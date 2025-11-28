Оземпик без уколов: учёные представили новую таблетку для снижения веса

Таблеточная форма работает по тому же принципу, что и классический препарат на основе GLP-1. Она помогает контролировать аппетит, снижает чувство голода, стабилизирует уровень сахара и способствует постепенной потере веса. По данным исследователей, новая формула показывает результат, сравнимый с уколами, но при этом переносится легче.

Разработчики отмечают, что таблетки могут иметь меньше побочных эффектов благодаря более мягкому всасыванию. В клинических испытаниях пациенты чаще доводили курс до конца, а многие показывали устойчивое снижение веса уже к концу второго месяца.

Эксперты считают, что переход Ozempic в формат таблеток станет следующим шагом в эволюции препаратов GLP-1. Если данные подтвердятся в больших исследованиях, таблетки могут стать самым доступным и удобным способом терапии ожирения и диабета второго типа.