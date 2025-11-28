В утонувшей в Даугаве машине была женщина за рулем. Поиски продолжаются

Сигнал о происшествии поступил в 20:25. Автомобиль двигался по набережной 11 ноября со стороны Вантового моста, сделал резкий манёвр и съехал в реку у пристани речных судов. Момент падения зафиксировали камеры Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции.

«Машина стремительно пошла ко дну и вскоре исчезла под водой», — сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Водолазы обследовали несколько возможных точек с помощью эхолота, однако транспортное средство пока не найдено. Из-за сильного течения и темноты поиски были приостановлены около трёх часов ночи и возобновлены утром.

В полиции начат уголовный процесс. По предварительным данным, других пассажиров в автомобиле не было.