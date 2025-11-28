Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
С пятницы запрещено находиться на льду всех рижских водоемов, включая море

28 ноября, 2025

Новости Латвии 0 комментариев

С пятницы, 28 ноября, запрещено находиться на льду всех рижских водоемов и вод морского побережья, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

С учетом нынешних погодных условий и метеорологических прогнозов можно предположить, что на водоемах может образоваться тонкий слой льда и нахождение на нем может быть опасным.

Период повышенной опасности на льду рижских водоемов распоряжением устанавливает исполнительный директор города Риги. Выполнение этого распоряжения контролирует полиция Рижского самоуправления.

Ответственность за нахождение на льду установлена законом об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка. За нарушение закона применяется предупреждение или штраф в размере до 100 евро.

Врачи и чиновники не обязаны знать русский, но должны быть человечны. Но это в Литве

15:46

Важно 0 комментариев

В Литве запрещено дискриминировать людей по языковому признаку, однако этот запрет не абсолютен. Государственные учреждения не обязаны предоставлять услуги на иностранных языках, если законом не предусмотрено иное. При этом юрист Службы омбудсмена по равным возможностям Рената Ванагелене подчёркивает: главное — не оставлять человека без помощи.

В Литве запрещено дискриминировать людей по языковому признаку, однако этот запрет не абсолютен. Государственные учреждения не обязаны предоставлять услуги на иностранных языках, если законом не предусмотрено иное. При этом юрист Службы омбудсмена по равным возможностям Рената Ванагелене подчёркивает: главное — не оставлять человека без помощи.

НДС остаётся главным источником дохода бюджета Латвии

15:40

Новости Латвии 0 комментариев

По данным Министерства финансов, именно налог на добавленную стоимость (НДС) остаётся крупнейшей статьёй доходов государственного бюджета. За десять месяцев 2025 года поступления от НДС достигли 3,3 миллиарда евро, что на 171,4 миллиона евро, или 5,4 %, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным Министерства финансов, именно налог на добавленную стоимость (НДС) остаётся крупнейшей статьёй доходов государственного бюджета. За десять месяцев 2025 года поступления от НДС достигли 3,3 миллиарда евро, что на 171,4 миллиона евро, или 5,4 %, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Расходы на оборону и фонды ЕС резко выросли

15:37

Новости Латвии 0 комментариев

Расходы оборонного сектора за десять месяцев 2025 года выросли на 159,9 миллиона евро, или на 25,8 %, сообщило Министерство финансов. Рост связан с увеличением затрат на противовоздушную оборону и оплату труда военнослужащих Национальных вооружённых сил (НВС), численность которых продолжает расти.

Расходы оборонного сектора за десять месяцев 2025 года выросли на 159,9 миллиона евро, или на 25,8 %, сообщило Министерство финансов. Рост связан с увеличением затрат на противовоздушную оборону и оплату труда военнослужащих Национальных вооружённых сил (НВС), численность которых продолжает расти.

Бюджет Латвии провалился в дефицит более чем на 800 миллионов евро

15:34

Новости Латвии 0 комментариев

Совокупные доходы государственного консолидированного бюджета Латвии за десять месяцев этого года составили 14,61 миллиарда евро, а расходы — 15,421 миллиарда евро, сообщили агентству LETA в Министерстве финансов со ссылкой на данные Государственного казначейства. Таким образом, дефицит бюджета достиг 810,6 миллиона евро.

Совокупные доходы государственного консолидированного бюджета Латвии за десять месяцев этого года составили 14,61 миллиарда евро, а расходы — 15,421 миллиарда евро, сообщили агентству LETA в Министерстве финансов со ссылкой на данные Государственного казначейства. Таким образом, дефицит бюджета достиг 810,6 миллиона евро.

На Центральном вокзале начали устанавливать крышу

15:31

Важно 0 комментариев

В рамках проекта Rail Baltica в Риге начались работы по укладке крыши нового здания Центрального вокзала. Об этом агентству LETA сообщил руководитель строительного объединения BeReRix Гунтис Аболтиньш-Аболиньш.

В рамках проекта Rail Baltica в Риге начались работы по укладке крыши нового здания Центрального вокзала. Об этом агентству LETA сообщил руководитель строительного объединения BeReRix Гунтис Аболтиньш-Аболиньш.

«Депортируем миллионы»: Трамп усиливает миграционный контроль

15:26

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп пообещал «навсегда приостановить» миграцию в страну из «всех стран третьего мира», чтобы, как он выразился, «позволить системе США полностью восстановиться». Об этом он написал в пятницу, 28 ноября, в своём аккаунте на платформе Truth Social.

Президент США Дональд Трамп пообещал «навсегда приостановить» миграцию в страну из «всех стран третьего мира», чтобы, как он выразился, «позволить системе США полностью восстановиться». Об этом он написал в пятницу, 28 ноября, в своём аккаунте на платформе Truth Social.

ТикТок сошёл с ума: инфлюенсеры мажут лицо менструальной кровью, дерматологи в шоке!

15:16

Всюду жизнь 0 комментариев

В сети появилась новая странная бьюти-тенденция. Инфлюенсеры продвигают "menstrual masking" — нанесение менструальной крови на лицо "для сияния кожи". Да, это ровно то, о чём вы подумали.

В сети появилась новая странная бьюти-тенденция. Инфлюенсеры продвигают “menstrual masking” — нанесение менструальной крови на лицо “для сияния кожи”. Да, это ровно то, о чём вы подумали.

