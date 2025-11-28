Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Экс-директор Евробаскета-2025 получил месяц тюрьмы и потерял права

Редакция PRESS 28 ноября, 2025 16:21

Новости Латвии

Biedrîbas Latvijas Basketbola savienîbas rîkotais kustîbas #6spçlçtâjs atklâðanas pasâkums"#6spçlçtâjs ir cits lîmenis!".

Рижский городской суд признал бывшего исполнительного директора чемпионата Европы по баскетболу 2025 года Кристапа Яниченока виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и назначил ему один месяц тюрьмы. Суд также лишил его права вождения на пять лет, сообщает LETA.

Кроме того, с Яниченока взыскана частичная стоимость автомобиля Ford Mustang Mach-E — 25 000 евро, которым он управлял в момент ДТП. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в Рижском окружном суде.

Инцидент произошёл на улице Элизабетес, где автомобиль Яниченока столкнулся с припаркованной машиной. Люди не пострадали, однако у водителя было зафиксировано 2,33 промилле алкоголя. Электромобиль принадлежал Латвийской баскетбольной федерации, а сам Яниченокс после аварии подал в отставку.

«Новые нормы Уголовного закона предусматривают до года тюрьмы за пьяное вождение», — напомнили в суде.
Поправки, вступившие в силу в 2022 году, устанавливают уголовную ответственность при уровне алкоголя свыше 1,5 промилле и предусматривают изъятие автомобиля или взыскание его стоимости.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Бессмертная медуза омолодилась после стресса и начала жизнь заново

Животные 19:25

Животные

Маленькая медуза Turritopsis dohrnii снова удивила учёных. В лабораторных условиях она пережила стресс, "отмотала" своё старение и вернулась в молодую форму — фактически начав жизнь заново. Это редчайший организм на планете, способный повторять цикл взросления и омоложения без ограничений.

Маленькая медуза Turritopsis dohrnii снова удивила учёных. В лабораторных условиях она пережила стресс, “отмотала” своё старение и вернулась в молодую форму — фактически начав жизнь заново. Это редчайший организм на планете, способный повторять цикл взросления и омоложения без ограничений.

Загрузка

Мертвого мужа деньги. Верховный суд вернул дело о хищении 16 000 евро покойника

Важно 18:49

Важно

Верховный суд Латвии направил на повторное рассмотрение в Рижский окружной суд дело, по которому женщина была оправдана в незаконном использовании чужого платёжного средства после смерти мужа. Об этом сообщает LETA.

Верховный суд Латвии направил на повторное рассмотрение в Рижский окружной суд дело, по которому женщина была оправдана в незаконном использовании чужого платёжного средства после смерти мужа. Об этом сообщает LETA.

Кошки чувствуют эмоции хозяина как собаки — учёные удивлены!

Животные 18:44

Животные

Учёные обнаружили то, что многие владельцы и так знали: кошки умеют распознавать человеческие эмоции — и реагируют на них не хуже собак. В эксперименте животным показывали видео с радостными и расстроенными людьми, а также проигрывали голоса. Коты не просто отличали настроение, но и меняли своё поведение.

Учёные обнаружили то, что многие владельцы и так знали: кошки умеют распознавать человеческие эмоции — и реагируют на них не хуже собак. В эксперименте животным показывали видео с радостными и расстроенными людьми, а также проигрывали голоса. Коты не просто отличали настроение, но и меняли своё поведение.

Силиня: безопасность важнее формальностей демократии

Новости Латвии 18:41

Новости Латвии

Ситуация с безопасностью в Европе остаётся напряжённой — агрессия России, гибридные атаки со стороны Белоруссии и волны нелегальной миграции требуют решительных действий, заявила премьер-министр Эвика Силиня на дискуссии Конституционного суда, посвящённой 75-летию Европейской конвенции по правам человека.

Ситуация с безопасностью в Европе остаётся напряжённой — агрессия России, гибридные атаки со стороны Белоруссии и волны нелегальной миграции требуют решительных действий, заявила премьер-министр Эвика Силиня на дискуссии Конституционного суда, посвящённой 75-летию Европейской конвенции по правам человека.

Зеленский отправил в отставку Ермака. В офисе президента состоится «перезагрузка»

Мир 18:30

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что освободил Андрея Ермака от должности главы офиса президента. По его словам, Ермак подал заявление об отставке по собственному желанию.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что освободил Андрея Ермака от должности главы офиса президента. По его словам, Ермак подал заявление об отставке по собственному желанию.

KNAB объявил набор секретных агентов для борьбы с коррупцией

Новости Латвии 18:25

Новости Латвии

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) впервые за год объявило открытый набор секретных агентов. Организация ищет людей с безупречной репутацией и готовностью работать под прикрытием.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) впервые за год объявило открытый набор секретных агентов. Организация ищет людей с безупречной репутацией и готовностью работать под прикрытием.

Спасатели подняли тело женщины, но авто останется в реке

Важно 18:00

Важно

В пятницу днём спасатели подняли тело женщины, которая накануне вечером въехала в Даугаву у Старой Риги, сообщает LETA. Автомобиль пока остаётся под водой — условия слишком опасны для извлечения.

В пятницу днём спасатели подняли тело женщины, которая накануне вечером въехала в Даугаву у Старой Риги, сообщает LETA. Автомобиль пока остаётся под водой — условия слишком опасны для извлечения.

