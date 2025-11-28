Врачи и чиновники не обязаны знать русский, но должны быть человечны. Но это в Литве

«Да, мы обязаны защищать государственный язык, но не можем забывать о человечности, особенно когда речь идёт о медицине и неотложных услугах», — сказала Ванагелене.

По её словам, чаще всего жалобы связаны с медициной. Пациенты, обратившиеся за помощью, ожидают общения на русском или английском, но медики не обязаны владеть иностранными языками. Закон этого не требует, и учреждения вправе закрепить правило обслуживания только на литовском. Однако в экстренных случаях помощь должна быть обеспечена.

Жалобы касаются и комментариев вроде «почему вы до сих пор не выучили литовский». Юрист считает такие вопросы неэтичными и отмечает, что не все имеют равные возможности изучить язык.

Есть и обратные примеры — жалобы на продавцов, говорящих не по-литовски. Покупатели вправе требовать обслуживания на государственном языке, но, по мнению Ванагелене, стоит проявлять терпимость к тем, кто литовский только осваивает.

Закон допускает требование знать государственный язык при приёме на работу, если это обосновано характером должности. В остальных случаях важно искать баланс между защитой языка и доступностью услуг, чтобы, как подчёркивает юрист, «никто не оставался без помощи из-за словаря».