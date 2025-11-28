Бюджет Латвии провалился в дефицит более чем на 800 миллионов евро

Год назад, к концу октября, государственный консолидированный бюджет имел профицит в 312 миллионов евро. В октябре, по сравнению с сентябрём, дефицит основного бюджета увеличился. Минфин объясняет, что, как и в предыдущие годы, в конце календарного цикла усиливается объём платежей за капитальные вложения, в том числе за проекты, финансируемые Евросоюзом.

«Более крупные расходы традиционно приходятся на конец года», — отметили в Министерстве финансов.

За десять месяцев 2025 года расходы консолидированного бюджета выросли на 1,3 миллиарда евро, или на 9,4 %, по сравнению с прошлым годом, достигнув 15,421 миллиарда евро. Рост связан в первую очередь с увеличением трат по основному бюджету на 602 миллиона евро — за счёт проектов фондов ЕС и Фонда восстановления, а также с ростом оборонных расходов на 231,1 миллиона евро.