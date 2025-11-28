Сергей Володин: «Бокс — это про спокойствие…» Новости партнеров Редакция PRESS 28 ноября, 2025 13:12 Новости партнеров

Современный мир похож на поединок: каждый день — новый раунд, каждое решение — движение вперед или шаг назад.

Сергей Володин — человек, для которого бокс стал не просто спортом, а путеводной нитью через всю жизнь. Чемпион Латвии, тренер, богом поцелованный педагог и наставник уверен: бокс — это школа характера, где сила без ума ничего не стоит, а уважение и дисциплина делают человека сильнее, чем любой удар.

...Хороший тренер — отчасти психолог. Когда я исподволь наблюдала за работой Сергея – как он работал с девушками, мужчинами, детками разного возраста, то видела, что на занятиях он создает особую атмосферу, в которой каждый его подопечный чувствует себя в безопасности, но при этом стремится к росту и развитию. К сожалению, таких тренеров не так много, поэтому выбирать секцию нужно тщательно.

Сергей работает в спортклубах F1 в Риге – в центре города и в Зиепниеккалнсе – и достигает как тренер главного: любви к этому виду спорта и высоких спортивных показателей у своих учеников, адаптации бокса к каждому индивидуально (тренировка женщины и группы подростов – это совсем разные занятия). Открытый и принципиальный Сергей уникален в ценном умении увлечь детей боксом, незаметно стабилизируя их характер, делая волевыми и собранными людьми, умеющими идти к своей цели. Поэтому я не удержалась и однажды прямо в тренировочном зале спортклуба F1 подошла к Сергею Володину с возникшими вопросами – например, могу ли я в свои 50 лет включить в тренировки еще и занятия боксом и чего стоит, кроме, может, синяков, от этого безумства ожидать?

Тренер, сверкнув глазами, как дракон, и тут же улыбнувшись, согласился пообщаться. И вот какой разговор у нас получился...

– Сергей, расскажите, где прошло ваше детство и как в вашей жизни появился бокс?

– Я родился и вырос в Риге, в Московском форштадте. Там прошли все мое детство, юность, да, пожалуй, и большая часть жизни. Район был непростой: улицы жили по своим законам, а над всем витал дух девяностых — это было время, когда многое решалось не словами. Но именно эта суровая среда и закалила меня. Там я понял, что спорт — не просто способ защититься, а возможность получить уверенность и остаться собой.

Лет с семи я начал заниматься карате — недалеко от школы. Это было мое первое серьезное увлечение, мой путь к дисциплине. А потом появился бокс… Отец был настроен скептически, хотел, чтобы я учился больше, хотя сам в молодости был боксером, чемпионом Латвии и тогда еще города Ленинграда, отдал этому делу десять лет. Поэтому я ходил на тренировки тайком — в рижский Дом культуры «Даугава» к тренеру Петру Григорьевичу Петрову. Он стал моим первым наставником - человеком, который научил не просто стоять в стойке, а думать на ринге и уважать соперника.

– С чего начался ваш путь в спорте?

- После школы в мою жизнь, как и у многих тогда, вмешалась улица: друзья, шумные компании, какие-то подработки — тренировки то были, то нет. Но полностью спорт я никогда не бросал, он всегда жил где-то внутри, в сердце.

Когда пришло время идти в латвийскую армию, я воспринял это как возможность все переосмыслить. Служил в Адажи, недалеко от Риги. Там, в старом спортзале, мы, солдатики, сами повесили грушу, которую сделали из подручных вещей, и начали боксировать. Даже в армии я понял: куда бы ни забросила жизнь, ринг всегда найдется, если у тебя есть желание надеть боксерские перчатки.

Вернувшись домой, я сразу пошел в зал. В том клубе, где раньше занимался, уже работал новый тренер — Андрей Леонтьевич Долгов. Он стал для меня и старшим другом, и настоящим наставником. Под руководством этого уникального человека я вырос как спортсмен, стал чемпионом Латвии, побеждал на международных турнирах, а в 2006 году перешел в профессионалы.

За годы карьеры я побывал, наверное, в тридцати пяти странах. Каждый бой — это отдельная история, но особенно запомнился поединок с чемпионом Ирландии. Дважды отправил его в нокдаун, но судьи все равно отдали победу ему. Такое в боксе случается. Зал тогда свистел, люди были возмущены. После боя я увидел, как его отец подошел и дал сыну пощечину: «Ты думал, это будет легкий бой, а он чуть не уложил тебя». Вот тогда я по-настоящему осознал: в боксе важно не просто выиграть — важно провести бой с честью.

– Вы не только спортсмен, но и тренер. Что для вас значит учить других?

– Сейчас мне 43 года, и я продолжаю тренировать. Работаю уже 19 лет в фитнес-клубе F1 в Зиепниеккалнсе. Это большое спортивное пространство, где тренируются как профессионалы, так и новички. Мне очень по душе девиз клуба F1 Ziepniekkalns — «Для всей семьи». Он полностью отражает нашу философию: у нас тренироваться, отдыхать, развиваться и заботиться о себе может вся семья.

Независимо от возраста, мы всегда ищем индивидуальный подход к каждому клиенту — от детей и подростков до взрослых и пожилых людей. У нас можно увидеть и взрослых мужчин, и девочек, и женщин, которые приходят ради формы, энергии и уверенности.

У каждого своя цель — кто-то готовится к соревнованиям, кто-то просто хочет стать сильнее и спокойнее. Я тренирую всех: детей, взрослых, женщин, подростков. Бокс подходит всем, потому что это не про агрессию, а про внутренний баланс и развитие характера.

Особо хочу отметить F1 Centrs — клуб совершенно новой концепции, трехэтажный, в самом центре Риги, на A. Чака, 72. Общая площадь клуба значительно превышает 1 200 квадратных метров, и здесь есть все, чтобы тренироваться и развиваться. Тренажерный зал оснащен современным оборудованием, есть два зала для групповых занятий, пилатес-студия, спортбар со здоровыми перекусами и напитками, раздевалки с электронной системой «бесплатный шкафчик» и сауна для отдыха после тренировки.

В клубе F1 в Зиепниеккалнсе и в центре Риги мы создали атмосферу уважения и поддержки. Я часто говорю: «Неважно, с каким уровнем ты пришел. Важно, каким человеком ты уйдешь после тренировки».

Кроме того, я закончил Академию спорта, имею квалификацию старшего тренера по боксу и учителя спорта. Никогда не думал, что стану преподавателем, но пандемия в 2019 году расставила все на свои места, и я пошел работать в школу. Уже шесть лет совмещаю работу тренера и учителя, передавая свои знания и опыт детям и подросткам, воспитывая в них дисциплину, уважение и стремление к самосовершенствованию.

– Вы часто говорите, что бокс — это не просто спорт. Что вы вкладываете в эти слова?

- Бокс — это школа жизни. На ринге, как и в жизни, важно не только бить, но и думать. Многие считают, что бокс — это сила. Но сила без ума — это просто энергия. А настоящий боксер побеждает не кулаками, а интеллектом, уважением и дисциплиной. Бокс воспитывает характер, учит контролировать эмоции, понимать людей, чувствовать момент. Здесь нельзя быть злым — злость мешает видеть поле боя. Только спокойствие, уважение и тактика.

– Что дает бокс вашим ученикам?

– Во-первых, дисциплину. Бокс делает ребят собраннее и увереннее, учит уважать труд. Многие родители замечают перемены: «Сергей, не знаем, что вы с ним сделали, но он стал делать уроки и сам собирает вещи».

Во-вторых, координацию, реакцию и силу духа. Я учу детей самостоятельности: чтобы они знали, как вести себя не только в зале, но и в жизни — начиная с самых простых правил: помыться после тренировки, быть опрятным, уважать себя и других. Кажется, мелочи, но именно из них формируется личность.

В-третьих — забудьте о стереотипах. Бокс доступен всем, независимо от пола и возраста. Вот, к примеру, девочки занимаются прежде всего для себя, и им нравятся атмосфера зала, совместные тренировки, нагрузка и возможность развивать фигуру, силу и уверенность.

Помню, как на профессиональных боксерских сборах в Гамбурге в 2006–2007 годах я увидел группу из двенадцати девочек — все стройные, сильные, с невероятной энергией. Они не боксировали, как мужчины, но выполняли все упражнения с полной самоотдачей: помогали друг другу, совершенствовали технику и координацию. Я тогда спросил немецкого тренера: зачем это нужно? Он объяснил: это были модели, у которых через три месяца запланирована фотосессия. Такие тренировки помогали развивать мышцы, форму и осанку, чтобы каждая деталь тела была в тонусе. Тогда женский бокс еще не считался соревновательным, но тренер сказал: «Смотри, скоро это станет полноценным спортом». И действительно, сегодня женский бокс развивается наравне с мужским, и я горжусь, что могу вносить в него свой вклад.

У меня есть ученица (имя называть не уполномочен), которая занимается уже пять лет. Она врач и входит в возрастную группу 50+, но ее энергии и вдохновению может позавидовать и молодежь. Эвия говорит, что бокс — единственный вид спорта, который дает ей настоящую разрядку, ощущение свободы и силы. За эти годы она достигла впечатляющих результатов: улучшила физическую форму, выносливость, координацию и уверенность в себе. Для меня это пример того, что бокс доступен и полезен каждому — вне зависимости от пола и возраста, если есть желание меняться и совершенствоваться.

А женщинам и девушкам бокс дает подтянутое и сильное тело, повышение самооценки. Особый упор в этом спорте идет на верхнюю часть тела. Сильные мышцы груди, плеч и спины выравнивают осанку и предотвращают целый ряд болезней. Эмоциональная разрядка на ринге снижает уровень гормона стресса в крови, делает вас более спокойной, уравновешенной и уверенной. Можно выбрать любой из видов бокса и сделать своим хобби.

– Что бы вы посоветовали читателям, у которых ваши слова о боксе вызвали не только интерес, но и желание попробовать свои силы?

- Главное, понимать: бокс — это не про агрессию, а про уважение. Умный боксер не дерется на улице, он знает цену удару. Он знает, что каждый конфликт можно решить словом. Бокс учит не только защищаться, но и думать, выбирать, быть человеком. Это не просто спорт — это школа характера, в которой интеллект стоит выше силы.

Где искать тренировки по боксу для детей и взрослых с Сергеем Володиным:

F1 Ziepniekkalns

Rīga, Līvciema iela 46, тел. 25 806 896

пн.-пт. 7.00-22.00; сб.-вс. 9.00-18.00

F1 Centrs

Rīga, A. Čaka iela 72, тел. 27 768 562

пн.-пт. 6.30-22.00; сб. 9.00-17.00; вс. 9.00-15.00

Подробная информация: clubf1.lv.

Текст: Людмила ВЕВЕРЕ