Потепление: в выходные морозы только к ночи

Суббота будет преимущественно облачной, днем местами на востоке страны небо прояснится. В большинстве регионов ожидаются дожди и мокрый снег, на востоке - ледяной дождь.

Будет дуть преимущественно умеренный южный, юго-западный ветер, на побережье порывами до 15-18 м/с. Минимальная температура ночью составит 0…+4 градуса, на востоке - чуть ниже нуля. Дневная температура также составит около 0...+4 градуса.

В воскресенье ожидается облачная погода, местами выглянет солнце. Ночью пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, день пройдет без существенных осадков. Ожидается слабый и умеренный южный, юго-восточный ветер.

Ночью температура опустится до -1…+3 градусов, на побережье Курземе будет теплее - +3…+6 градусов. Днем сохранится температура в пределах 0...+4 градуса, местами на побережье - до +5 градусов.

В начале следующей недели под влиянием усиливающегося антициклона станет теплее, а осадки возможны лишь местами. Температура воздуха преимущественно будет выше нуля, только в темное время суток столбики термометров местами опустятся до -1 градуса.