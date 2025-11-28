Расходы на оборону и фонды ЕС резко выросли

Капитальные расходы обороны выросли на 58,7 миллиона евро, или на 21,2 %, в основном за счёт закупки военной техники для нужд НВС и строительства новых объектов, включая полигон Селияс.

«Расходы растут, но соответствуют плану и инвестиционным циклам ЕС», — подчеркнули в Минфине.

В проекты Фонда восстановления вложено 645,6 миллиона евро, что на 423,9 миллиона евро больше, чем годом ранее. Активизировались и фонды сплочённости ЕС — 481,1 миллиона евро инвестировано в программы периода 2021–2027 годов. В стратегический проект Rail Baltica за десять месяцев направлено 137,7 миллиона евро.

Дефицит основного бюджета увеличился до 1,5 миллиарда евро по сравнению с 197,2 миллиона евро годом ранее. Расходы на субсидии и дотации составили 3,2 миллиарда евро, на 8,3 % больше, чем за тот же период 2024 года. Часть средств пошла на синхронизацию энергосистем, модернизацию железных дорог и поддержку строительства недорогого жилья.