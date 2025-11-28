Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Latvijas pasts повышает цены на свои услуги (1)

Редакция PRESS 28 ноября, 2025 13:45

Новости Латвии 1 комментариев

Тарифы ГАО "Latvijas pasts" на универсальную почтовую услугу (УПУ) с 1 января вырастут в среднем на 9%, сообщили агентству ЛЕТА в компании.

Новые тарифы "Latvijas pasts" на УПУ утвердила Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ).

В компании сообщили, что в том числе стоимость отправления самой востребованной у населения услуги - внутреннего простого письма весом до 20 граммов - в Латвии с 1 января увеличится на 2,2% - с 2,3 евро до 2,35 евро.

Кроме того, изменятся установленные тарифы на трансграничные отправления, однако на 15% увеличена скидка на заказные, отслеживаемые или застрахованные отправления при их оформлении на сайтах "manspasts.lv" и "mans.pasts.lv" - она составит 0,46 евро без налога на добавленную стоимость (НДС), сообщили в "Latvijas pasts".

Стоимость отправки заказной внутренней почтовой посылки весом до одного килограмма увеличится на 2,8% - с 6,82 до 7,01 евро, а за каждый следующий килограмм придется заплатить 1,25 евро. При этом стоимость отправления застрахованной внутренней почтовой посылки весом до одного килограмма увеличится на 22,1% - с 6,87 евро до 8,39 евро, а за каждый следующий килограмм придется заплатить 1,25 евро.

В то же время за первые шесть месяцев этого года по сравнению с первым полугодием 2024 года на 13,5% уменьшилось количество печатных изданий прессы, поэтому тарифный проект предусматривает увеличение расходов на доставку одной единицы прессы на 15%, или в среднем с 0,8 евро до 0,93 евро.

Однако 28 августа Министерство сообщения и Латвийская ассоциация издателей прессы договорились, что в 2026 году расходы издателей на доставку абонированной прессы не увеличатся. Минсообщения пересмотрит распределение расходов на доставку абонированной прессы, чтобы доля платежей издателей прессы в следующем году не изменилась и осталась на уровне этого года. В сентябре этого года Минсообщения представило на согласование соответствующий проект правил.

Поправки предусматривают установление таких пропорций тарифа на услуги по доставке абонированных печатных изданий, чтобы издержки издателей прессы в 2026 году не увеличились и сохранились на уровне 2025 года. Дополнительные затраты, возникающие после применения новых тарифов, планируется покрывать из средств государственного бюджета.

В решении КРОУ отмечается, что тарифный проект "Latvijas pasts" предусматривает разделение тарифов на трансграничные письма на две группы по государствам и территориям: страны Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) и страны за пределами ЕЭЗ. Кроме того, для трансграничной пересылки бандеролей и писем предлагается установить отдельные тарифы для каждой страны и территории.

Среди прочего проект предусматривает разделение отправлений почтовой корреспонденции на два вида почтовых отправлений - письма и бандероли.

"Latvijas pasts" обосновывает пересмотр тарифов на УПУ изменениями на рынке почтовых услуг. В частности, снизился спрос на УПУ и увеличились расходы на ее обеспечение, говорится в решении КРОУ.

Оценив указанное в проекте тарифов обоснование расходов, регулятор пришел к выводу, что проект тарифов обоснован и рассчитан в таком размере, чтобы произведенные пользователями платежи покрывали экономически обоснованные затраты "Latvijas pasts" на УПУ и обеспечивали его рентабельность.

В соответствии с решением КРОУ, в июле 2021 года для "Latvijas pasts" были установлены обязательства по УПУ с 1 января 2022 года по декабрь 2026 года. Однако 20 ноября текущего года Сейм во втором чтении одобрил поправки к закону о почте, предусматривающие продление для "Latvijas pasts" без организации конкурса обязательств по УПУ на два года - до 31 декабря 2028 года.

Универсальная почтовая услуга - это минимальный набор почтовых услуг определенного качества, который доступен всем пользователям в Латвии по единому тарифу, независимо от их географического положения. Поставщик УПУ обязан обеспечить доставку внутренней и международной письменной корреспонденции и почтовых посылок, а также доставку прессы по подписке. Тарифы на услуги в почтовом секторе утверждаются КРОУ.

Оборот "Latvijas pasts" в прошлом году составил 93,743 млн евро, что на 13,4% меньше, чем в 2023 году, также компания понесла убытки в размере 111 203 евро в противовес прибыли годом ранее.

Комментарии (1)
