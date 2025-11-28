Сама Пурмале подтвердила, что такой сценарий обсуждается, но официального приказа она пока не получала. Она заявила, что будет оспаривать любое решение об увольнении:

«Я и весь департамент работали добросовестно и профессионально. Я буду бороться не только за свою репутацию, но и за репутацию департамента. Более того, это нужно сделать, чтобы у самоуправления не возникло финансовых последствий».

По её словам, если ответственность за сложившуюся ситуацию возложат на Рижскую думу, городу придётся за свой счёт вывозить оставшуюся загрязнённую почву — это может стоить от 5 до 8 миллионов евро.

Илзе Пурмале заняла пост директора Департамента развития города в 2020 году, когда Ригой управляла временная администрация.

В чём суть скандала

В Рижской думе была проведена служебная проверка реализации проекта ревитализации Сканстес. Выяснилось, что при санации территории не был полностью вывезен загрязнённый грунт. Есть риск, что часть опасных отходов осталась как на соседних участках, так и непосредственно под детской площадкой в новом парке.

Загрязнённая почва находится, в частности, на земельных участках, принадлежащих АО «Projekts B10» — компании, связанной с бывшим администратором неплатежеспособности Марисом Спрудсом и членами его семьи.

Проект, который «утонул»

В мае 2025 года в Скансте с большой помпой открыли один из крупнейших проектов городской среды: многофункциональный парк, новые улицы и благоустроенную территорию на 15 гектарах. Работы сильно затянулись и существенно подорожали.

Общая стоимость первой очереди — 21,7 млн евро, из них:

4,6 млн — фонд ЕС,

670 тыс. — дотация госбюджета,

16,5 млн — средства Рижской думы.

Уже после открытия выяснилось, что в парке проседает канализация. Расследование «Re:Baltica» показало: ещё на этапе проектирования один из участников тендера предупреждал самоуправление о риске просадки из-за болотистых грунтов, если строить по первоначальному проекту. Думу призывали провести дополнительную экспертизу, но от неё отказались.

Теперь город рискует не только миллионными дополнительными расходами, но и репутационным ударом по одному из главных проектов последнего десятилетия.