На Центральном вокзале начали устанавливать крышу

По его словам, работы ведутся по графику, хотя на них влияют погодные условия. В частности, в пятницу укладка крыши была приостановлена из-за сильного ветра, но это не вызовет задержек. Уже изготовлены и доставлены стеклянные элементы фасада и крыши, однако для их монтажа требуется температура воздуха выше +5 °C.

Одновременно в здании вокзала начаты внутренние работы. Сдать объект планируется к августу 2026 года, а отделку помещений завершить до конца следующего. По словам Аболтиньша-Аболиньша, не все счета ещё оплачены, но «проблем с финансированием нет, прогресс заметен».

«Работы идут, и серьёзных задержек не ожидается», — подчеркнул руководитель BeReRix.

Как отмечает LETA, проект реализуется при участии Европейского фонда восстановления, Инструмента объединения Европы (CEF) и латвийского бюджета. Финансирование в размере 104,5 млн евро покроет около 75 % затрат на южную часть вокзала, включая фасад, крышу, платформы, инженерные сети и шесть лифтов.

К концу 2026 года объект должен быть готов, а летом 2027-го начать обслуживание пассажиров. По данным RB Rail, общая стоимость первой очереди Rail Baltica в Балтии составляет 14,3 млрд евро, из которых 5,5 млрд евро приходятся на Латвию.