«Мы особенно ценим военное присутствие США в Латвии»: Силиня попрощалась с Робинсоном

«Благодаря активному сотрудничеству объём торгового партнёрства между Латвией и США за последние два года увеличился примерно на 35%. Мы будем работать над тем, чтобы инвестиции США в Латвию росли ещё быстрее, и чтобы наши предприятия шире выходили на американский рынок», — заявила Силиня в ходе беседы.

Было отмечено, что США являются стратегическим партнёром Латвии в вопросах безопасности, обороны и укрепления границы. «Мы особенно ценим военное присутствие США в Латвии, тесные контакты с администрацией США и Конгрессом», — подчеркнула премьер-министр.

Во время встречи стороны также обсудили недавнюю победу женского дуэта Латвии по пляжному волейболу в финале чемпионата мира над США, матч Латвии и США по хоккею на чемпионате, а также международные успехи латвийского анимационного фильма «Страуме».

«Партнёрство наших стран является тесным и прочным», — заявила Силиня и поблагодарила посла за вклад и дружбу двух стран.

Кристофер Робинсон занимал должность посла США в Латвии с февраля 2023 года.