На Центральном вокзале начали устанавливать крышу

Редакция PRESS 28 ноября, 2025 15:31

"Rail Baltica" Rīgas Centrālā mezgla būvniecības darbi.

В рамках проекта Rail Baltica в Риге начались работы по укладке крыши нового здания Центрального вокзала. Об этом агентству LETA сообщил руководитель строительного объединения BeReRix Гунтис Аболтиньш-Аболиньш.

По его словам, работы ведутся по графику, хотя на них влияют погодные условия. В частности, в пятницу укладка крыши была приостановлена из-за сильного ветра, но это не вызовет задержек. Уже изготовлены и доставлены стеклянные элементы фасада и крыши, однако для их монтажа требуется температура воздуха выше +5 °C.

Одновременно в здании вокзала начаты внутренние работы. Сдать объект планируется к августу 2026 года, а отделку помещений завершить до конца следующего. По словам Аболтиньша-Аболиньша, не все счета ещё оплачены, но «проблем с финансированием нет, прогресс заметен».

«Работы идут, и серьёзных задержек не ожидается», — подчеркнул руководитель BeReRix.
Как отмечает LETA, проект реализуется при участии Европейского фонда восстановления, Инструмента объединения Европы (CEF) и латвийского бюджета. Финансирование в размере 104,5 млн евро покроет около 75 % затрат на южную часть вокзала, включая фасад, крышу, платформы, инженерные сети и шесть лифтов.

К концу 2026 года объект должен быть готов, а летом 2027-го начать обслуживание пассажиров. По данным RB Rail, общая стоимость первой очереди Rail Baltica в Балтии составляет 14,3 млрд евро, из которых 5,5 млрд евро приходятся на Латвию.

Важно

Важно

Важно

Врачи и чиновники не обязаны знать русский, но должны быть человечны. Но это в Литве

В Литве запрещено дискриминировать людей по языковому признаку, однако этот запрет не абсолютен. Государственные учреждения не обязаны предоставлять услуги на иностранных языках, если законом не предусмотрено иное. При этом юрист Службы омбудсмена по равным возможностям Рената Ванагелене подчёркивает: главное — не оставлять человека без помощи.

НДС остаётся главным источником дохода бюджета Латвии

По данным Министерства финансов, именно налог на добавленную стоимость (НДС) остаётся крупнейшей статьёй доходов государственного бюджета. За десять месяцев 2025 года поступления от НДС достигли 3,3 миллиарда евро, что на 171,4 миллиона евро, или 5,4 %, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Расходы на оборону и фонды ЕС резко выросли

Расходы оборонного сектора за десять месяцев 2025 года выросли на 159,9 миллиона евро, или на 25,8 %, сообщило Министерство финансов. Рост связан с увеличением затрат на противовоздушную оборону и оплату труда военнослужащих Национальных вооружённых сил (НВС), численность которых продолжает расти.

Бюджет Латвии провалился в дефицит более чем на 800 миллионов евро

Совокупные доходы государственного консолидированного бюджета Латвии за десять месяцев этого года составили 14,61 миллиарда евро, а расходы — 15,421 миллиарда евро, сообщили агентству LETA в Министерстве финансов со ссылкой на данные Государственного казначейства. Таким образом, дефицит бюджета достиг 810,6 миллиона евро.

«Депортируем миллионы»: Трамп усиливает миграционный контроль

Президент США Дональд Трамп пообещал «навсегда приостановить» миграцию в страну из «всех стран третьего мира», чтобы, как он выразился, «позволить системе США полностью восстановиться». Об этом он написал в пятницу, 28 ноября, в своём аккаунте на платформе Truth Social.

ТикТок сошёл с ума: инфлюенсеры мажут лицо менструальной кровью, дерматологи в шоке!

В сети появилась новая странная бьюти-тенденция. Инфлюенсеры продвигают “menstrual masking” — нанесение менструальной крови на лицо “для сияния кожи”. Да, это ровно то, о чём вы подумали.

