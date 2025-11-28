Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Люди хотят видеть решения вопросов внутренней безопасности в регионах: любопытное исследование

Редакция PRESS 28 ноября, 2025 15:02

Новости Латвии 0 комментариев

Люди прекрасно понимают геополитические угрозы, но прежде всего они хотят видеть конкретные решения вопросов внутренней безопасности прямо у себя дома — в городах, посёлках и волостях. Об этом на конференции в Сейме заявила ведущий исследователь Латвийского университета Жанета Озолиня, представляя итоги региональных дискуссий «Латвия-2050: взгляд регионов».

В фокус-группах по всей стране — от Курземе до Латгалии — участвовали представители бизнеса, самоуправлений, образования, НКО и молодёжи. Главные общие темы, которые звучали во всех регионах:

Безопасность — не только внешняя, но и повседневная, местная.
Демография и нехватка квалифицированных людей.
Образование как ключевой ресурс конкурентоспособности.
Крайне низкое доверие к государству и управлению.

При этом каждый регион видит будущее по-своему:

В случае Курземе как существенный фактор, который движет регион вперёд, выделилась предпринимательская деятельность. Именно предпринимательство, которое привлекает людей, закрепление человеческого капитала, создание мест проживания выступает как важный мотиватор дальнейшего развития.

В свою очередь один из критических моментов, который заметили жители Курземе и Земгале, заключается в том, что в регионе отсутствует внутренняя региональная кооперация. Также в Курземе прозвучало, что необходимо укрепление демократии, призыв создавать более тесные контакты с различными уровнями управления.

Кроме того, Озолиня отметила, что как в Видземе, так и в Курземе, и в Латгалии региональные вузы не воспринимаются как движущая сила, то есть их потенциал для будущего не осознан. В то же время в Земгале вуз выполняет роль движущей силы региона, способствует конкурентоспособности.

В Земгале молодёжь выразила обеспокоенность качеством образования и балансом между STEM-дисциплинами и гуманитарными науками. Также молодёжь и в других регионах указывала, что в системе образования им не хватает знаний о жизни как таковой — как общаться, выступать, убеждать, не хватает информации о дезинформации и демократии. А ведь именно эти темы осваиваются в социальных и гуманитарных науках, отметила Озолиня.

Что касается Латгалии, то там предпринимательство не упоминалось как значимая движущая сила, рассказала исследователь. Там много говорили об образовательной сфере, и главный акцент был сделан на нехватке человеческого капитала в школах.

Также в дискуссии по Латгалии упоминалось, что модернизация публичного управления на уровне самоуправлений не происходит. Прозвучали и негативные замечания о том, что некоммерческий сектор становится слишком профессионализированным.

«Национальную стратегию до 2050 года нужно строить снизу вверх — на основе региональных стратегий, — подчеркнула Озолиня. — Плюс срочно снижать бюрократию, восстанавливать доверие и развивать устойчивость общества к любым кризисам».

По её словам, нужна более человечная, смелая и стратегически последовательная политика, которая выходит за рамки коротких избирательных циклов.

Врачи и чиновники не обязаны знать русский, но должны быть человечны. Но это в Литве

Важно 15:46

Важно 0 комментариев

В Литве запрещено дискриминировать людей по языковому признаку, однако этот запрет не абсолютен. Государственные учреждения не обязаны предоставлять услуги на иностранных языках, если законом не предусмотрено иное. При этом юрист Службы омбудсмена по равным возможностям Рената Ванагелене подчёркивает: главное — не оставлять человека без помощи.

В Литве запрещено дискриминировать людей по языковому признаку, однако этот запрет не абсолютен. Государственные учреждения не обязаны предоставлять услуги на иностранных языках, если законом не предусмотрено иное. При этом юрист Службы омбудсмена по равным возможностям Рената Ванагелене подчёркивает: главное — не оставлять человека без помощи.

НДС остаётся главным источником дохода бюджета Латвии

Новости Латвии 15:40

Новости Латвии 0 комментариев

По данным Министерства финансов, именно налог на добавленную стоимость (НДС) остаётся крупнейшей статьёй доходов государственного бюджета. За десять месяцев 2025 года поступления от НДС достигли 3,3 миллиарда евро, что на 171,4 миллиона евро, или 5,4 %, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным Министерства финансов, именно налог на добавленную стоимость (НДС) остаётся крупнейшей статьёй доходов государственного бюджета. За десять месяцев 2025 года поступления от НДС достигли 3,3 миллиарда евро, что на 171,4 миллиона евро, или 5,4 %, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Расходы на оборону и фонды ЕС резко выросли

Новости Латвии 15:37

Новости Латвии 0 комментариев

Расходы оборонного сектора за десять месяцев 2025 года выросли на 159,9 миллиона евро, или на 25,8 %, сообщило Министерство финансов. Рост связан с увеличением затрат на противовоздушную оборону и оплату труда военнослужащих Национальных вооружённых сил (НВС), численность которых продолжает расти.

Расходы оборонного сектора за десять месяцев 2025 года выросли на 159,9 миллиона евро, или на 25,8 %, сообщило Министерство финансов. Рост связан с увеличением затрат на противовоздушную оборону и оплату труда военнослужащих Национальных вооружённых сил (НВС), численность которых продолжает расти.

Бюджет Латвии провалился в дефицит более чем на 800 миллионов евро

Новости Латвии 15:34

Новости Латвии 0 комментариев

Совокупные доходы государственного консолидированного бюджета Латвии за десять месяцев этого года составили 14,61 миллиарда евро, а расходы — 15,421 миллиарда евро, сообщили агентству LETA в Министерстве финансов со ссылкой на данные Государственного казначейства. Таким образом, дефицит бюджета достиг 810,6 миллиона евро.

Совокупные доходы государственного консолидированного бюджета Латвии за десять месяцев этого года составили 14,61 миллиарда евро, а расходы — 15,421 миллиарда евро, сообщили агентству LETA в Министерстве финансов со ссылкой на данные Государственного казначейства. Таким образом, дефицит бюджета достиг 810,6 миллиона евро.

На Центральном вокзале начали устанавливать крышу

Важно 15:31

Важно 0 комментариев

В рамках проекта Rail Baltica в Риге начались работы по укладке крыши нового здания Центрального вокзала. Об этом агентству LETA сообщил руководитель строительного объединения BeReRix Гунтис Аболтиньш-Аболиньш.

В рамках проекта Rail Baltica в Риге начались работы по укладке крыши нового здания Центрального вокзала. Об этом агентству LETA сообщил руководитель строительного объединения BeReRix Гунтис Аболтиньш-Аболиньш.

«Депортируем миллионы»: Трамп усиливает миграционный контроль

Мир 15:26

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп пообещал «навсегда приостановить» миграцию в страну из «всех стран третьего мира», чтобы, как он выразился, «позволить системе США полностью восстановиться». Об этом он написал в пятницу, 28 ноября, в своём аккаунте на платформе Truth Social.

Президент США Дональд Трамп пообещал «навсегда приостановить» миграцию в страну из «всех стран третьего мира», чтобы, как он выразился, «позволить системе США полностью восстановиться». Об этом он написал в пятницу, 28 ноября, в своём аккаунте на платформе Truth Social.

ТикТок сошёл с ума: инфлюенсеры мажут лицо менструальной кровью, дерматологи в шоке!

Всюду жизнь 15:16

Всюду жизнь 0 комментариев

В сети появилась новая странная бьюти-тенденция. Инфлюенсеры продвигают "menstrual masking" — нанесение менструальной крови на лицо "для сияния кожи". Да, это ровно то, о чём вы подумали.

В сети появилась новая странная бьюти-тенденция. Инфлюенсеры продвигают “menstrual masking” — нанесение менструальной крови на лицо “для сияния кожи”. Да, это ровно то, о чём вы подумали.

