Люди хотят видеть решения вопросов внутренней безопасности в регионах: любопытное исследование

В фокус-группах по всей стране — от Курземе до Латгалии — участвовали представители бизнеса, самоуправлений, образования, НКО и молодёжи. Главные общие темы, которые звучали во всех регионах:

Безопасность — не только внешняя, но и повседневная, местная.

Демография и нехватка квалифицированных людей.

Образование как ключевой ресурс конкурентоспособности.

Крайне низкое доверие к государству и управлению.

При этом каждый регион видит будущее по-своему:

В случае Курземе как существенный фактор, который движет регион вперёд, выделилась предпринимательская деятельность. Именно предпринимательство, которое привлекает людей, закрепление человеческого капитала, создание мест проживания выступает как важный мотиватор дальнейшего развития.

В свою очередь один из критических моментов, который заметили жители Курземе и Земгале, заключается в том, что в регионе отсутствует внутренняя региональная кооперация. Также в Курземе прозвучало, что необходимо укрепление демократии, призыв создавать более тесные контакты с различными уровнями управления.

Кроме того, Озолиня отметила, что как в Видземе, так и в Курземе, и в Латгалии региональные вузы не воспринимаются как движущая сила, то есть их потенциал для будущего не осознан. В то же время в Земгале вуз выполняет роль движущей силы региона, способствует конкурентоспособности.

В Земгале молодёжь выразила обеспокоенность качеством образования и балансом между STEM-дисциплинами и гуманитарными науками. Также молодёжь и в других регионах указывала, что в системе образования им не хватает знаний о жизни как таковой — как общаться, выступать, убеждать, не хватает информации о дезинформации и демократии. А ведь именно эти темы осваиваются в социальных и гуманитарных науках, отметила Озолиня.

Что касается Латгалии, то там предпринимательство не упоминалось как значимая движущая сила, рассказала исследователь. Там много говорили об образовательной сфере, и главный акцент был сделан на нехватке человеческого капитала в школах.

Также в дискуссии по Латгалии упоминалось, что модернизация публичного управления на уровне самоуправлений не происходит. Прозвучали и негативные замечания о том, что некоммерческий сектор становится слишком профессионализированным.

«Национальную стратегию до 2050 года нужно строить снизу вверх — на основе региональных стратегий, — подчеркнула Озолиня. — Плюс срочно снижать бюрократию, восстанавливать доверие и развивать устойчивость общества к любым кризисам».

По её словам, нужна более человечная, смелая и стратегически последовательная политика, которая выходит за рамки коротких избирательных циклов.