Антизеленый бунт! Германия потребует от ЕС отменить запрет на двигатели внутреннего сгорания

Как заявил канцлер Фридрих Мерц, Берлин направит в Еврокомиссию письмо с предложением разрешить и после этой даты продажу не только электромобилей, но и гибридных машин, а также транспортных средств с «высокоэффективными двигателями внутреннего сгорания».

«Для нас главным аргументом является будущая жизнеспособность немецкой автомобильной промышленности и обеспечение рабочих мест», — подчеркнул вице-канцлер и министр финансов Ларс Клингбейль.

Ранее ряд европейских автопроизводителей назвали запрет невыполнимым из-за низкого спроса на электромобили и высокой стоимости перехода на полную электрификацию.

В сентябре в Брюсселе уже заявили о намерении ускоренно пересмотреть планы, чтобы «дать автопроизводителям больше уверенности».

Мерц давно выступает против запрета, однако ему требовалось согласие партнёров по коалиции — Социал-демократической партии Германии, которая теперь официально поддержала позицию ХДС.

Немецкая автомобильная промышленность переживает тяжёлый период: растут расходы на переход к электромобилям, а конкуренция со стороны Китая усиливается и снижает объёмы продаж.