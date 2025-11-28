Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В деле о крупнейшей попытке рейдерства в истории Латвии адвокаты обвиняемых ведут себя странно: Diena

Редакция PRESS 28 ноября, 2025 16:34

Бизнес 0 комментариев

13 ноября в Рижском городском суде состоялось судебное заседание, на котором рассматривается, видимо, крупнейшая в денежном выражении попытка рейдерства в истории Латвии. Пять человек — три гражданина Латвии и два представителя чешской компании Black Duck Invest — обвиняются в попытке мошенничества с акциями фармацевтической компании a/s Olainfarm. «Диена» обратила внимание на странности в ходе этого знакового процесса.

Некий человек, появившийся в зале заседания, стал раздавать судьям, прокурору и другим присутствующим, в том числе журналисту «Диены», печатные материалы. В «буклете», который получил журналист, содержались сведения, порочащие адвокатов и акционеров потерпевшей стороны. Как выяснило издание, лицом, раздававшим материалы, является свидетель защиты Агрис Ауце. Причем о связи Ауце с подсудимыми гражданами Чехии Тибором Бокором и Войтехом Каченом «Диена» уже ранее сообщала.

Весь процесс раздачи материалов снимала на телефон некая женщина. «Диена» предполагает, что видео было специально снято, чтобы запечатлеть, как суду и прокурору передается «пакет» документов, чтобы впоследствии создать впечатление, что суд принял незаконное решение, и в определенный момент дискредитировать судью.

Прокурор Рижской окружной прокуратуры Марис Трушелс, поддерживающий обвинение по этому делу, заявил, что обратился в Госполицию с просьбой проверить, не содержат ли действия вышеупомянутого лица состав преступления.

И это не первая странность этого процесса. Напомним, что ранее немалый резонанс в юридическом сообществе вызвали действия председателя Рижского городского суда Анды Бриeдe, которая по не до конца ясным мотивам отстранила судью Гунту Чепуле от рассмотрения дела по жалобе адвокатов обвиняемых на, по их мнению, неудовлетворительные условия работы в зале суда. Действия председателя суда намерены оценить Комиссия по этике судей и Совет по правосудию.

Кроме того, издание обратило внимание на поведение одного из адвокатов обвиняемых Нормунда Дулевскиса, сотрудником юридического бюро Саулведиса Варпиньша, который также является защитником обвиняемых на это процессе. Так Дулевскис громко высказывал претензии к работе переводчика с чешского языка, указав на неточности в переводе. Судья Имант Дзенис вынужден был спросить у адвоката, владеет ли тот чешским языком и есть ли у него соответствующий документ подтверждающий это. Поскольку такого документа адвокат предъявить не смог судья предложил ему сесть на свое место.

На прошедших судебных заседаниях, по наблюдениям «Диены», различными экстравагантными выходами выделялись не обвиняемые, что типично для громких дел, а именно адвокаты, причем  коллеги по одному бюро Варпиньш и Дулевскис. «Была ли это сознательная стратегия адвокатов, чтобы затянуть процесс с помощью различных процессуальных и не процессуальных «уловок», которые позже можно было бы использовать в качестве тактики защиты при рассмотрении дела, покажет время», - резюмирует издание.

 

 

Спасатели подняли тело женщины, но авто останется в реке
Спасатели подняли тело женщины, но авто останется в реке

Мертвого мужа деньги. Верховный суд вернул дело о хищении 16 000 евро покойника
Мертвого мужа деньги. Верховный суд вернул дело о хищении 16 000 евро покойника

На полной скорости: полиция опубликовала видео инцидента с утонувшей в Даугаве машиной
На полной скорости: полиция опубликовала видео инцидента с утонувшей в Даугаве машиной

Бессмертная медуза омолодилась после стресса и начала жизнь заново

Животные 19:25

Животные 0 комментариев

Маленькая медуза Turritopsis dohrnii снова удивила учёных. В лабораторных условиях она пережила стресс, “отмотала” своё старение и вернулась в молодую форму — фактически начав жизнь заново. Это редчайший организм на планете, способный повторять цикл взросления и омоложения без ограничений.

Маленькая медуза Turritopsis dohrnii снова удивила учёных. В лабораторных условиях она пережила стресс, "отмотала" своё старение и вернулась в молодую форму — фактически начав жизнь заново. Это редчайший организм на планете, способный повторять цикл взросления и омоложения без ограничений.

Загрузка

Мертвого мужа деньги. Верховный суд вернул дело о хищении 16 000 евро покойника

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

Верховный суд Латвии направил на повторное рассмотрение в Рижский окружной суд дело, по которому женщина была оправдана в незаконном использовании чужого платёжного средства после смерти мужа. Об этом сообщает LETA.

Верховный суд Латвии направил на повторное рассмотрение в Рижский окружной суд дело, по которому женщина была оправдана в незаконном использовании чужого платёжного средства после смерти мужа. Об этом сообщает LETA.

Кошки чувствуют эмоции хозяина как собаки — учёные удивлены!

Животные 18:44

Животные 0 комментариев

Учёные обнаружили то, что многие владельцы и так знали: кошки умеют распознавать человеческие эмоции — и реагируют на них не хуже собак. В эксперименте животным показывали видео с радостными и расстроенными людьми, а также проигрывали голоса. Коты не просто отличали настроение, но и меняли своё поведение.

Учёные обнаружили то, что многие владельцы и так знали: кошки умеют распознавать человеческие эмоции — и реагируют на них не хуже собак. В эксперименте животным показывали видео с радостными и расстроенными людьми, а также проигрывали голоса. Коты не просто отличали настроение, но и меняли своё поведение.

Силиня: безопасность важнее формальностей демократии

Новости Латвии 18:41

Новости Латвии 0 комментариев

Ситуация с безопасностью в Европе остаётся напряжённой — агрессия России, гибридные атаки со стороны Белоруссии и волны нелегальной миграции требуют решительных действий, заявила премьер-министр Эвика Силиня на дискуссии Конституционного суда, посвящённой 75-летию Европейской конвенции по правам человека.

Ситуация с безопасностью в Европе остаётся напряжённой — агрессия России, гибридные атаки со стороны Белоруссии и волны нелегальной миграции требуют решительных действий, заявила премьер-министр Эвика Силиня на дискуссии Конституционного суда, посвящённой 75-летию Европейской конвенции по правам человека.

Зеленский отправил в отставку Ермака. В офисе президента состоится «перезагрузка»

Мир 18:30

Мир 0 комментариев

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что освободил Андрея Ермака от должности главы офиса президента. По его словам, Ермак подал заявление об отставке по собственному желанию.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что освободил Андрея Ермака от должности главы офиса президента. По его словам, Ермак подал заявление об отставке по собственному желанию.

KNAB объявил набор секретных агентов для борьбы с коррупцией

Новости Латвии 18:25

Новости Латвии 0 комментариев

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) впервые за год объявило открытый набор секретных агентов. Организация ищет людей с безупречной репутацией и готовностью работать под прикрытием.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) впервые за год объявило открытый набор секретных агентов. Организация ищет людей с безупречной репутацией и готовностью работать под прикрытием.

Спасатели подняли тело женщины, но авто останется в реке

Важно 18:00

Важно 0 комментариев

В пятницу днём спасатели подняли тело женщины, которая накануне вечером въехала в Даугаву у Старой Риги, сообщает LETA. Автомобиль пока остаётся под водой — условия слишком опасны для извлечения.

В пятницу днём спасатели подняли тело женщины, которая накануне вечером въехала в Даугаву у Старой Риги, сообщает LETA. Автомобиль пока остаётся под водой — условия слишком опасны для извлечения.

