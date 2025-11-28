Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Расходы на оборону и фонды ЕС резко выросли

Редакция PRESS 28 ноября, 2025 15:37

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Расходы оборонного сектора за десять месяцев 2025 года выросли на 159,9 миллиона евро, или на 25,8 %, сообщило Министерство финансов. Рост связан с увеличением затрат на противовоздушную оборону и оплату труда военнослужащих Национальных вооружённых сил (НВС), численность которых продолжает расти.

Капитальные расходы обороны выросли на 58,7 миллиона евро, или на 21,2 %, в основном за счёт закупки военной техники для нужд НВС и строительства новых объектов, включая полигон Селияс.

«Расходы растут, но соответствуют плану и инвестиционным циклам ЕС», — подчеркнули в Минфине.
В проекты Фонда восстановления вложено 645,6 миллиона евро, что на 423,9 миллиона евро больше, чем годом ранее. Активизировались и фонды сплочённости ЕС — 481,1 миллиона евро инвестировано в программы периода 2021–2027 годов. В стратегический проект Rail Baltica за десять месяцев направлено 137,7 миллиона евро.

Дефицит основного бюджета увеличился до 1,5 миллиарда евро по сравнению с 197,2 миллиона евро годом ранее. Расходы на субсидии и дотации составили 3,2 миллиарда евро, на 8,3 % больше, чем за тот же период 2024 года. Часть средств пошла на синхронизацию энергосистем, модернизацию железных дорог и поддержку строительства недорогого жилья.

Врачи и чиновники не обязаны знать русский, но должны быть человечны. Но это в Литве

Важно 15:46

Важно 0 комментариев

В Литве запрещено дискриминировать людей по языковому признаку, однако этот запрет не абсолютен. Государственные учреждения не обязаны предоставлять услуги на иностранных языках, если законом не предусмотрено иное. При этом юрист Службы омбудсмена по равным возможностям Рената Ванагелене подчёркивает: главное — не оставлять человека без помощи.

В Литве запрещено дискриминировать людей по языковому признаку, однако этот запрет не абсолютен. Государственные учреждения не обязаны предоставлять услуги на иностранных языках, если законом не предусмотрено иное. При этом юрист Службы омбудсмена по равным возможностям Рената Ванагелене подчёркивает: главное — не оставлять человека без помощи.

Читать
Загрузка

НДС остаётся главным источником дохода бюджета Латвии

Новости Латвии 15:40

Новости Латвии 0 комментариев

По данным Министерства финансов, именно налог на добавленную стоимость (НДС) остаётся крупнейшей статьёй доходов государственного бюджета. За десять месяцев 2025 года поступления от НДС достигли 3,3 миллиарда евро, что на 171,4 миллиона евро, или 5,4 %, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным Министерства финансов, именно налог на добавленную стоимость (НДС) остаётся крупнейшей статьёй доходов государственного бюджета. За десять месяцев 2025 года поступления от НДС достигли 3,3 миллиарда евро, что на 171,4 миллиона евро, или 5,4 %, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Читать

Бюджет Латвии провалился в дефицит более чем на 800 миллионов евро

Новости Латвии 15:34

Новости Латвии 0 комментариев

Совокупные доходы государственного консолидированного бюджета Латвии за десять месяцев этого года составили 14,61 миллиарда евро, а расходы — 15,421 миллиарда евро, сообщили агентству LETA в Министерстве финансов со ссылкой на данные Государственного казначейства. Таким образом, дефицит бюджета достиг 810,6 миллиона евро.

Совокупные доходы государственного консолидированного бюджета Латвии за десять месяцев этого года составили 14,61 миллиарда евро, а расходы — 15,421 миллиарда евро, сообщили агентству LETA в Министерстве финансов со ссылкой на данные Государственного казначейства. Таким образом, дефицит бюджета достиг 810,6 миллиона евро.

Читать

На Центральном вокзале начали устанавливать крышу

Важно 15:31

Важно 0 комментариев

В рамках проекта Rail Baltica в Риге начались работы по укладке крыши нового здания Центрального вокзала. Об этом агентству LETA сообщил руководитель строительного объединения BeReRix Гунтис Аболтиньш-Аболиньш.

В рамках проекта Rail Baltica в Риге начались работы по укладке крыши нового здания Центрального вокзала. Об этом агентству LETA сообщил руководитель строительного объединения BeReRix Гунтис Аболтиньш-Аболиньш.

Читать

«Депортируем миллионы»: Трамп усиливает миграционный контроль

Мир 15:26

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп пообещал «навсегда приостановить» миграцию в страну из «всех стран третьего мира», чтобы, как он выразился, «позволить системе США полностью восстановиться». Об этом он написал в пятницу, 28 ноября, в своём аккаунте на платформе Truth Social.

Президент США Дональд Трамп пообещал «навсегда приостановить» миграцию в страну из «всех стран третьего мира», чтобы, как он выразился, «позволить системе США полностью восстановиться». Об этом он написал в пятницу, 28 ноября, в своём аккаунте на платформе Truth Social.

Читать

ТикТок сошёл с ума: инфлюенсеры мажут лицо менструальной кровью, дерматологи в шоке!

Всюду жизнь 15:16

Всюду жизнь 0 комментариев

В сети появилась новая странная бьюти-тенденция. Инфлюенсеры продвигают “menstrual masking” — нанесение менструальной крови на лицо “для сияния кожи”. Да, это ровно то, о чём вы подумали.

В сети появилась новая странная бьюти-тенденция. Инфлюенсеры продвигают “menstrual masking” — нанесение менструальной крови на лицо “для сияния кожи”. Да, это ровно то, о чём вы подумали.

Читать