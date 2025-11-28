ТикТок сошёл с ума: инфлюенсеры мажут лицо менструальной кровью, дерматологи в шоке!

Сторонники уверяют, что менструальная кровь содержит стволовые клетки, цитокины и белки, которые “обновляют матку каждый месяц, а значит помогут и коже”. В вирусных видео люди собирают кровь, наносят на лицо и сравнивают эффект с дорогими сыворотками.

Научная ниточка действительно есть. Одно лабораторное исследование показало, что плазма, полученная из менструальной крови, ускорила заживление тканей — до полного восстановления за 24 часа, против примерно 40 процентов при использовании обычной плазмы. Другие работы по MenSCs — стволовым клеткам, выделенным из менструальной крови — показывают потенциал для регенерации и повышения выработки коллагена.

Но это в лаборатории, а не в вашей ванной. Именно это подчёркивают дерматологи. По их словам, кровь, собранная дома, может содержать бактерии и грибки, включая Staphylococcus aureus — обычный микроорганизм кожи, который при попадании в поры или микротрещины может вызвать инфекцию. В отличие от медицинской плазмы, используемой в медицинских процедурах, менструальная кровь не очищается, не фильтруется и не проходит проверку.

Тем не менее TikTok и Instagram продолжают генерировать ролики с экспериментами и хэштегами — рядом с другими экзотическими практиками вроде “уринотерапии”, которая так и не получила научного подтверждения, но всё ещё блуждает по интернету.

Врачи напоминают, что нет ни одного клинического протокола, регулирующего длительность нанесения, объём, способы хранения или дезинфекцию. При таком уровне риска экспериментировать опасно.

И профессиональный совет здесь максимально простой.

Менструальной крови не местот на на коже лица.