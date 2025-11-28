Путин отверг предложение ЕС и хочет встретиться только с Трампом

В тот же день Орбан встретился с Путиным — визит стал вторым за последние два года. Еврокомиссия воздержалась от комментариев, но источники в Брюсселе называют поездку главы государства-члена ЕС к российскому лидеру «тревожным сигналом» на фоне четвёртого года войны и продолжающихся атак РФ на украинское население.

«Наша сегодняшняя встреча даёт мне возможность подтвердить, что Венгрия готова обеспечить площадку для таких переговоров», — заявил Орбан, чьи слова цитирует агентство Интерфакс.

Путин ответил, что «с удовольствием согласится» приехать в Будапешт, но лишь «на саммит с президентом США Дональдом Трампом».

В Брюсселе напоминают, что против Путина действует ордер Международного уголовного суда, и выражают сомнение, что Венгрия, несмотря на сохраняющиеся контакты с Москвой, взялась бы исполнить его на своей территории.