С пятницы запрещено находиться на льду всех рижских водоемов, включая море

С учетом нынешних погодных условий и метеорологических прогнозов можно предположить, что на водоемах может образоваться тонкий слой льда и нахождение на нем может быть опасным.

Период повышенной опасности на льду рижских водоемов распоряжением устанавливает исполнительный директор города Риги. Выполнение этого распоряжения контролирует полиция Рижского самоуправления.

Ответственность за нахождение на льду установлена законом об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка. За нарушение закона применяется предупреждение или штраф в размере до 100 евро.