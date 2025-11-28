Рижский водоканал увеличил доходы и обновил 13 км труб

Рентабельность по EBITDA достигла 39,7 %, что предприятие расценивает как признак устойчивых результатов и эффективного управления затратами. За этот период компания инвестировала 26,5 миллиона евро, что на 10,2 % больше, чем годом ранее.

«Высокое качество водоснабжения и ответственное управление инфраструктурой важны для благополучия города», — отметила член правления Агнесе Озолкая.

В январе–сентябре предприятие поставило потребителям 22,8 миллиона кубометров питьевой воды, очистило 27,5 миллиона кубометров сточных вод и подключило 784 новых клиента. Обновлено 13,7 километра водопроводных и канализационных сетей, а также построено 1,1 километра новых трубопроводов.

Компания обслуживает Ригу и пригороды — Адажи, Ропажи, Марупе и Кекаву — предоставляя услуги водоснабжения и водоотведения. Единственным владельцем предприятия остаётся Рижское самоуправление.