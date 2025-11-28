Не домогался! Преподаватель ЛМА возвращается на работу по решению суда

Как сообщает LETA, решение окружного суда аналогично вердикту первой инстанции. Суд указал, что академия нарушила установленные законом сроки увольнения и обязал выплатить Амельковичу средний заработок за время вынужденного прогула с 23 апреля 2024 года по 29 октября 2025 года, а также компенсировать расходы на адвоката.

Суд также признал недействительным распоряжение о простое, введённое ЛМА весной 2024 года.

Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в Верховном суде.

Ранее Амелькович был отстранён от работы за неприличные высказывания в интернете. Подобные случаи уже происходили и в других вузах: преподаватели Роландс Кронлакс и Мярис Купчс из Латвийской музыкальной академии также добились восстановления через суд.

При этом в отношении Купчса в конце ноября прокуратура передала в суд уголовное дело — его обвиняют в сексуальном использовании студенток.