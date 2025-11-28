Ученые сделали огромный шаг к излечению диабета: пациентам вернули собственный инсулин

Терапия основана на пересадке специализированных островковых клеток, выращенных из стволовых клеток. После введения они приживаются в организме и берут на себя те функции, которые иммунная система у людей с диабетом первого типа когда-то разрушила.

По данным исследователей, у большинства пациентов, получивших полную дозу Zimislecel, уже через год нормализовался уровень глюкозы и исчезла необходимость в ежедневных инъекциях инсулина. Некоторые участники впервые за многие годы смогли обходиться без внешнего инсулина полностью.

Исследователи подчёркивают, что лечение подходит пока не всем. Чтобы клетки не были отторгнуты, пациентам необходимы иммуносупрессанты, а сама терапия проходит в рамках ограниченных клинических испытаний. Тем не менее результаты называют «историческими»: организм вновь начинает работать так, будто диабета нет.

Эксперты осторожно оптимистичны. Если технология окажется безопасной в долгосрочной перспективе, это может стать основой для массового лечения диабета первого типа.