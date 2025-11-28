Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
ТикТок сошёл с ума: инфлюенсеры мажут лицо менструальной кровью, дерматологи в шоке!

28 ноября, 2025 15:10

В сети появилась новая странная бьюти-тенденция. Инфлюенсеры продвигают “menstrual masking” — нанесение менструальной крови на лицо “для сияния кожи”. Да, это ровно то, о чём вы подумали.

Сторонники уверяют, что менструальная кровь содержит стволовые клетки, цитокины и белки, которые “обновляют матку каждый месяц, а значит помогут и коже”. В вирусных видео люди собирают кровь, наносят на лицо и сравнивают эффект с дорогими сыворотками.

Научная ниточка действительно есть. Одно лабораторное исследование показало, что плазма, полученная из менструальной крови, ускорила заживление тканей — до полного восстановления за 24 часа, против примерно 40 процентов при использовании обычной плазмы. Другие работы по MenSCs — стволовым клеткам, выделенным из менструальной крови — показывают потенциал для регенерации и повышения выработки коллагена.

Но это в лаборатории, а не в вашей ванной. Именно это подчёркивают дерматологи. По их словам, кровь, собранная дома, может содержать бактерии и грибки, включая Staphylococcus aureus — обычный микроорганизм кожи, который при попадании в поры или микротрещины может вызвать инфекцию. В отличие от медицинской плазмы, используемой в медицинских  процедурах, менструальная кровь не очищается, не фильтруется и не проходит проверку.

Тем не менее TikTok и Instagram продолжают генерировать ролики с экспериментами и хэштегами — рядом с другими экзотическими практиками вроде “уринотерапии”, которая так и не получила научного подтверждения, но всё ещё блуждает по интернету.

Врачи напоминают, что нет ни одного клинического протокола, регулирующего длительность нанесения, объём, способы хранения или дезинфекцию. При таком уровне риска экспериментировать опасно.

И профессиональный совет здесь максимально простой.
Менструальной крови не местот на на коже лица.

Врачи и чиновники не обязаны знать русский, но должны быть человечны. Но это в Литве

В Литве запрещено дискриминировать людей по языковому признаку, однако этот запрет не абсолютен. Государственные учреждения не обязаны предоставлять услуги на иностранных языках, если законом не предусмотрено иное. При этом юрист Службы омбудсмена по равным возможностям Рената Ванагелене подчёркивает: главное — не оставлять человека без помощи.

В Литве запрещено дискриминировать людей по языковому признаку, однако этот запрет не абсолютен. Государственные учреждения не обязаны предоставлять услуги на иностранных языках, если законом не предусмотрено иное. При этом юрист Службы омбудсмена по равным возможностям Рената Ванагелене подчёркивает: главное — не оставлять человека без помощи.

НДС остаётся главным источником дохода бюджета Латвии

По данным Министерства финансов, именно налог на добавленную стоимость (НДС) остаётся крупнейшей статьёй доходов государственного бюджета. За десять месяцев 2025 года поступления от НДС достигли 3,3 миллиарда евро, что на 171,4 миллиона евро, или 5,4 %, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным Министерства финансов, именно налог на добавленную стоимость (НДС) остаётся крупнейшей статьёй доходов государственного бюджета. За десять месяцев 2025 года поступления от НДС достигли 3,3 миллиарда евро, что на 171,4 миллиона евро, или 5,4 %, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Расходы на оборону и фонды ЕС резко выросли

Расходы оборонного сектора за десять месяцев 2025 года выросли на 159,9 миллиона евро, или на 25,8 %, сообщило Министерство финансов. Рост связан с увеличением затрат на противовоздушную оборону и оплату труда военнослужащих Национальных вооружённых сил (НВС), численность которых продолжает расти.

Расходы оборонного сектора за десять месяцев 2025 года выросли на 159,9 миллиона евро, или на 25,8 %, сообщило Министерство финансов. Рост связан с увеличением затрат на противовоздушную оборону и оплату труда военнослужащих Национальных вооружённых сил (НВС), численность которых продолжает расти.

Бюджет Латвии провалился в дефицит более чем на 800 миллионов евро

Совокупные доходы государственного консолидированного бюджета Латвии за десять месяцев этого года составили 14,61 миллиарда евро, а расходы — 15,421 миллиарда евро, сообщили агентству LETA в Министерстве финансов со ссылкой на данные Государственного казначейства. Таким образом, дефицит бюджета достиг 810,6 миллиона евро.

Совокупные доходы государственного консолидированного бюджета Латвии за десять месяцев этого года составили 14,61 миллиарда евро, а расходы — 15,421 миллиарда евро, сообщили агентству LETA в Министерстве финансов со ссылкой на данные Государственного казначейства. Таким образом, дефицит бюджета достиг 810,6 миллиона евро.

На Центральном вокзале начали устанавливать крышу

В рамках проекта Rail Baltica в Риге начались работы по укладке крыши нового здания Центрального вокзала. Об этом агентству LETA сообщил руководитель строительного объединения BeReRix Гунтис Аболтиньш-Аболиньш.

В рамках проекта Rail Baltica в Риге начались работы по укладке крыши нового здания Центрального вокзала. Об этом агентству LETA сообщил руководитель строительного объединения BeReRix Гунтис Аболтиньш-Аболиньш.

«Депортируем миллионы»: Трамп усиливает миграционный контроль

Президент США Дональд Трамп пообещал «навсегда приостановить» миграцию в страну из «всех стран третьего мира», чтобы, как он выразился, «позволить системе США полностью восстановиться». Об этом он написал в пятницу, 28 ноября, в своём аккаунте на платформе Truth Social.

Президент США Дональд Трамп пообещал «навсегда приостановить» миграцию в страну из «всех стран третьего мира», чтобы, как он выразился, «позволить системе США полностью восстановиться». Об этом он написал в пятницу, 28 ноября, в своём аккаунте на платформе Truth Social.

