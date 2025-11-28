Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Не домогался! Преподаватель ЛМА возвращается на работу по решению суда

Редакция PRESS 28 ноября, 2025 17:16

Важно 0 комментариев

Рижский окружной суд частично удовлетворил иск бывшего доцента Латвийской академии художеств (ЛМА) Андрея Амельковича, отстранённого после обвинений в домогательствах к студенткам. Суд признал увольнение незаконным и постановил восстановить преподавателя в должности.

Как сообщает LETA, решение окружного суда аналогично вердикту первой инстанции. Суд указал, что академия нарушила установленные законом сроки увольнения и обязал выплатить Амельковичу средний заработок за время вынужденного прогула с 23 апреля 2024 года по 29 октября 2025 года, а также компенсировать расходы на адвоката.

Суд также признал недействительным распоряжение о простое, введённое ЛМА весной 2024 года.
Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в Верховном суде.

Ранее Амелькович был отстранён от работы за неприличные высказывания в интернете. Подобные случаи уже происходили и в других вузах: преподаватели Роландс Кронлакс и Мярис Купчс из Латвийской музыкальной академии также добились восстановления через суд.
При этом в отношении Купчса в конце ноября прокуратура передала в суд уголовное дело — его обвиняют в сексуальном использовании студенток.

Бессмертная медуза омолодилась после стресса и начала жизнь заново

Животные 19:25

Животные 0 комментариев

Маленькая медуза Turritopsis dohrnii снова удивила учёных. В лабораторных условиях она пережила стресс, "отмотала" своё старение и вернулась в молодую форму — фактически начав жизнь заново. Это редчайший организм на планете, способный повторять цикл взросления и омоложения без ограничений.

Маленькая медуза Turritopsis dohrnii снова удивила учёных. В лабораторных условиях она пережила стресс, “отмотала” своё старение и вернулась в молодую форму — фактически начав жизнь заново. Это редчайший организм на планете, способный повторять цикл взросления и омоложения без ограничений.

Читать
Загрузка

Мертвого мужа деньги. Верховный суд вернул дело о хищении 16 000 евро покойника

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

Верховный суд Латвии направил на повторное рассмотрение в Рижский окружной суд дело, по которому женщина была оправдана в незаконном использовании чужого платёжного средства после смерти мужа. Об этом сообщает LETA.

Верховный суд Латвии направил на повторное рассмотрение в Рижский окружной суд дело, по которому женщина была оправдана в незаконном использовании чужого платёжного средства после смерти мужа. Об этом сообщает LETA.

Читать

Кошки чувствуют эмоции хозяина как собаки — учёные удивлены!

Животные 18:44

Животные 0 комментариев

Учёные обнаружили то, что многие владельцы и так знали: кошки умеют распознавать человеческие эмоции — и реагируют на них не хуже собак. В эксперименте животным показывали видео с радостными и расстроенными людьми, а также проигрывали голоса. Коты не просто отличали настроение, но и меняли своё поведение.

Учёные обнаружили то, что многие владельцы и так знали: кошки умеют распознавать человеческие эмоции — и реагируют на них не хуже собак. В эксперименте животным показывали видео с радостными и расстроенными людьми, а также проигрывали голоса. Коты не просто отличали настроение, но и меняли своё поведение.

Читать

Силиня: безопасность важнее формальностей демократии

Новости Латвии 18:41

Новости Латвии 0 комментариев

Ситуация с безопасностью в Европе остаётся напряжённой — агрессия России, гибридные атаки со стороны Белоруссии и волны нелегальной миграции требуют решительных действий, заявила премьер-министр Эвика Силиня на дискуссии Конституционного суда, посвящённой 75-летию Европейской конвенции по правам человека.

Ситуация с безопасностью в Европе остаётся напряжённой — агрессия России, гибридные атаки со стороны Белоруссии и волны нелегальной миграции требуют решительных действий, заявила премьер-министр Эвика Силиня на дискуссии Конституционного суда, посвящённой 75-летию Европейской конвенции по правам человека.

Читать

Зеленский отправил в отставку Ермака. В офисе президента состоится «перезагрузка»

Мир 18:30

Мир 0 комментариев

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что освободил Андрея Ермака от должности главы офиса президента. По его словам, Ермак подал заявление об отставке по собственному желанию.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что освободил Андрея Ермака от должности главы офиса президента. По его словам, Ермак подал заявление об отставке по собственному желанию.

Читать

KNAB объявил набор секретных агентов для борьбы с коррупцией

Новости Латвии 18:25

Новости Латвии 0 комментариев

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) впервые за год объявило открытый набор секретных агентов. Организация ищет людей с безупречной репутацией и готовностью работать под прикрытием.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) впервые за год объявило открытый набор секретных агентов. Организация ищет людей с безупречной репутацией и готовностью работать под прикрытием.

Читать

Спасатели подняли тело женщины, но авто останется в реке

Важно 18:00

Важно 0 комментариев

В пятницу днём спасатели подняли тело женщины, которая накануне вечером въехала в Даугаву у Старой Риги, сообщает LETA. Автомобиль пока остаётся под водой — условия слишком опасны для извлечения.

В пятницу днём спасатели подняли тело женщины, которая накануне вечером въехала в Даугаву у Старой Риги, сообщает LETA. Автомобиль пока остаётся под водой — условия слишком опасны для извлечения.

Читать