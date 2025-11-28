Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 28. Ноября Завтра: Olita, Rita, Vita
Доступность

Скандал со Сканстес: кто ответит за провал главного рижского проекта (2)

Редакция PRESS 28 ноября, 2025 12:32

Важно 2 комментариев

LETA

Из-за серьёзных проблем с реализацией проекта ревитализации Сканстес мэр Риги Виестурс Клейнбергс намерен отстранить от должности директора Департамента развития города Рижской думы Илзе Пурмале, стало известно агентству LETA.

Сама Пурмале подтвердила, что такой сценарий обсуждается, но официального приказа она пока не получала. Она заявила, что будет оспаривать любое решение об увольнении:

«Я и весь департамент работали добросовестно и профессионально. Я буду бороться не только за свою репутацию, но и за репутацию департамента. Более того, это нужно сделать, чтобы у самоуправления не возникло финансовых последствий».

По её словам, если ответственность за сложившуюся ситуацию возложат на Рижскую думу, городу придётся за свой счёт вывозить оставшуюся загрязнённую почву — это может стоить от 5 до 8 миллионов евро.

Илзе Пурмале заняла пост директора Департамента развития города в 2020 году, когда Ригой управляла временная администрация.

В чём суть скандала

В Рижской думе была проведена служебная проверка реализации проекта ревитализации Сканстес. Выяснилось, что при санации территории не был полностью вывезен загрязнённый грунт. Есть риск, что часть опасных отходов осталась как на соседних участках, так и непосредственно под детской площадкой в новом парке.

Загрязнённая почва находится, в частности, на земельных участках, принадлежащих АО «Projekts B10» — компании, связанной с бывшим администратором неплатежеспособности Марисом Спрудсом и членами его семьи.

Проект, который «утонул»

В мае 2025 года в Скансте с большой помпой открыли один из крупнейших проектов городской среды: многофункциональный парк, новые улицы и благоустроенную территорию на 15 гектарах. Работы сильно затянулись и существенно подорожали.

Общая стоимость первой очереди — 21,7 млн евро, из них:

4,6 млн — фонд ЕС,
670 тыс. — дотация госбюджета,
16,5 млн — средства Рижской думы.

Уже после открытия выяснилось, что в парке проседает канализация. Расследование «Re:Baltica» показало: ещё на этапе проектирования один из участников тендера предупреждал самоуправление о риске просадки из-за болотистых грунтов, если строить по первоначальному проекту. Думу призывали провести дополнительную экспертизу, но от неё отказались.

Теперь город рискует не только миллионными дополнительными расходами, но и репутационным ударом по одному из главных проектов последнего десятилетия.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2)
Комментарии (2)

Главные новости

Плати или проваливай: мобильный оператор навязал услугу, от которой нельзя отказаться
Важно

Плати или проваливай: мобильный оператор навязал услугу, от которой нельзя отказаться (2)

«В ад тоже надо доехать»: министр объяснил зачем нужны рейсы в Россию
Важно

«В ад тоже надо доехать»: министр объяснил зачем нужны рейсы в Россию

На полной скорости: полиция опубликовала видео инцидента с утонувшей в Даугаве машиной
Важно

На полной скорости: полиция опубликовала видео инцидента с утонувшей в Даугаве машиной

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 17:00 28.11.2025
Рига: на лёд не ходи
Sfera.lv 53 минуты назад
Бельгия: в ЕС что-то подозревают…
Sfera.lv 4 часа назад
Литва: а дайте денежку на борьбу со «Спутником»…
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: вот как бы своих за границу не отпускать – как в СССР?
Sfera.lv 8 часов назад
Уиткофф советовал Ушакову, как Путину говорить с Трампом и опередить Зеленского
Bitnews.lv 2 дня назад
«Сегодня утром 4 волка навестили моих собак» — видео из Валмиеры встревожило жителей
Bitnews.lv 2 дня назад
В Риге спасли 23 кошки. От хозяйки и антисанитарии
Bitnews.lv 2 дня назад
«Налог на дыхание» принят: Сейм согласился на европейскую систему ETS
Bitnews.lv 2 дня назад

Врачи и чиновники не обязаны знать русский, но должны быть человечны. Но это в Литве (2)

Важно 15:46

Важно 2 комментариев

В Литве запрещено дискриминировать людей по языковому признаку, однако этот запрет не абсолютен. Государственные учреждения не обязаны предоставлять услуги на иностранных языках, если законом не предусмотрено иное. При этом юрист Службы омбудсмена по равным возможностям Рената Ванагелене подчёркивает: главное — не оставлять человека без помощи.

В Литве запрещено дискриминировать людей по языковому признаку, однако этот запрет не абсолютен. Государственные учреждения не обязаны предоставлять услуги на иностранных языках, если законом не предусмотрено иное. При этом юрист Службы омбудсмена по равным возможностям Рената Ванагелене подчёркивает: главное — не оставлять человека без помощи.

Читать
Загрузка

НДС остаётся главным источником дохода бюджета Латвии (2)

Новости Латвии 15:40

Новости Латвии 2 комментариев

По данным Министерства финансов, именно налог на добавленную стоимость (НДС) остаётся крупнейшей статьёй доходов государственного бюджета. За десять месяцев 2025 года поступления от НДС достигли 3,3 миллиарда евро, что на 171,4 миллиона евро, или 5,4 %, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным Министерства финансов, именно налог на добавленную стоимость (НДС) остаётся крупнейшей статьёй доходов государственного бюджета. За десять месяцев 2025 года поступления от НДС достигли 3,3 миллиарда евро, что на 171,4 миллиона евро, или 5,4 %, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Читать

Расходы на оборону и фонды ЕС резко выросли (2)

Новости Латвии 15:37

Новости Латвии 2 комментариев

Расходы оборонного сектора за десять месяцев 2025 года выросли на 159,9 миллиона евро, или на 25,8 %, сообщило Министерство финансов. Рост связан с увеличением затрат на противовоздушную оборону и оплату труда военнослужащих Национальных вооружённых сил (НВС), численность которых продолжает расти.

Расходы оборонного сектора за десять месяцев 2025 года выросли на 159,9 миллиона евро, или на 25,8 %, сообщило Министерство финансов. Рост связан с увеличением затрат на противовоздушную оборону и оплату труда военнослужащих Национальных вооружённых сил (НВС), численность которых продолжает расти.

Читать

Бюджет Латвии провалился в дефицит более чем на 800 миллионов евро (2)

Новости Латвии 15:34

Новости Латвии 2 комментариев

Совокупные доходы государственного консолидированного бюджета Латвии за десять месяцев этого года составили 14,61 миллиарда евро, а расходы — 15,421 миллиарда евро, сообщили агентству LETA в Министерстве финансов со ссылкой на данные Государственного казначейства. Таким образом, дефицит бюджета достиг 810,6 миллиона евро.

Совокупные доходы государственного консолидированного бюджета Латвии за десять месяцев этого года составили 14,61 миллиарда евро, а расходы — 15,421 миллиарда евро, сообщили агентству LETA в Министерстве финансов со ссылкой на данные Государственного казначейства. Таким образом, дефицит бюджета достиг 810,6 миллиона евро.

Читать

На Центральном вокзале начали устанавливать крышу (2)

Важно 15:31

Важно 2 комментариев

В рамках проекта Rail Baltica в Риге начались работы по укладке крыши нового здания Центрального вокзала. Об этом агентству LETA сообщил руководитель строительного объединения BeReRix Гунтис Аболтиньш-Аболиньш.

В рамках проекта Rail Baltica в Риге начались работы по укладке крыши нового здания Центрального вокзала. Об этом агентству LETA сообщил руководитель строительного объединения BeReRix Гунтис Аболтиньш-Аболиньш.

Читать

«Депортируем миллионы»: Трамп усиливает миграционный контроль (2)

Мир 15:26

Мир 2 комментариев

Президент США Дональд Трамп пообещал «навсегда приостановить» миграцию в страну из «всех стран третьего мира», чтобы, как он выразился, «позволить системе США полностью восстановиться». Об этом он написал в пятницу, 28 ноября, в своём аккаунте на платформе Truth Social.

Президент США Дональд Трамп пообещал «навсегда приостановить» миграцию в страну из «всех стран третьего мира», чтобы, как он выразился, «позволить системе США полностью восстановиться». Об этом он написал в пятницу, 28 ноября, в своём аккаунте на платформе Truth Social.

Читать

ТикТок сошёл с ума: инфлюенсеры мажут лицо менструальной кровью, дерматологи в шоке! (2)

Всюду жизнь 15:16

Всюду жизнь 2 комментариев

В сети появилась новая странная бьюти-тенденция. Инфлюенсеры продвигают “menstrual masking” — нанесение менструальной крови на лицо “для сияния кожи”. Да, это ровно то, о чём вы подумали.

В сети появилась новая странная бьюти-тенденция. Инфлюенсеры продвигают “menstrual masking” — нанесение менструальной крови на лицо “для сияния кожи”. Да, это ровно то, о чём вы подумали.

Читать