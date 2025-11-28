Заговорил после 12 тысяч лет и успокоился в тот же день: в Восточной Эфиопии кратковременно извергся вулкан

По данным наблюдателей, извержение длилось несколько часов и быстро пошло на спад. Самой заметной проблемой стало огромное облако вулканического пепла, которое поднялось в верхние слои атмосферы и двинулось над Красным морем. Его след достиг Йемена и Омана, а затем — Индии и северного Пакистана.

Учёные отмечают, что сам вулкан особой угрозы не представляет: потоки лавы не наблюдались, сейсмическая активность низкая, пострадавших нет. Главное последствие — пепельный шлейф, который может влиять на авиацию и временно ухудшать качество воздуха в затронутых регионах.

Местные власти опасаются только экономических последствий: выпадение пепла на пастбищах может повлиять на животных и удорожить корм для скотоводов.

Извержение уже назвали необычным: вулкан молчал тысячелетиями, дал один сильный выброс и сразу успокоился, оставив после себя лишь пепельный след в небе.