти.

Бюджет Латвии провалился в дефицит более чем на 800 миллионов евро

Совокупные доходы государственного консолидированного бюджета Латвии за десять месяцев этого года составили 14,61 миллиарда евро, а расходы — 15,421 миллиарда евро, сообщили агентству LETA в Министерстве финансов со ссылкой на данные Государственного казначейства. Таким образом, дефицит бюджета достиг 810,6 миллиона евро.

На Центральном вокзале начали устанавливать крышу

В рамках проекта Rail Baltica в Риге начались работы по укладке крыши нового здания Центрального вокзала. Об этом агентству LETA сообщил руководитель строительного объединения BeReRix Гунтис Аболтиньш-Аболиньш.

«Депортируем миллионы»: Трамп усиливает миграционный контроль

Президент США Дональд Трамп пообещал «навсегда приостановить» миграцию в страну из «всех стран третьего мира», чтобы, как он выразился, «позволить системе США полностью восстановиться». Об этом он написал в пятницу, 28 ноября, в своём аккаунте на платформе Truth Social.

ТикТок сошёл с ума: инфлюенсеры мажут лицо менструальной кровью, дерматологи в шоке!

В сети появилась новая странная бьюти-тенденция. Инфлюенсеры продвигают “menstrual masking” — нанесение менструальной крови на лицо “для сияния кожи”. Да, это ровно то, о чём вы подумали.

