В деле о крупнейшей попытке рейдерства в истории Латвии адвокаты обвиняемых ведут себя странно: Diena

Некий человек, появившийся в зале заседания, стал раздавать судьям, прокурору и другим присутствующим, в том числе журналисту «Диены», печатные материалы. В «буклете», который получил журналист, содержались сведения, порочащие адвокатов и акционеров потерпевшей стороны. Как выяснило издание, лицом, раздававшим материалы, является свидетель защиты Агрис Ауце. Причем о связи Ауце с подсудимыми гражданами Чехии Тибором Бокором и Войтехом Каченом «Диена» уже ранее сообщала.

Весь процесс раздачи материалов снимала на телефон некая женщина. «Диена» предполагает, что видео было специально снято, чтобы запечатлеть, как суду и прокурору передается «пакет» документов, чтобы впоследствии создать впечатление, что суд принял незаконное решение, и в определенный момент дискредитировать судью.

Прокурор Рижской окружной прокуратуры Марис Трушелс, поддерживающий обвинение по этому делу, заявил, что обратился в Госполицию с просьбой проверить, не содержат ли действия вышеупомянутого лица состав преступления.

И это не первая странность этого процесса. Напомним, что ранее немалый резонанс в юридическом сообществе вызвали действия председателя Рижского городского суда Анды Бриeдe, которая по не до конца ясным мотивам отстранила судью Гунту Чепуле от рассмотрения дела по жалобе адвокатов обвиняемых на, по их мнению, неудовлетворительные условия работы в зале суда. Действия председателя суда намерены оценить Комиссия по этике судей и Совет по правосудию.

Кроме того, издание обратило внимание на поведение одного из адвокатов обвиняемых Нормунда Дулевскиса, сотрудником юридического бюро Саулведиса Варпиньша, который также является защитником обвиняемых на это процессе. Так Дулевскис громко высказывал претензии к работе переводчика с чешского языка, указав на неточности в переводе. Судья Имант Дзенис вынужден был спросить у адвоката, владеет ли тот чешским языком и есть ли у него соответствующий документ подтверждающий это. Поскольку такого документа адвокат предъявить не смог судья предложил ему сесть на свое место.

На прошедших судебных заседаниях, по наблюдениям «Диены», различными экстравагантными выходами выделялись не обвиняемые, что типично для громких дел, а именно адвокаты, причем коллеги по одному бюро Варпиньш и Дулевскис. «Была ли это сознательная стратегия адвокатов, чтобы затянуть процесс с помощью различных процессуальных и не процессуальных «уловок», которые позже можно было бы использовать в качестве тактики защиты при рассмотрении дела, покажет время», - резюмирует издание.