Уезжают: количество граждан России с внж в Латвии сократилось

В целом в конце 2024 года постоянный вид на жительство в Латвии имели 218 179 человек.

Такие разрешения в конце прошлого года были также у 3018 граждан Украины, 1982 граждан Беларуси и 332 граждан Израиля.

Постоянный вид на жительство в конце 2024 года был и у 178 960 латвийских неграждан.