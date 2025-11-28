Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Берзиньш: «Латвийская культура и язык могут существовать только тогда, когда латыши богаты»

Редакция PRESS 28 ноября, 2025 17:02

Важно

Latvijas Universitātes (LU) rektors Gundars Bērziņš piedalās trīspusējs sadarbības līguma starp LU, Banku augstskolu un Izglītības un zinātnes ministriju par BA integrāciju LU ekosistēmā parakstīšanas pasākumā Latvijas universitātes Senāta zālē.

Исследователи Латвийского университета представили концепцию развития Латвии до 2050 года, основанную на демографических, экономических и культурных прогнозах. Документ предусматривает три сценария — оптимистичный, нейтральный и негативный — которые различаются темпами роста и уровнем благосостояния.

Ректор ЛУ Гундарс Берзиньш заявил, что стране необходимо договориться о стратегии в девяти ключевых направлениях: человеческий капитал, образование, технологии, безопасность и развитие культуры.
Он подчеркнул, что «человек должен оставаться в центре», а вопросы здоровья, рождаемости и языка напрямую связаны с экономической силой государства.

«Латвийская культура и язык могут существовать только тогда, когда латыши богаты. Если мы будем бедными — ассимилируемся», — отметил Мартиньш Казакс, президент Банка Латвии.
Экономист Янис Ошлейс предложил сделать приоритетом рост производительности труда: по его словам, только богатое и конкурентоспособное общество сможет сохранить социальную стабильность и культурную идентичность.

Премьер-министр Эвика Силиня признала, что главным вызовом остаются демографические тенденции и нехватка рабочей силы, что может потребовать изменений в экономической модели.
На основе видения будущего Латвии планируется разработать стратегические документы правительства, где будет зафиксирован долгосрочный курс страны.

На полной скорости: полиция опубликовала видео инцидента с утонувшей в Даугаве машиной

Спасатели подняли тело женщины, но авто останется в реке

Сейчас то легко закрыть русские школы, посмотрел бы я на вас в 92-м, когда тут стояла советская армия: Годманис

Бессмертная медуза омолодилась после стресса и начала жизнь заново

Животные 19:25

Животные

Маленькая медуза Turritopsis dohrnii снова удивила учёных. В лабораторных условиях она пережила стресс, “отмотала” своё старение и вернулась в молодую форму — фактически начав жизнь заново. Это редчайший организм на планете, способный повторять цикл взросления и омоложения без ограничений.

Маленькая медуза Turritopsis dohrnii снова удивила учёных. В лабораторных условиях она пережила стресс, “отмотала” своё старение и вернулась в молодую форму — фактически начав жизнь заново. Это редчайший организм на планете, способный повторять цикл взросления и омоложения без ограничений.

Мертвого мужа деньги. Верховный суд вернул дело о хищении 16 000 евро покойника

Важно 18:49

Важно

Верховный суд Латвии направил на повторное рассмотрение в Рижский окружной суд дело, по которому женщина была оправдана в незаконном использовании чужого платёжного средства после смерти мужа. Об этом сообщает LETA.

Верховный суд Латвии направил на повторное рассмотрение в Рижский окружной суд дело, по которому женщина была оправдана в незаконном использовании чужого платёжного средства после смерти мужа. Об этом сообщает LETA.

Кошки чувствуют эмоции хозяина как собаки — учёные удивлены!

Животные 18:44

Животные

Учёные обнаружили то, что многие владельцы и так знали: кошки умеют распознавать человеческие эмоции — и реагируют на них не хуже собак. В эксперименте животным показывали видео с радостными и расстроенными людьми, а также проигрывали голоса. Коты не просто отличали настроение, но и меняли своё поведение.

Учёные обнаружили то, что многие владельцы и так знали: кошки умеют распознавать человеческие эмоции — и реагируют на них не хуже собак. В эксперименте животным показывали видео с радостными и расстроенными людьми, а также проигрывали голоса. Коты не просто отличали настроение, но и меняли своё поведение.

Силиня: безопасность важнее формальностей демократии

Новости Латвии 18:41

Новости Латвии

Ситуация с безопасностью в Европе остаётся напряжённой — агрессия России, гибридные атаки со стороны Белоруссии и волны нелегальной миграции требуют решительных действий, заявила премьер-министр Эвика Силиня на дискуссии Конституционного суда, посвящённой 75-летию Европейской конвенции по правам человека.

Ситуация с безопасностью в Европе остаётся напряжённой — агрессия России, гибридные атаки со стороны Белоруссии и волны нелегальной миграции требуют решительных действий, заявила премьер-министр Эвика Силиня на дискуссии Конституционного суда, посвящённой 75-летию Европейской конвенции по правам человека.

Зеленский отправил в отставку Ермака. В офисе президента состоится «перезагрузка»

Мир 18:30

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что освободил Андрея Ермака от должности главы офиса президента. По его словам, Ермак подал заявление об отставке по собственному желанию.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что освободил Андрея Ермака от должности главы офиса президента. По его словам, Ермак подал заявление об отставке по собственному желанию.

KNAB объявил набор секретных агентов для борьбы с коррупцией

Новости Латвии 18:25

Новости Латвии

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) впервые за год объявило открытый набор секретных агентов. Организация ищет людей с безупречной репутацией и готовностью работать под прикрытием.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) впервые за год объявило открытый набор секретных агентов. Организация ищет людей с безупречной репутацией и готовностью работать под прикрытием.

Спасатели подняли тело женщины, но авто останется в реке

Важно 18:00

Важно

В пятницу днём спасатели подняли тело женщины, которая накануне вечером въехала в Даугаву у Старой Риги, сообщает LETA. Автомобиль пока остаётся под водой — условия слишком опасны для извлечения.

В пятницу днём спасатели подняли тело женщины, которая накануне вечером въехала в Даугаву у Старой Риги, сообщает LETA. Автомобиль пока остаётся под водой — условия слишком опасны для извлечения.

