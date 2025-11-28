Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Рижский водоканал увеличил доходы и обновил 13 км труб

Редакция PRESS 28 ноября, 2025 16:24

Новости Латвии 0 комментариев

Муниципальное предприятие SIA «Rīgas ūdens» за девять месяцев 2025 года увеличило доходы на 5,6 % по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Nasdaq Riga. Рост связан с изменениями тарифов на водоснабжение и новыми клиентскими договорами, вступившими в силу с января.

Рентабельность по EBITDA достигла 39,7 %, что предприятие расценивает как признак устойчивых результатов и эффективного управления затратами. За этот период компания инвестировала 26,5 миллиона евро, что на 10,2 % больше, чем годом ранее.

«Высокое качество водоснабжения и ответственное управление инфраструктурой важны для благополучия города», — отметила член правления Агнесе Озолкая.
В январе–сентябре предприятие поставило потребителям 22,8 миллиона кубометров питьевой воды, очистило 27,5 миллиона кубометров сточных вод и подключило 784 новых клиента. Обновлено 13,7 километра водопроводных и канализационных сетей, а также построено 1,1 километра новых трубопроводов.

Компания обслуживает Ригу и пригороды — Адажи, Ропажи, Марупе и Кекаву — предоставляя услуги водоснабжения и водоотведения. Единственным владельцем предприятия остаётся Рижское самоуправление.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Бессмертная медуза омолодилась после стресса и начала жизнь заново

Животные 19:25

Животные 0 комментариев

Маленькая медуза Turritopsis dohrnii снова удивила учёных. В лабораторных условиях она пережила стресс, “отмотала” своё старение и вернулась в молодую форму — фактически начав жизнь заново. Это редчайший организм на планете, способный повторять цикл взросления и омоложения без ограничений.

Маленькая медуза Turritopsis dohrnii снова удивила учёных. В лабораторных условиях она пережила стресс, "отмотала" своё старение и вернулась в молодую форму — фактически начав жизнь заново. Это редчайший организм на планете, способный повторять цикл взросления и омоложения без ограничений.

Мертвого мужа деньги. Верховный суд вернул дело о хищении 16 000 евро покойника

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

Верховный суд Латвии направил на повторное рассмотрение в Рижский окружной суд дело, по которому женщина была оправдана в незаконном использовании чужого платёжного средства после смерти мужа. Об этом сообщает LETA.

Верховный суд Латвии направил на повторное рассмотрение в Рижский окружной суд дело, по которому женщина была оправдана в незаконном использовании чужого платёжного средства после смерти мужа. Об этом сообщает LETA.

Кошки чувствуют эмоции хозяина как собаки — учёные удивлены!

Животные 18:44

Животные 0 комментариев

Учёные обнаружили то, что многие владельцы и так знали: кошки умеют распознавать человеческие эмоции — и реагируют на них не хуже собак. В эксперименте животным показывали видео с радостными и расстроенными людьми, а также проигрывали голоса. Коты не просто отличали настроение, но и меняли своё поведение.

Учёные обнаружили то, что многие владельцы и так знали: кошки умеют распознавать человеческие эмоции — и реагируют на них не хуже собак. В эксперименте животным показывали видео с радостными и расстроенными людьми, а также проигрывали голоса. Коты не просто отличали настроение, но и меняли своё поведение.

Силиня: безопасность важнее формальностей демократии

Новости Латвии 18:41

Новости Латвии 0 комментариев

Ситуация с безопасностью в Европе остаётся напряжённой — агрессия России, гибридные атаки со стороны Белоруссии и волны нелегальной миграции требуют решительных действий, заявила премьер-министр Эвика Силиня на дискуссии Конституционного суда, посвящённой 75-летию Европейской конвенции по правам человека.

Ситуация с безопасностью в Европе остаётся напряжённой — агрессия России, гибридные атаки со стороны Белоруссии и волны нелегальной миграции требуют решительных действий, заявила премьер-министр Эвика Силиня на дискуссии Конституционного суда, посвящённой 75-летию Европейской конвенции по правам человека.

Зеленский отправил в отставку Ермака. В офисе президента состоится «перезагрузка»

Мир 18:30

Мир 0 комментариев

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что освободил Андрея Ермака от должности главы офиса президента. По его словам, Ермак подал заявление об отставке по собственному желанию.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что освободил Андрея Ермака от должности главы офиса президента. По его словам, Ермак подал заявление об отставке по собственному желанию.

KNAB объявил набор секретных агентов для борьбы с коррупцией

Новости Латвии 18:25

Новости Латвии 0 комментариев

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) впервые за год объявило открытый набор секретных агентов. Организация ищет людей с безупречной репутацией и готовностью работать под прикрытием.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) впервые за год объявило открытый набор секретных агентов. Организация ищет людей с безупречной репутацией и готовностью работать под прикрытием.

Спасатели подняли тело женщины, но авто останется в реке

Важно 18:00

Важно 0 комментариев

В пятницу днём спасатели подняли тело женщины, которая накануне вечером въехала в Даугаву у Старой Риги, сообщает LETA. Автомобиль пока остаётся под водой — условия слишком опасны для извлечения.

В пятницу днём спасатели подняли тело женщины, которая накануне вечером въехала в Даугаву у Старой Риги, сообщает LETA. Автомобиль пока остаётся под водой — условия слишком опасны для извлечения.

