Экс-директор Евробаскета-2025 получил месяц тюрьмы и потерял права

Кроме того, с Яниченока взыскана частичная стоимость автомобиля Ford Mustang Mach-E — 25 000 евро, которым он управлял в момент ДТП. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в Рижском окружном суде.

Инцидент произошёл на улице Элизабетес, где автомобиль Яниченока столкнулся с припаркованной машиной. Люди не пострадали, однако у водителя было зафиксировано 2,33 промилле алкоголя. Электромобиль принадлежал Латвийской баскетбольной федерации, а сам Яниченокс после аварии подал в отставку.

«Новые нормы Уголовного закона предусматривают до года тюрьмы за пьяное вождение», — напомнили в суде.

Поправки, вступившие в силу в 2022 году, устанавливают уголовную ответственность при уровне алкоголя свыше 1,5 промилле и предусматривают изъятие автомобиля или взыскание его стоимости.