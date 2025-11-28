НДС остаётся главным источником дохода бюджета Латвии

Минфин связывает рост с увеличением оборота в торговле и сфере услуг, особенно в транспорте и телекоммуникациях. Дополнительный вклад обеспечили расчёты по государственным и оборонным проектам, активизировавшиеся в конце года.

«Каждый процент роста потребления отражается на устойчивости бюджета», — отмечают в Минфине.

В целом доходы бюджета от налогов составили 11,8 миллиарда евро, увеличившись на 6 % по сравнению с прошлым годом. При этом социальные взносы принесли 4 миллиарда евро, а налог на прибыль предприятий — 718,8 миллиона евро. Но именно НДС остаётся ключевым источником наполнения латвийской казны.