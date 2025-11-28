«Депортируем миллионы»: Трамп усиливает миграционный контроль

Республиканец заявил, что власти вышлют «миллионы» нелегальных мигрантов, въехавших при его предшественнике Джо Байдене, и прекратят выплаты негражданам всех социальных льгот. Он также пригрозил лишать гражданства «мигрантов, подрывающих внутреннее спокойствие в США» и депортировать «любого иностранца, который обременяет общество или несовместим с западной цивилизацией».

Глава Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) Джозеф Эдлоу сообщил в соцсети X, что по поручению Трампа «распорядился провести полномасштабную и тщательную перепроверку всех грин-карт каждого иностранца из каждой страны, вызывающей обеспокоенность». Он сослался на июньский указ президента, полностью запретивший въезд гражданам 12 стран, включая Афганистан, Иран и Йемен, и частично — ещё семи, среди которых Туркменистан и Венесуэла.

«Все иностранные граждане, въехавшие в США из Афганистана при Байдене, будут повторно проверены», — подчеркнул Трамп.

Его заявление прозвучало вскоре после стрельбы у Белого дома. По данным CNN, 26 ноября мужчина открыл огонь по военным на площади Фаррагут в Вашингтоне. Была смертельно ранена служащая Национальной гвардии Сара Бекстром, а её коллега Эндрю Вулф остаётся в тяжёлом состоянии.

Стрелявший — 29-летний Рахманулла Л. — въехал в США в 2021 году из Афганистана, сотрудничал с американскими спецслужбами и получил убежище в начале 2025 года, уже при Трампе. Этот факт, отмечают СМИ, ставит под сомнение заявления президента о «чужих ошибках».